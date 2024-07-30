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من الملعب
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27 د
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ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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150 د
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05:00 GMT
183 د
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ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
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وزير الدفاع الإسرائيلي بعد قصف الضاحية الجنوبية في بيروت: "حزب الله" تجاوز الخط الأحمر
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد قصف الضاحية الجنوبية في بيروت: "حزب الله" تجاوز الخط الأحمر
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، أن "حزب الله" اللبناني تجاوز الخط الأحمر"، وذلك بعد أن قصف جيش بلاده مبنى في الضاحية الجنوبية من... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T17:39+0000
2024-07-30T17:39+0000
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جاء هذا التصريح، في تغريدة لغالانت عبر منصة "إكس"، غقب الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استهدافه "القائد المسؤول عن مقتل الأطفال" في قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، بغارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال الجيش، في بيان له، اليوم الثلاثاء: "هاجم جيش الدفاع بشكل دقيق في بيروت، القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من الإسرائيليين".وكان مراسل "سبوتنيك"، قد أفاد بوقوع انفجار ناتج عن غارة جوية إسرائيلية على منطقة حارة حريك بجانب مستشفى "بهمن" في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، يوم السبت الماضي، عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجّه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.وتوعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في جبهة شمال البلاد على الفور.
https://sarabic.ae/20240729/أهالي-مجدل-شمس-يحاولون-طرد-نتنياهو-الذي-أتى-لزيارة-مكان-سقوط-الصاروخ-فيديو---1091225072.html
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وزير الدفاع الإسرائيلي بعد قصف الضاحية الجنوبية في بيروت: "حزب الله" تجاوز الخط الأحمر

17:39 GMT 30.07.2024
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINISوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINIS
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، أن "حزب الله" اللبناني تجاوز الخط الأحمر"، وذلك بعد أن قصف جيش بلاده مبنى في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.
جاء هذا التصريح، في تغريدة لغالانت عبر منصة "إكس"، غقب الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استهدافه "القائد المسؤول عن مقتل الأطفال" في قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، بغارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال الجيش، في بيان له، اليوم الثلاثاء: "هاجم جيش الدفاع بشكل دقيق في بيروت، القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من الإسرائيليين".
وكان مراسل "سبوتنيك"، قد أفاد بوقوع انفجار ناتج عن غارة جوية إسرائيلية على منطقة حارة حريك بجانب مستشفى "بهمن" في الضاحية الجنوبية لبيروت.
مكان سقوط القذيفة الصاروخية في قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل 27 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
أهالي مجدل شمس يحاولون طرد نتنياهو... فيديو
أمس, 13:31 GMT
وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، يوم السبت الماضي، عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجّه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.
وتوعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في جبهة شمال البلاد على الفور.
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