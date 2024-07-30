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وسائل إعلام لبنانية: غارة معادية استهدفت محيط مجلس شورى "حزب الله" في الضاحية الجنوبية... فيديو
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08:47 GMT
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240730/خبير-عسكري-أمريكي-قوات-نظام-كييف-تفر-من-مواقعها-بمجرد-أن-تتاح-لها-الفرصة-1091260101.html
خبير عسكري أمريكي: قوات نظام كييف تفر من مواقعها بمجرد أن تتاح لها الفرصة
خبير عسكري أمريكي: قوات نظام كييف تفر من مواقعها بمجرد أن تتاح لها الفرصة
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير العسكري الأمريكي مارك سليبودا، أن قوات نظام كييف الموجودة في منطقة القتال، تحاول الاستسلام للقوات الروسية، في أي فرصة تسمح بذلك. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T16:48+0000
2024-07-30T16:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف سليبودا، في مقابلة مع الصحفية راشيل بليفنز، أن "قوات نظام كييف لا تريد القتال، ولم يتلقوا أي تدريب، إنهم ببساطة مجبرون على الذهاب إلى الجبهة، وبمجرد أن تتاح لهم الفرصة يستسلمون أو يفرون من مواقعهم، ولقد حدث هذا مرات عدة، في الأسابيع الأخيرة".ووفقا له، فإن القيادة الأوكرانية تخشى أن تؤدي العمليات الهجومية المتزامنة الروسية إلى ضرب القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية وانهيار الجبهة.وأوضح بيان الوزارة: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة الأمامي، وهزمت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 14 و67 و115 و3 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري 110 و125 في مناطق التجمعات السكنية في سينكوفكا، وتابايفكا في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، كراسني ليمان وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقًا للدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الساعات الـ24 الماضية، نحو 500 جندي ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بوغدان"، ومدفعية عيار 155 ملم- "إم-198" أمريكية الصنع، ومدفعي هاوتزر "د-30" عيار 122 ملم، ومدفعية "إم-119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240730/ضابط-يكشف-خصائص-عمل-المدفعية-الروسية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1091255585.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

خبير عسكري أمريكي: قوات نظام كييف تفر من مواقعها بمجرد أن تتاح لها الفرصة

16:48 GMT 30.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ذكر الخبير العسكري الأمريكي مارك سليبودا، أن قوات نظام كييف الموجودة في منطقة القتال، تحاول الاستسلام للقوات الروسية، في أي فرصة تسمح بذلك.
وأضاف سليبودا، في مقابلة مع الصحفية راشيل بليفنز، أن "قوات نظام كييف لا تريد القتال، ولم يتلقوا أي تدريب، إنهم ببساطة مجبرون على الذهاب إلى الجبهة، وبمجرد أن تتاح لهم الفرصة يستسلمون أو يفرون من مواقعهم، ولقد حدث هذا مرات عدة، في الأسابيع الأخيرة".
ووفقا له، فإن القيادة الأوكرانية تخشى أن تؤدي العمليات الهجومية المتزامنة الروسية إلى ضرب القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية وانهيار الجبهة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أفرادا عسكريين روسيين من قوات مجموعة "الغرب" هزموا تشكيلات من 6 ألوية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 500 عسكري.

وأوضح بيان الوزارة: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة الأمامي، وهزمت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 14 و67 و115 و3 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري 110 و125 في مناطق التجمعات السكنية في سينكوفكا، وتابايفكا في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، كراسني ليمان وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ضابط يكشف خصائص عمل المدفعية الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
14:59 GMT
ووفقًا للدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الساعات الـ24 الماضية، نحو 500 جندي ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بوغدان"، ومدفعية عيار 155 ملم- "إم-198" أمريكية الصنع، ومدفعي هاوتزر "د-30" عيار 122 ملم، ومدفعية "إم-119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الدفاع الروسية أنه تم تدمير المركبة القتالية الكرواتية الصنع- قاذفة الصواريخ المتعددة من طراز "راك إس-إي-12"، ومحطات حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل–أي-دي" و"أنكلاف"، فضلا عن مستودعَين للذخيرة الميدانية.

وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.
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