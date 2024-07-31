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https://sarabic.ae/20240731/إصابة-40-شرطيا-في-بريطانيا-خلال-أعمال-شغب-بسبب-الاعتداءات-على-الأطفال-1091274373.html
إصابة 40 شرطيا في بريطانيا خلال أعمال شغب بسبب الاعتداءات على الأطفال
إصابة 40 شرطيا في بريطانيا خلال أعمال شغب بسبب الاعتداءات على الأطفال
سبوتنيك عربي
أفادت خدمة الإسعاف لبريطانيا الشمالية الغربية، اليوم الأربعاء، بأن نحو 40 شرطيا أصيبوا خلال أعمال شغب في مدينة ساوثبورت البريطانية، اندلعت بعد هجوم بسكين على... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T09:03+0000
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مجتمع
بريطانيا
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أفادت شرطة مدينة ميرسيسايد في وقت سابق أن 22 ضابطًا أصيبوا خلال اشتباكات عقب حادث الطعن في ساوثبورت. وقام المحرضون بإلقاء الزجاجات وصناديق القمامة والطوب على الشرطة، كما أشعلوا النار في السيارات. وقبل ذلك، أصبح من المعروف أن عدد الأطفال الذين قتلوا في هجوم بالسكين ارتفع إلى ثلاثة. ويُزعم أن أعمال الشغب ناجمة عن أنصار حركة "رابطة الدفاع الإنجليزية" اليمينية المتطرفة.وأكدت الشرطة البريطانية عدم وجود شبهات بارتباط الحادث بأعمال لها طبيعة إرهابية، مشيرة غلى أن الهجوم وقع خلال حصة رقص مخصصة للأطفال على طريقة المغنية الأمريكية تايلور سويفت.
https://sarabic.ae/20240729/بريطانيا-تخرج-من-قائمة-الدول-الصناعية-الـ10-الأولى-وروسيا-تتقدم-1091220702.html
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بريطانيا

إصابة 40 شرطيا في بريطانيا خلال أعمال شغب بسبب الاعتداءات على الأطفال

09:03 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 09:09 GMT 31.07.2024)
© Sputnik . Alex MacNaughton / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© Sputnik . Alex MacNaughton
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أفادت خدمة الإسعاف لبريطانيا الشمالية الغربية، اليوم الأربعاء، بأن نحو 40 شرطيا أصيبوا خلال أعمال شغب في مدينة ساوثبورت البريطانية، اندلعت بعد هجوم بسكين على أطفال.
أفادت شرطة مدينة ميرسيسايد في وقت سابق أن 22 ضابطًا أصيبوا خلال اشتباكات عقب حادث الطعن في ساوثبورت. وقام المحرضون بإلقاء الزجاجات وصناديق القمامة والطوب على الشرطة، كما أشعلوا النار في السيارات. وقبل ذلك، أصبح من المعروف أن عدد الأطفال الذين قتلوا في هجوم بالسكين ارتفع إلى ثلاثة. ويُزعم أن أعمال الشغب ناجمة عن أنصار حركة "رابطة الدفاع الإنجليزية" اليمينية المتطرفة.

وأوضحت خدمة الإسعاف على حسابها في "إيكس": "في المجمل، عالجنا 39 مريضًا، وجميعهم من ضباط الشرطة. ومن بين هؤلاء، تم نقل 27 شخصا إلى المستشفى، وخرج 12 شخصا بعد تلقي المساعدة على الفور".

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وأبلغت الشرطة في مقاطعة ميرسيسايد البريطانية بوقوع هجوم بسكين في مدينة ساوثبورت يوم الإثنين الماضي. واعتقل ضباط إنفاذ القانون مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا وتم إرساله إلى مركز الشرطة للاستجواب.

وأكدت الشرطة البريطانية عدم وجود شبهات بارتباط الحادث بأعمال لها طبيعة إرهابية، مشيرة غلى أن الهجوم وقع خلال حصة رقص مخصصة للأطفال على طريقة المغنية الأمريكية تايلور سويفت.
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