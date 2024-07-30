https://sarabic.ae/20240730/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بعد-قصف-الضاحية-الجنوبية-في-بيروت-حزب-الله-تجاوز-الخط-الأحمر-1091261541.html
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد قصف الضاحية الجنوبية في بيروت: "حزب الله" تجاوز الخط الأحمر
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد قصف الضاحية الجنوبية في بيروت: "حزب الله" تجاوز الخط الأحمر
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، أن "حزب الله" اللبناني تجاوز الخط الأحمر"، وذلك بعد أن قصف جيش بلاده مبنى في الضاحية الجنوبية من... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T17:39+0000
2024-07-30T17:39+0000
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جاء هذا التصريح، في تغريدة لغالانت عبر منصة "إكس"، غقب الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استهدافه "القائد المسؤول عن مقتل الأطفال" في قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، بغارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال الجيش، في بيان له، اليوم الثلاثاء: "هاجم جيش الدفاع بشكل دقيق في بيروت، القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من الإسرائيليين".وكان مراسل "سبوتنيك"، قد أفاد بوقوع انفجار ناتج عن غارة جوية إسرائيلية على منطقة حارة حريك بجانب مستشفى "بهمن" في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، يوم السبت الماضي، عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجّه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.وتوعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في جبهة شمال البلاد على الفور.
https://sarabic.ae/20240729/أهالي-مجدل-شمس-يحاولون-طرد-نتنياهو-الذي-أتى-لزيارة-مكان-سقوط-الصاروخ-فيديو---1091225072.html
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أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, الجولان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, الجولان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد قصف الضاحية الجنوبية في بيروت: "حزب الله" تجاوز الخط الأحمر
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، أن "حزب الله" اللبناني تجاوز الخط الأحمر"، وذلك بعد أن قصف جيش بلاده مبنى في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.
جاء هذا التصريح، في تغريدة لغالانت عبر منصة "إكس"، غقب الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استهدافه "القائد المسؤول عن مقتل الأطفال" في قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، بغارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال الجيش، في بيان له، اليوم الثلاثاء: "هاجم جيش الدفاع بشكل دقيق في بيروت، القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من الإسرائيليين".
وكان مراسل "سبوتنيك"، قد أفاد بوقوع انفجار ناتج عن غارة جوية إسرائيلية على منطقة حارة حريك بجانب مستشفى "بهمن" في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، يوم السبت الماضي، عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجّه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.
وتوعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في جبهة شمال البلاد على الفور.