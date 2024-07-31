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الأمم المتحدة تحذر من تصعيد خطير في الشرق الأوسط وتدعو لجهود دبلوماسية عاجلة
الأمم المتحدة تحذر من تصعيد خطير في الشرق الأوسط وتدعو لجهود دبلوماسية عاجلة
سبوتنيك عربي
صرحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، يوم الأربعاء، أن الهجمات الأخيرة في لبنان وإيران وإسرائيل تمثل تصعيدًا... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T21:21+0000
2024-07-31T21:21+0000
منظمة الأمم المتحدة
حركة حماس
غارات إسرائيلية
إيران
أخبار إيران
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وقالت دي كارلو في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الهجمات المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية تمثل تصعيدًا جادا وخطيرا".وأكدت حركة حزب الله اللبنانية مقتل السيد محسن، المعروف أيضًا باسم فؤاد شكور، بعد غارة للقوات الإسرائيلية في بيروت يوم الثلاثاء. وجاءت الغارة الإسرائيلية عقب هجوم صاروخي مزعوم من حزب الله على مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل.وكانت حركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء، مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران؛ حيث وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".فيما حذّرت الحكومة الإسرائيلية إيران من أنها "ستتحمل عواقب أي تصعيد ينتج عن أفعالها"، وأكدت أن "المواجهة مع "حزب الله" اللبناني ستتواصل".وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اغتيال هنية، بأنه "جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة".
https://sarabic.ae/20240731/مسؤولون-إيرانيون-خامنئي-أمر-بتوجيه-ضربة-مباشرة-إلى-إسرائيل-1091300179.html
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منظمة الأمم المتحدة, حركة حماس, غارات إسرائيلية, إيران, أخبار إيران
منظمة الأمم المتحدة, حركة حماس, غارات إسرائيلية, إيران, أخبار إيران

الأمم المتحدة تحذر من تصعيد خطير في الشرق الأوسط وتدعو لجهود دبلوماسية عاجلة

21:21 GMT 31.07.2024
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AFP 2023 / ED JONES
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صرحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، يوم الأربعاء، أن الهجمات الأخيرة في لبنان وإيران وإسرائيل تمثل تصعيدًا جادا وخطيرا للتوترات في المنطقة.
وقالت دي كارلو في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الهجمات المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية تمثل تصعيدًا جادا وخطيرا".
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع قادة الحرس الثوري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
مسؤولون إيرانيون: خامنئي أمر بتوجيه ضربة مباشرة على إسرائيل
20:05 GMT
وأكدت حركة حزب الله اللبنانية مقتل السيد محسن، المعروف أيضًا باسم فؤاد شكور، بعد غارة للقوات الإسرائيلية في بيروت يوم الثلاثاء. وجاءت الغارة الإسرائيلية عقب هجوم صاروخي مزعوم من حزب الله على مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء، مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران؛ حيث وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".
فيما حذّرت الحكومة الإسرائيلية إيران من أنها "ستتحمل عواقب أي تصعيد ينتج عن أفعالها"، وأكدت أن "المواجهة مع "حزب الله" اللبناني ستتواصل".
وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اغتيال هنية، بأنه "جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إيران تؤكد مسؤولية واشنطن عن اغتيال هنية في طهران21:13 GMT
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