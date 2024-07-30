https://sarabic.ae/20240730/خبير-عسكري-أمريكي-قوات-نظام-كييف-تفر-من-مواقعها-بمجرد-أن-تتاح-لها-الفرصة-1091260101.html

خبير عسكري أمريكي: قوات نظام كييف تفر من مواقعها بمجرد أن تتاح لها الفرصة

خبير عسكري أمريكي: قوات نظام كييف تفر من مواقعها بمجرد أن تتاح لها الفرصة

سبوتنيك عربي

ذكر الخبير العسكري الأمريكي مارك سليبودا، أن قوات نظام كييف الموجودة في منطقة القتال، تحاول الاستسلام للقوات الروسية، في أي فرصة تسمح بذلك. 30.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-30T16:48+0000

2024-07-30T16:48+0000

2024-07-30T16:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف سليبودا، في مقابلة مع الصحفية راشيل بليفنز، أن "قوات نظام كييف لا تريد القتال، ولم يتلقوا أي تدريب، إنهم ببساطة مجبرون على الذهاب إلى الجبهة، وبمجرد أن تتاح لهم الفرصة يستسلمون أو يفرون من مواقعهم، ولقد حدث هذا مرات عدة، في الأسابيع الأخيرة".ووفقا له، فإن القيادة الأوكرانية تخشى أن تؤدي العمليات الهجومية المتزامنة الروسية إلى ضرب القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية وانهيار الجبهة.وأوضح بيان الوزارة: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة الأمامي، وهزمت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 14 و67 و115 و3 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري 110 و125 في مناطق التجمعات السكنية في سينكوفكا، وتابايفكا في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، كراسني ليمان وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقًا للدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الساعات الـ24 الماضية، نحو 500 جندي ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بوغدان"، ومدفعية عيار 155 ملم- "إم-198" أمريكية الصنع، ومدفعي هاوتزر "د-30" عيار 122 ملم، ومدفعية "إم-119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.

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روسيا, رصد عسكري