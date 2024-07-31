القوات المسلحة الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بمدافع الناتو
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Sergey Averin/
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم أوكرانيا الحربية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدن دونيتسك وغورلوفكا وماكييفكا، بـ11 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم خلال نحو أربع ساعات.
وأوضح بيان الممثلية عبر قناتها على "تلغرام": "تم تسجيل إطلاق نار من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية، في الساعة 10.45 في مجمع سوخيا بالكا السكني وحي "تشيرفونوغفارديسكي" بمدينة ماكييفكا، إذ تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم. وفي الساعة 12.55 في مجمعات سكنية لدزيرجينسك وحي "نيكيتوفسكي" بمدينة غورلوفكا، حيث تم إطلاق 3 قذائف عيار 155 ملم".
وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لمكتب الممثلية، في الساعة 14.15 والساعة 14.55، تم قصف حي "كيروفسكي" في مدينة دونيتسك، إذ تم إطلاق 5 قذائف من ذات العيار.
© Photo / Ministry of Defense of the Russian Federationإجلاء أول دبابة أمريكية "أبرامز إم 1"، التي تم تدميرها على اتجاه محور أفدييفكا، من منطقة العملية العسكرية الخاصة
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إجلاء أول دبابة أمريكية "أبرامز إم 1"، التي تم تدميرها على اتجاه محور أفدييفكا، من منطقة العملية العسكرية الخاصة
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إجلاء أول دبابة أمريكية "أبرامز إم 1"، التي تم تدميرها على اتجاه محور أفدييفكا، من منطقة العملية العسكرية الخاصة
ويقع حي "كيروفسكي" في الجزء الجنوبي الغربي من دونيتسك.
ماكييفكا هي مدينة تابعة لمدينة دونيتسك المجاورة لها من الشمال الشرقي. وفي عام 2014، بلغ عدد سكان ماكييفكا نحو 350 ألف نسمة، فيما يقع حي "تشيرفونوغفارديسكي" في الجزء الغربي من المدينة.
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لشركة "ستيرول" الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي أحد أكبر المجمعات السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقبل بدء الصراع في دونباس، بلغ عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.
وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه لحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".
ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطّرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.