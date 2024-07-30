https://sarabic.ae/20240730/صحيفة-غربية-الجيش-البريطاني-استنزف-المخزون-الوطني-من-الأسلحة-بدعمه-لكييف--1091263817.html

صحيفة غربية: الجيش البريطاني استنزف المخزون الوطني من الأسلحة بدعمه لكييف

صحيفة غربية: الجيش البريطاني استنزف المخزون الوطني من الأسلحة بدعمه لكييف

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة غربية، اليوم الثلاثاء، أن "روسيا سوف تدمر الجيش البريطاني، في غضون أيام قليلة، في حالة نشوب حرب تقليدية". 30.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-30T19:39+0000

2024-07-30T19:39+0000

2024-07-30T19:39+0000

روسيا

العالم

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وأضافت الصحيفة، نقلا عن العقيد المتقاعد ستيوارت كروفورد، أنه "ستكون القوات المسلحة البريطانية محظوظة إذا تمكنت من احتواء روسيا لمدة أسبوعين في حالة نشوب حرب تقليدية، إذ استنزفت الحرب في أوكرانيا المخزون الوطني من الأسلحة لبريطانيا، وما تبقى في المملكة المتحدة سوف يختفي. تستمر (الحرب) لمدة شهرين على الأكثر".كما تحدث رئيس الأركان العامة في المملكة المتحدة، رولاند ووكر، عن ضرورة "الاستعداد للحرب"، وفي رأيه أنه "خلال ثلاث سنوات سيواجه الغرب مشاكل مع روسيا".ووفقا له، فإن المشكلة تكمن في أن لندن قد لا يكون لديها ما يكفي من القوى البشرية والمعدات والتكنولوجيا لاستعادة وحداتها وإلقائها في المعركة في حالة الهزيمة.وأوضح بيان الوزارة: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة الأمامي، وهزمت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 14 و67 و115 و3 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري 110 و125 في مناطق التجمعات السكنية في سينكوفكا، وتابايفكا في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، كراسني ليمان وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقًا للدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الساعات الـ24 الماضية، نحو 500 جندي ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بوغدان"، ومدفعية عيار 155 ملم- "إم-198" أمريكية الصنع، ومدفعي هاوتزر "د-30" عيار 122 ملم، ومدفعية "إم-119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.

https://sarabic.ae/20240730/خبير-عسكري-أمريكي-قوات-نظام-كييف-تفر-من-مواقعها-بمجرد-أن-تتاح-لها-الفرصة-1091260101.html

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