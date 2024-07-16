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https://sarabic.ae/20240716/الـحريديم-يتظاهرون-ضد-قانون-تجنيدهم-في-الجيش-الإسرائيلي-ويغلقون-طريقا-رئيسيا-1090864048.html
الـ"حريديم" يتظاهرون في تل أبيب ضد قانون تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي
الـ"حريديم" يتظاهرون في تل أبيب ضد قانون تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
تظاهر الآلاف من اليهود المتشددين (الحريديم)، اليوم الثلاثاء، ضد قانون تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي وأغلقوا طريقا رئيسيا في تل أبيب. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T20:17+0000
2024-07-16T20:19+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الـ"حريديم" تظاهروا ضد قانون تجنيدهم وعبّروا عن رفضهم التجنيد في الجيش الإسرائيلي، وقاموا بإغلاق الطريق الرئيسي رقم 4 في تل أبيب.وأوضحت الهيئة أن الـ"حريديم" أغلقوا الطريق السريع رقم 4 أمام حركة المرور بعد تظاهرة كبيرة في مكان قريب من بني براك، مؤكدة أن الشرطة الإسرائيلية قامت باحتواء التظاهرة.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيصدر أوامر استدعاء لنحو 3000 شخص من اليهود المتشددين (الحريديم).وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الجيش الإسرائيلي سيصدر أوامر استدعاء لنحو 3000 شخص من الحريديم، يوم الأحد المقبل، بعد موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت"، مضيفة أن وزير الدفاع، وافق الأسبوع الماضي، على إصدار أوامراستدعاء للتجنيد لنحو 3000 من الـ"حريديم".ويأتي هذا الأمر في وقت أعلن فيه مسؤولون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، عن تقدم في المحادثات مع مصر لسحب القوات الإسرائيلية من الحدود.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "سحب القوات من حدود غزة مع مصر سيكون وفق معايير أمنية"، وأكد المسؤولون أن "الاتفاق مع مصر على سحب القوات الإسرائيلية من حدود غزة يسهل الاتفاق مع حماس"، مشيرين إلى أن إسرائيل طلبت من مصر ضمانات وإجراءات لمنع تهريب السلاح لغزة قبل سحب قواتها.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240716/وزير-إسرائيلي-يطالب-بإقالة-غالانت-لا-نحتاجه-في-حكومتنا-1090863117.html
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حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

الـ"حريديم" يتظاهرون في تل أبيب ضد قانون تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي

20:17 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 20:19 GMT 16.07.2024)
© AP Photo / Ariel Schalitالشرطة الإسرائيلية تفرق اليهود المتشددين الذين يسدون طريقا سريعا خلال احتجاج على التغييرات المحتملة فيما يتعلق بقوانين التجنيد العسكري، الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024.
الشرطة الإسرائيلية تفرق اليهود المتشددين الذين يسدون طريقا سريعا خلال احتجاج على التغييرات المحتملة فيما يتعلق بقوانين التجنيد العسكري، الأحد، 2 يونيو/ حزيران، 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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تظاهر الآلاف من اليهود المتشددين (الحريديم)، اليوم الثلاثاء، ضد قانون تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي وأغلقوا طريقا رئيسيا في تل أبيب.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الـ"حريديم" تظاهروا ضد قانون تجنيدهم وعبّروا عن رفضهم التجنيد في الجيش الإسرائيلي، وقاموا بإغلاق الطريق الرئيسي رقم 4 في تل أبيب.
وأوضحت الهيئة أن الـ"حريديم" أغلقوا الطريق السريع رقم 4 أمام حركة المرور بعد تظاهرة كبيرة في مكان قريب من بني براك، مؤكدة أن الشرطة الإسرائيلية قامت باحتواء التظاهرة.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
وزير إسرائيلي يطالب بإقالة غالانت: لا نحتاجه في حكومتنا
19:30 GMT
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيصدر أوامر استدعاء لنحو 3000 شخص من اليهود المتشددين (الحريديم).
وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الجيش الإسرائيلي سيصدر أوامر استدعاء لنحو 3000 شخص من الحريديم، يوم الأحد المقبل، بعد موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت"، مضيفة أن وزير الدفاع، وافق الأسبوع الماضي، على إصدار أوامراستدعاء للتجنيد لنحو 3000 من الـ"حريديم".
ويأتي هذا الأمر في وقت أعلن فيه مسؤولون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، عن تقدم في المحادثات مع مصر لسحب القوات الإسرائيلية من الحدود.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "سحب القوات من حدود غزة مع مصر سيكون وفق معايير أمنية"، وأكد المسؤولون أن "الاتفاق مع مصر على سحب القوات الإسرائيلية من حدود غزة يسهل الاتفاق مع حماس"، مشيرين إلى أن إسرائيل طلبت من مصر ضمانات وإجراءات لمنع تهريب السلاح لغزة قبل سحب قواتها.
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
رغم مرور 9 أشهر من الحرب.. تقرير: "حماس" لديها القدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه تل أبيب والقدس
16:56 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..اتفاق إسرائيل مع مصر على سحب القوات من حدود غزة يسهل الاتفاق مع حماس21:12 GMT
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