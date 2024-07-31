https://sarabic.ae/20240731/إصابة-40-شرطيا-في-بريطانيا-خلال-أعمال-شغب-بسبب-الاعتداءات-على-الأطفال-1091274373.html
إصابة 40 شرطيا في بريطانيا خلال أعمال شغب بسبب الاعتداءات على الأطفال
إصابة 40 شرطيا في بريطانيا خلال أعمال شغب بسبب الاعتداءات على الأطفال
سبوتنيك عربي
أفادت خدمة الإسعاف لبريطانيا الشمالية الغربية، اليوم الأربعاء، بأن نحو 40 شرطيا أصيبوا خلال أعمال شغب في مدينة ساوثبورت البريطانية، اندلعت بعد هجوم بسكين على... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T09:03+0000
2024-07-31T09:03+0000
2024-07-31T09:09+0000
مجتمع
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102449/71/1024497138_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b44994e5bfb2192b72e9062c2f9e052e.jpg
أفادت شرطة مدينة ميرسيسايد في وقت سابق أن 22 ضابطًا أصيبوا خلال اشتباكات عقب حادث الطعن في ساوثبورت. وقام المحرضون بإلقاء الزجاجات وصناديق القمامة والطوب على الشرطة، كما أشعلوا النار في السيارات. وقبل ذلك، أصبح من المعروف أن عدد الأطفال الذين قتلوا في هجوم بالسكين ارتفع إلى ثلاثة. ويُزعم أن أعمال الشغب ناجمة عن أنصار حركة "رابطة الدفاع الإنجليزية" اليمينية المتطرفة.وأكدت الشرطة البريطانية عدم وجود شبهات بارتباط الحادث بأعمال لها طبيعة إرهابية، مشيرة غلى أن الهجوم وقع خلال حصة رقص مخصصة للأطفال على طريقة المغنية الأمريكية تايلور سويفت.
https://sarabic.ae/20240729/بريطانيا-تخرج-من-قائمة-الدول-الصناعية-الـ10-الأولى-وروسيا-تتقدم-1091220702.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102449/71/1024497138_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bed48865c72a8abbb168587ead5cf01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا
إصابة 40 شرطيا في بريطانيا خلال أعمال شغب بسبب الاعتداءات على الأطفال
09:03 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 09:09 GMT 31.07.2024)
أفادت خدمة الإسعاف لبريطانيا الشمالية الغربية، اليوم الأربعاء، بأن نحو 40 شرطيا أصيبوا خلال أعمال شغب في مدينة ساوثبورت البريطانية، اندلعت بعد هجوم بسكين على أطفال.
أفادت شرطة مدينة ميرسيسايد في وقت سابق أن 22 ضابطًا أصيبوا خلال اشتباكات عقب حادث الطعن في ساوثبورت. وقام المحرضون بإلقاء الزجاجات وصناديق القمامة والطوب على الشرطة، كما أشعلوا النار في السيارات. وقبل ذلك، أصبح من المعروف أن عدد الأطفال الذين قتلوا في هجوم بالسكين ارتفع إلى ثلاثة. ويُزعم أن أعمال الشغب ناجمة عن أنصار حركة "رابطة الدفاع الإنجليزية" اليمينية المتطرفة.
وأوضحت خدمة الإسعاف على حسابها في "إيكس": "في المجمل، عالجنا 39 مريضًا، وجميعهم من ضباط الشرطة. ومن بين هؤلاء، تم نقل 27 شخصا إلى المستشفى، وخرج 12 شخصا بعد تلقي المساعدة على الفور".
وأبلغت الشرطة في مقاطعة ميرسيسايد البريطانية بوقوع هجوم بسكين في مدينة ساوثبورت يوم الإثنين الماضي. واعتقل ضباط إنفاذ القانون مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا وتم إرساله إلى مركز الشرطة للاستجواب.
وأكدت الشرطة البريطانية عدم وجود شبهات بارتباط الحادث بأعمال لها طبيعة إرهابية، مشيرة غلى أن الهجوم وقع خلال حصة رقص مخصصة للأطفال على طريقة المغنية الأمريكية تايلور سويفت.