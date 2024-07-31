https://sarabic.ae/20240731/الرئيس-الفلسطيني-يدين-مقتل-رئيس-المكتب-السياسي-لحماس-إسماعيل-هنية-بطهران-1091270002.html

الرئيس الفلسطيني يدين مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران

الرئيس الفلسطيني يدين مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران

سبوتنيك عربي

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية... 31.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-31T05:43+0000

2024-07-31T05:43+0000

2024-07-31T05:43+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بشدة اغتيال رئيس حركة حماس القائد الكبير إسماعيل هنية، واعتبره عملا جبانا وتطورا خطيرا". وأضافت: "دعا سيادته جماهير شعبنا وقواه إلى الوحدة والصبر والصمود، في وجه الاحتلال الإسرائيلي".وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء "فارس" عن الحرس الثوري الإيراني قوله في بيان: "بسم الله الرحمن الرحيم، إنا الله وإنا إليه راجعون؛ نعزي الأمة الفلسطينية البطلة والأمة الإسلامية ومناضلي جبهة المقاومة والأمة الإيرانية الشريفة، أصيب صباح اليوم مقر إقامة السيد الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران، وعلى إثر هذه الحادثة استشهد هو وأحد حراسه".وأضاف البيان: "يجري التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا".من جانبها، قالت حركة حماس في بيان لها: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم: الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية".الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنيةوأضافت أن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".ونقلت وكالة "شهاب الفلسطينية" عن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق قوله إن "اغتيال القائد إسماعيل هنية عمل جبان ولن يمر سدى".

https://sarabic.ae/20240731/البيت-الأبيض-أمريكا-على-علم-بالتقارير-التي-تتحدث-عن-مقتل-إسماعيل-هنية-1091269076.html

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