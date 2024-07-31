https://sarabic.ae/20240731/الكرملين-يعلق-على-مقتل-هنية-1091281490.html
الكرملين يعلق على مقتل هنية
الكرملين يعلق على مقتل هنية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن أفعالاً مثل الضربة الإسرائيلية على إيران تقوض الجهود لاستعادة السلام في المنطقة. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T11:11+0000
2024-07-31T11:11+0000
2024-07-31T11:11+0000
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وقال بيسكوف: "نعتقد أن هذه الأعمال موجهة ضد محاولات إحلال السلام في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإنه قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع المتوتر بشكل كبير".وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، قتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقره في العاصمة الإيرانية طهران.وأدانت عدة دول عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، من قبل إسرائيل في العاصمة الإيرانية طهران. و يُذكر أن هذه العملية لم تكن هي المحاولة الأولى لاغتيال هنية، إذ تعرض هنية لـ4 محاولات اغتيال، ولكن الـ5 كانت قاتلة.
https://sarabic.ae/20240731/خامنئي-إسرائيل-مهدت-الطريق-لعقابها-الشديد-بسبب-قتلها-هنية-1091274842.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إيران, إسرائيل
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إيران, إسرائيل
الكرملين يعلق على مقتل هنية
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن أفعالاً مثل الضربة الإسرائيلية على إيران تقوض الجهود لاستعادة السلام في المنطقة.
وقال بيسكوف: "نعتقد أن هذه الأعمال موجهة ضد محاولات إحلال السلام في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإنه قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع المتوتر بشكل كبير".
وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، قتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقره في العاصمة الإيرانية طهران.
وأدانت عدة دول عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، من قبل إسرائيل في العاصمة الإيرانية طهران. و يُذكر أن هذه العملية لم تكن هي المحاولة الأولى لاغتيال هنية، إذ تعرض هنية لـ4 محاولات اغتيال، ولكن الـ5 كانت قاتلة.