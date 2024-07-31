https://sarabic.ae/20240731/إيران-إسرائيل-تسعى-لتوسيع-نطاق-الحرب-في-الشرق-الأوسط-بأكمله-1091301958.html

إيران: إسرائيل تسعى لتوسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط بأكمله

إيران: إسرائيل تسعى لتوسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط بأكمله

سبوتنيك عربي

أكد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن إسرائيل تسعى لتوسيع الصراع في قطاع غزة ليشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وذلك عقب اغتيال رئيس... 31.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-31T21:50+0000

2024-07-31T21:50+0000

2024-07-31T21:50+0000

إسماعيل هنية

منظمة الأمم المتحدة

إيران

غارات إسرائيلية

أخبار إسرائيل اليوم

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال إيرواني خلال إحاطة بمجلس الأمن: "بالإضافة إلى هدفها الإرهابي، كانت إسرائيل تسعى أيضًا لتحقيق هدف سياسي من خلال هذا العمل، بهدف تعطيل اليوم الأول للحكومة الجديدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف: "لقد أظهر قادة هذا النظام المحرضون على الحرب تجاهلًا تامًا للمعايير والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. تكشف جرائمهم عن افتقارهم إلى الالتزام بالسلام والاستقرار في المنطقة، وتشير إلى نية تصعيد الصراع وتوسيع نطاق الحرب في جميع أنحاء المنطقة"، مشيرًا إلى أن اغتيال هنية "هو جزء من نمط أوسع من العدوان الإسرائيلي ضد دول أخرى في المنطقة".وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".وأعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اغتيال هنية بأنه جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.

https://sarabic.ae/20240731/الأمم-المتحدة-تحذر-من-تصعيد-خطير-في-الشرق-الأوسط-وتدعو-لجهود-دبلوماسية-عاجلة-1091301790.html

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إسماعيل هنية, منظمة الأمم المتحدة, إيران, غارات إسرائيلية, أخبار إسرائيل اليوم