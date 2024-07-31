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"حماس" تعلن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة "صهيونية" في طهران
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البيت الأبيض: أمريكا على علم بالتقارير التي تتحدث عن مقتل إسماعيل هنية
البيت الأبيض: أمريكا على علم بالتقارير التي تتحدث عن مقتل إسماعيل هنية
سبوتنيك عربي
أكد متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة على اطلاع بالتقارير التي تتحدث عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T04:09+0000
2024-07-31T04:53+0000
إسماعيل هنية
البيت الأبيض
إيران
أخبار إيران
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وقال المتحدث في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "البيت الأبيض على علم بأنباء مقتل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية في إيران".وأوضحت "سي.إن.إن" أن المتحدث رفض الإدلاء بأي تعليق إضافي.وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس الفلسطينية أن هنية قتل في هجوم إسرائيلي على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.وكان هنية قد وصل إلى طهران يوم الثلاثاء لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود پزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.انتخب هنية رئيساً للمكتب السياسي لحركة "حماس" في 2017 خلفاً لخالد مشعل. وكان هنية بالفعل شخصية معروفة بعد أن أصبح رئيس وزراء فلسطين في 2006 إثر فوز الحركة غير المتوقع في انتخابات البرلمان تلك السنة.سافر في مهام دبلوماسية إلى إيران وتركيا خلال الحرب، والتقى بكل من الرئيسين التركي والإيراني. كما كان يحافظ على علاقات جيدة مع رؤساء الفصائل الفلسطينية المختلفة، بما في ذلك خصوم حماس.يشار إلى أن هنية انضم إلى حماس في 1987 عندما تأسست الحركة في خضم الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي استمرت حتى 1993.
https://sarabic.ae/20240731/حركة-حماس-إغتيال-إسماعيل-هنية-بطهران-1091268435.html
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إسماعيل هنية, البيت الأبيض, إيران, أخبار إيران
إسماعيل هنية, البيت الأبيض, إيران, أخبار إيران

البيت الأبيض: أمريكا على علم بالتقارير التي تتحدث عن مقتل إسماعيل هنية

04:09 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 04:53 GMT 31.07.2024)
© AP Photo / Adel Hana إسماعيل هنية
إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
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أكد متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة على اطلاع بالتقارير التي تتحدث عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، الذي قُتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران.
وقال المتحدث في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "البيت الأبيض على علم بأنباء مقتل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية في إيران".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
"حماس" تعلن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة "صهيونية" في طهران
03:02 GMT
وأوضحت "سي.إن.إن" أن المتحدث رفض الإدلاء بأي تعليق إضافي.
وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس الفلسطينية أن هنية قتل في هجوم إسرائيلي على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.
وكان هنية قد وصل إلى طهران يوم الثلاثاء لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود پزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
انتخب هنية رئيساً للمكتب السياسي لحركة "حماس" في 2017 خلفاً لخالد مشعل. وكان هنية بالفعل شخصية معروفة بعد أن أصبح رئيس وزراء فلسطين في 2006 إثر فوز الحركة غير المتوقع في انتخابات البرلمان تلك السنة.
سافر في مهام دبلوماسية إلى إيران وتركيا خلال الحرب، والتقى بكل من الرئيسين التركي والإيراني. كما كان يحافظ على علاقات جيدة مع رؤساء الفصائل الفلسطينية المختلفة، بما في ذلك خصوم حماس.
يشار إلى أن هنية انضم إلى حماس في 1987 عندما تأسست الحركة في خضم الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي استمرت حتى 1993.
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