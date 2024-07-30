ضابط يكشف خصائص عمل المدفعية الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

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من الملعب
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27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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كواليس السينما
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عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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عرب بوينت بودكاست
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بلا قيود
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مساحة حرة
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خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20240730/ضابط-يكشف-خصائص-عمل-المدفعية-الروسية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1091255585.html
ضابط يكشف خصائص عمل المدفعية الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
ضابط يكشف خصائص عمل المدفعية الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
صرح قائد مدفعية "تور-إم-2" الروسية، الذي يحمل لقب "جوكوف"ـ خلال مقابلة صحفية له، اليوم الثلاثاء، بأن أطقم قوات الدفاع الجوي الروسية في اتجاه زابوروجيه، تتلقى... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T14:59+0000
2024-07-30T14:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال "جوكوف": "نتلقى بيانات عن الأهداف الجديدة بعد تحليل تتبع أو تدمير أي أهداف وندرس طرق إطلاق المسيرات وطرق طيرانها، إذ يظهر هدف جديد كل شهر"، مشيرًا إلى أنه "يتمكن الطاقم خلال شهر واحد من إسقاط ما يصل إلى 12 هدفًا مختلفًا من الطائرات المسيرة إلى صواريخ كروز "ستورم شادو".وختم تصريحه بالقول: "هذه الأهداف تمر من خلال اتجاهنا إلى القرم مع أننا نغطي أيضًا مجمعات سكنية في مقاطعة زابوروجيه وأقسامها ونقوم كل يوم بإجراء التدريب على تنسيق العمليات الحسابية، ولا سيما تقليل الوقت اللازم لتحويل المركبة إلى الاستعداد القتالي وتقليل الوقت اللازم لاكتشاف الهدف والتعرف عليه ونقل المعلومات إلى مركز القيادة".وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه لحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطّرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
https://sarabic.ae/20240730/بيلاؤوسوف-توسع-كبير-بإنتاج-الطائرات-المسيرة-في-روسيا-1091254192.html
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ضابط يكشف خصائص عمل المدفعية الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

14:59 GMT 30.07.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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تابعنا عبر
صرح قائد مدفعية "تور-إم-2" الروسية، الذي يحمل لقب "جوكوف"ـ خلال مقابلة صحفية له، اليوم الثلاثاء، بأن أطقم قوات الدفاع الجوي الروسية في اتجاه زابوروجيه، تتلقى معلومات جديدة كل شهر حول الصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل الموجهة، التي تقصف بها القوات المسلحة الأوكرانية أراضي مقاطعة زابوروجيه وجمهورية القرم.
وقال "جوكوف": "نتلقى بيانات عن الأهداف الجديدة بعد تحليل تتبع أو تدمير أي أهداف وندرس طرق إطلاق المسيرات وطرق طيرانها، إذ يظهر هدف جديد كل شهر"، مشيرًا إلى أنه "يتمكن الطاقم خلال شهر واحد من إسقاط ما يصل إلى 12 هدفًا مختلفًا من الطائرات المسيرة إلى صواريخ كروز "ستورم شادو".

وأوضح الضابط أن الطاقم في الشهر الماضي فقط، أسقط صواريخ "مالد"، التي تُستخدم كمصائد خداعية وقنابل جوية موجهة وصواريخ كروز "ستورم شادو".

وختم تصريحه بالقول: "هذه الأهداف تمر من خلال اتجاهنا إلى القرم مع أننا نغطي أيضًا مجمعات سكنية في مقاطعة زابوروجيه وأقسامها ونقوم كل يوم بإجراء التدريب على تنسيق العمليات الحسابية، ولا سيما تقليل الوقت اللازم لتحويل المركبة إلى الاستعداد القتالي وتقليل الوقت اللازم لاكتشاف الهدف والتعرف عليه ونقل المعلومات إلى مركز القيادة".
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف: توسع كبير بإنتاج الطائرات المسيرة في روسيا
14:21 GMT
وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه لحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".
ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطّرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
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