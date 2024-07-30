https://sarabic.ae/20240730/وسط-اشتباكات-مستمرة-مظاهرة-للـحريديم-في-تل-أبيب-اعتراضا-على-تجنيدهم-في-الجيش-الإسرائيلي-فيديو-1091259877.html

وسط اشتباكات مستمرة.. مظاهرة للـ"حريديم" في تل أبيب اعتراضا على تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي.. فيديو

وسط اشتباكات مستمرة.. مظاهرة للـ"حريديم" في تل أبيب اعتراضا على تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي.. فيديو

سبوتنيك عربي

تظاهر المئات من الحريديم (المتشددين اليهود) في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، اعتراضا على تجنيدهم في جيش بلادهم. 30.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-30T16:43+0000

2024-07-30T16:43+0000

2024-07-30T16:43+0000

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "المئات من الحريديم تظاهروا في مدينة تل أبيب، وقاموا بالاشتباك مع قوات الشرطة الإسرائيلية".وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن "قوات الشرطة قامت بسحل أحد كبار التيار الحريدي"، مضيفة أن "هناك أعمال شغب تدار في هذه اللحظة بين أصحاب التيار الحريدي الرافض للتجنيد بالجيش الإسرائيلي وقوات الشرطة المنتشرة في مقر التظاهرة، التي دعا إليها قادة التيار الحريدي المتشدد".ويوم 17 من الشهر الجاري، طالب مجلس حاخامات حزب "شاس" الإسرائيلي، اليهود الـ"حريديم" الشرقيين المتشددين، بعدم الالتزام بأوامر التجنيد بالجيش الإسرائيلي، حيث نقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية عن مجلس حاخامات حزب "شاس" الإسرائيلي، وهو خاص باليهود الشرقيين، مطالبته للـ"حريديم" بعدم الالتزام بأوامر التجنيد بالجيش الإسرائيلي.ويشار إلى أن كبير حاخامات حزب "شاس" قد أصدر فتوى ردا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، والقاضي بتجنيد الـ"حريديم"، بأنه "من يذهب للجيش ينتهك قدسية السبت"، وانتهاك قدسية يوم السبت، بحسب الديانة اليهودية تعتبر من "الكبائر".وفي السادس من الشهر ذاته، تظاهر الآلاف من اليهود المتشددين (الحريديم)، ضد قانون تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي وأغلقوا طريقا رئيسيا في تل أبيب. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الـ"حريديم" تظاهروا ضد قانون تجنيدهم وعبّروا عن رفضهم التجنيد في الجيش الإسرائيلي، وقاموا بإغلاق الطريق الرئيسي رقم 4 في تل أبيب.فيما ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، أن "الجيش الإسرائيلي سيصدر أوامر استدعاء لنحو 3000 شخص من الحريديم، يوم الأحد المقبل، بعد موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت"، مضيفة أن وزير الدفاع، وافق الأسبوع الماضي، على إصدار أوامراستدعاء للتجنيد لنحو 3000 من الـ"حريديم".

https://sarabic.ae/20240716/الـحريديم-يتظاهرون-ضد-قانون-تجنيدهم-في-الجيش-الإسرائيلي-ويغلقون-طريقا-رئيسيا-1090864048.html

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار