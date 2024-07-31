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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240731/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بمدافع-الناتو-1091293238.html
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بمدافع الناتو
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بمدافع الناتو
سبوتنيك عربي
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم أوكرانيا الحربية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدن... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T15:29+0000
2024-07-31T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح بيان الممثلية عبر قناتها على "تلغرام": "تم تسجيل إطلاق نار من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية، في الساعة 10.45 في ​​مجمع سوخيا بالكا السكني وحي "تشيرفونوغفارديسكي" بمدينة ماكييفكا، إذ تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم. وفي الساعة 12.55 في مجمعات سكنية لدزيرجينسك وحي "نيكيتوفسكي" بمدينة غورلوفكا، حيث تم إطلاق 3 قذائف عيار 155 ملم".وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لمكتب الممثلية، في الساعة 14.15 والساعة 14.55، تم قصف حي "كيروفسكي" في مدينة دونيتسك، إذ تم إطلاق 5 قذائف من ذات العيار.ويقع حي "كيروفسكي" في الجزء الجنوبي الغربي من دونيتسك.ماكييفكا هي مدينة تابعة لمدينة دونيتسك المجاورة لها من الشمال الشرقي. وفي عام 2014، بلغ عدد سكان ماكييفكا نحو 350 ألف نسمة، فيما يقع حي "تشيرفونوغفارديسكي" في الجزء الغربي من المدينة.وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لشركة "ستيرول" الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي أحد أكبر المجمعات السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقبل بدء الصراع في دونباس، بلغ عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه لحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطّرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
https://sarabic.ae/20240730/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-جبهات-خاركوف-ودونيتسك-ولوغانسك-1091248117.html
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القوات المسلحة الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بمدافع الناتو

15:29 GMT 31.07.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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تابعنا عبر
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم أوكرانيا الحربية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدن دونيتسك وغورلوفكا وماكييفكا، بـ11 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم خلال نحو أربع ساعات.
وأوضح بيان الممثلية عبر قناتها على "تلغرام": "تم تسجيل إطلاق نار من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية، في الساعة 10.45 في ​​مجمع سوخيا بالكا السكني وحي "تشيرفونوغفارديسكي" بمدينة ماكييفكا، إذ تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم. وفي الساعة 12.55 في مجمعات سكنية لدزيرجينسك وحي "نيكيتوفسكي" بمدينة غورلوفكا، حيث تم إطلاق 3 قذائف عيار 155 ملم".
وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لمكتب الممثلية، في الساعة 14.15 والساعة 14.55، تم قصف حي "كيروفسكي" في مدينة دونيتسك، إذ تم إطلاق 5 قذائف من ذات العيار.
© Photo / Ministry of Defense of the Russian Federationإجلاء أول دبابة أمريكية "أبرامز إم 1"، التي تم تدميرها على اتجاه محور أفدييفكا، من منطقة العملية العسكرية الخاصة
إجلاء أول دبابة أمريكية أبرامز إم 1، التي تم تدميرها على اتجاه محور أفدييفكا، من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
1/1
© Photo / Ministry of Defense of the Russian Federation
إجلاء أول دبابة أمريكية "أبرامز إم 1"، التي تم تدميرها على اتجاه محور أفدييفكا، من منطقة العملية العسكرية الخاصة
1/1
© Photo / Ministry of Defense of the Russian Federation
إجلاء أول دبابة أمريكية "أبرامز إم 1"، التي تم تدميرها على اتجاه محور أفدييفكا، من منطقة العملية العسكرية الخاصة
ويقع حي "كيروفسكي" في الجزء الجنوبي الغربي من دونيتسك.
ماكييفكا هي مدينة تابعة لمدينة دونيتسك المجاورة لها من الشمال الشرقي. وفي عام 2014، بلغ عدد سكان ماكييفكا نحو 350 ألف نسمة، فيما يقع حي "تشيرفونوغفارديسكي" في الجزء الغربي من المدينة.
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لشركة "ستيرول" الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي أحد أكبر المجمعات السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقبل بدء الصراع في دونباس، بلغ عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الروسية تحسن مواقعها على جبهات خاركوف ودونيتسك ولوغانسك
أمس, 11:56 GMT
وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه لحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".
ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطّرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إيران تؤكد مسؤولية واشنطن عن اغتيال هنية في طهران13:11 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT
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