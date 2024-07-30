مجلس الأمن الدولي يرفع حظر توريد الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى

عربي
وسائل إعلام لبنانية: غارة معادية استهدفت محيط مجلس شورى "حزب الله" في الضاحية الجنوبية... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تاريخيًا لايوجد هنالك شعب روسي وشعب أوكراني لأن كليهما شعب واحد
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240730/مجلس-الأمن-الدولي-يرفع-حظر-الأسلحة-المفروض-على-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-1091260567.html
مجلس الأمن الدولي يرفع حظر توريد الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى
مجلس الأمن الدولي يرفع حظر توريد الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى
سبوتنيك عربي
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، قرارا فرنسيا بشأن الرفع الكامل لحظر توريد الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T17:07+0000
2024-07-30T17:08+0000
العالم
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/16/1086309040_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_cc4b3d64fb6491f7f2f12b622e65b78d.jpg
ووجّهت ممثلة جمهورية أفريقيا الوسطى في مجلس الأمن الشكر لجميع المنظمات والبلدان، وسلطت الضوء بشكل منفصل على روسيا والصين الداعمتين للجمهورية.وأضافت ممثلة جمهورية أفريقيا الوسطى، أن "الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى هو قرار مهم لأنه يمثل نقطة تحول تاريخية حاسمة للسلام والاستقرار ليس فقط في جمهورية أفريقيا الوسطى، ولكن على المنطقة الأفريقية بشكل عام، وأن هذا النصر الدبلوماسي هو الخطوة الأولى التي تعيد الكرامة لجمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها، ما يدل على أن دبلوماسية جمهورية أفريقيا الوسطى هي نموذج للمثابرة والتصميم، ولعالم أكثر عدلاً، وبالتالي مستقبل أكثر سلامًا لنا جميعًا".وجدد مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى، يوم الخميس 29 يوليو/ تموز 2021، حتى 31 تموز/يوليو 2022، وفي الوقت نفسه، لا ينطبق الحظر على عدد من الأسلحة، بما في ذلك توريد أسلحة من عيار لا يتجاوز 14.5 ملم إلى قوات الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى والمركبات العسكرية غير القتالية والمركبات العسكرية المجهزة بأسلحة من عيار لا يتجاوز 14.5 ملم، بالإضافة إلى توريد قذائف "آر بي جي" ومدافع هاون عيار 60 ملم و 82 ملم.
https://sarabic.ae/20240726/جنوب-أفريقيا-تكشف-ملابسات-اعتقال-95-ليبيا-في-قاعدة-عسكرية-غير-قانونية-1091146876.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/16/1086309040_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b02b07cbe239bbfa904c4b5f987096eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أفريقيا
العالم, أفريقيا

مجلس الأمن الدولي يرفع حظر توريد الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى

17:07 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 17:08 GMT 30.07.2024)
© AP Photo / Seth Wenigسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تصوت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، خلال جلسة مجلس الأمن 20 فبراير 2024.
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تصوت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، خلال جلسة مجلس الأمن 20 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Seth Wenig
تابعنا عبر
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، قرارا فرنسيا بشأن الرفع الكامل لحظر توريد الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى.
ووجّهت ممثلة جمهورية أفريقيا الوسطى في مجلس الأمن الشكر لجميع المنظمات والبلدان، وسلطت الضوء بشكل منفصل على روسيا والصين الداعمتين للجمهورية.
وأضافت ممثلة جمهورية أفريقيا الوسطى، أن "الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى هو قرار مهم لأنه يمثل نقطة تحول تاريخية حاسمة للسلام والاستقرار ليس فقط في جمهورية أفريقيا الوسطى، ولكن على المنطقة الأفريقية بشكل عام، وأن هذا النصر الدبلوماسي هو الخطوة الأولى التي تعيد الكرامة لجمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها، ما يدل على أن دبلوماسية جمهورية أفريقيا الوسطى هي نموذج للمثابرة والتصميم، ولعالم أكثر عدلاً، وبالتالي مستقبل أكثر سلامًا لنا جميعًا".
جيش جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
جنوب أفريقيا تكشف ملابسات اعتقال 95 ليبيا في قاعدة عسكرية "غير قانونية"
26 يوليو, 12:50 GMT

وأعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم 29 يوليو/ تموز 2021، أن حظر التسليح المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى يجعل من الصعب إعادة تجهيز جيش البلاد، مشيرًا إلى أن موسكو تدعو السلطات إلى الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها بحيث يكون لمجلس الأمن الدولي، في غضون عام، أسباب لرفعه.

وجدد مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى، يوم الخميس 29 يوليو/ تموز 2021، حتى 31 تموز/يوليو 2022، وفي الوقت نفسه، لا ينطبق الحظر على عدد من الأسلحة، بما في ذلك توريد أسلحة من عيار لا يتجاوز 14.5 ملم إلى قوات الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى والمركبات العسكرية غير القتالية والمركبات العسكرية المجهزة بأسلحة من عيار لا يتجاوز 14.5 ملم، بالإضافة إلى توريد قذائف "آر بي جي" ومدافع هاون عيار 60 ملم و 82 ملم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اهتمام إسرائيلي داخلي بصدامات معسكر "سديه تيمان"15:06 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحام معسكر "سديه تيمان" الإسرائيليأمس, 14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала