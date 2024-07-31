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https://sarabic.ae/20240731/الكرملين-يعلق-على-مقتل-هنية-1091281490.html
الكرملين يعلق على مقتل هنية
الكرملين يعلق على مقتل هنية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن أفعالاً مثل الضربة الإسرائيلية على إيران تقوض الجهود لاستعادة السلام في المنطقة. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T11:11+0000
2024-07-31T11:11+0000
حركة حماس
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وقال بيسكوف: "نعتقد أن هذه الأعمال موجهة ضد محاولات إحلال السلام في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإنه قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع المتوتر بشكل كبير".وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، قتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقره في العاصمة الإيرانية طهران.وأدانت عدة دول عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، من قبل إسرائيل في العاصمة الإيرانية طهران. و يُذكر أن هذه العملية لم تكن هي المحاولة الأولى لاغتيال هنية، إذ تعرض هنية لـ4 محاولات اغتيال، ولكن الـ5 كانت قاتلة.
https://sarabic.ae/20240731/خامنئي-إسرائيل-مهدت-الطريق-لعقابها-الشديد-بسبب-قتلها-هنية-1091274842.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إيران, إسرائيل
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إيران, إسرائيل

الكرملين يعلق على مقتل هنية

11:11 GMT 31.07.2024
© Sputnik . Valeriy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© Sputnik . Valeriy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن أفعالاً مثل الضربة الإسرائيلية على إيران تقوض الجهود لاستعادة السلام في المنطقة.
وقال بيسكوف: "نعتقد أن هذه الأعمال موجهة ضد محاولات إحلال السلام في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإنه قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع المتوتر بشكل كبير".
المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
خامنئي: إسرائيل مهدت الطريق لعقابها الشديد بسبب قتلها هنية
09:22 GMT
وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، قتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقره في العاصمة الإيرانية طهران.
وأدانت عدة دول عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، من قبل إسرائيل في العاصمة الإيرانية طهران. و يُذكر أن هذه العملية لم تكن هي المحاولة الأولى لاغتيال هنية، إذ تعرض هنية لـ4 محاولات اغتيال، ولكن الـ5 كانت قاتلة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. خامنئي يتعهد بـ"الانتقام" من إسرائيل08:18 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT
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