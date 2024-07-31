https://sarabic.ae/20240731/التوبة-العميقة-لدى-المجرم-إيران-تحدد-الهدف-من-ردها-على-مقتل-إسماعيل-هنية-1091287131.html

"التوبة العميقة لدى المجرم"... إيران تحدد الهدف من ردها على مقتل إسماعيل هنية

"التوبة العميقة لدى المجرم"... إيران تحدد الهدف من ردها على مقتل إسماعيل هنية

سبوتنيك عربي

ذكرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن طهران سترد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، بعمليات "خاصة تهدف إلى حث... 31.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-31T13:13+0000

2024-07-31T13:13+0000

2024-07-31T13:13+0000

إيران

إسرائيل

العالم العربي

حركة حماس

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وذكرت البعثة الإيرانية، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "الرد على جريمة القتل سيكون بالفعل عمليات خاصة، أكثر صرامة وتهدف إلى التسبب في التوبة العميقة لدى المجرم".وحمّلت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية المسؤولية عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، باعتبارها داعمة "ومتواطئة" مع إسرائيل، مؤكدةً أن إيران تحتفظ بحقها في الرد على هذا العمل.وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: "إن اغتيال هنية يظهر الطبيعة المخالفة للقانون الدولي ولنظام المافيا الإجرامية التي تحكم الأراضي الفلسطينية المحتلة.. تؤكد الوزارة على مسؤولية حكومة الولايات المتحدة باعتبارها الداعم والمتواطئ مع هذا الكيان الصهيوني في استمرار الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين، وفي ارتكاب هذا العمل الإرهابي الشنيع".وطالبت الخارجية الإيرانية البلدان والمنظمات الدولية بـ "إدانة الكيان الإسرائيلي بشكل جدي وفعال واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والعقابية اللازمة ضد هذا الكيان المارق"، معتبرة أن عملية اغتيال هنية تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.وأعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل مهدت الطريق لعقابها القاسي بقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية.من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" أن إيران تحقق في ملابسات مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، وحارسه الشخصي في طهران، وأن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها قريبًا، وفقًا لما ذكره الحرس الثوري الإيراني.وأعلنت إيران الحداد لمدة ثلاثة أيام على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية، حسبما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية.وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت، يوم أمس، أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، قتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.وكان هنية قد وصل إلى طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد مسعود بزشكيان والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.

https://sarabic.ae/20240731/الخارجية-الإيرانية-تؤكد-مسؤولية-الإدارة-الأمريكية-عن-اغتيال-هنية-في-طهران-1091285296.html

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إيران, إسرائيل, العالم العربي, حركة حماس