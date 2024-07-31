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"النجباء" العراقية: سنساند محور المقاومة في الرد على إسرائيل
"النجباء" العراقية: سنساند محور المقاومة في الرد على إسرائيل
سبوتنيك عربي
أدان عضو المجلس السياسي لحركة "النجباء" في العراق، حيدر اللامي، استهداف إسرائيل للعاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء، مؤكّدا أنّ "الإسرائيليين حصلوا على ضوء... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T09:45+0000
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واعتبر اللامي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "التخبط الداخلي في إسرائيل وفشلها في كل جبهات القتال، يدفعها إلى تنفيذ عمليات في دول منطقة الشرق الأوسط".وكشف اللامي أنّ "الطائرات التي وجهت ضربات لمواقع الحشد الشعبي قد انطلقت من الكويت"، محذّرا "السلطات الكويتية من تحويل أراضيها إلى منصات لاستهداف الفصائل العراقية".
https://sarabic.ae/20240731/أنصار-الله-تعليقا-على-اغتيال-إسماعيل-هنية-ردنا-على-الجريمة-الإسرائيلية-الأمريكية-سيذهل-العالم--1091272522.html
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العالم العربي, حركة النجباء, العراق, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حركة النجباء, العراق, حصري, تقارير سبوتنيك

"النجباء" العراقية: سنساند محور المقاومة في الرد على إسرائيل

09:45 GMT 31.07.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMROتجمع حشود قرب موقع ضربة عسكرية إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية
تجمع حشود قرب موقع ضربة عسكرية إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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أدان عضو المجلس السياسي لحركة "النجباء" في العراق، حيدر اللامي، استهداف إسرائيل للعاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء، مؤكّدا أنّ "الإسرائيليين حصلوا على ضوء أخضر من الولايات المتحدة".
واعتبر اللامي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "التخبط الداخلي في إسرائيل وفشلها في كل جبهات القتال، يدفعها إلى تنفيذ عمليات في دول منطقة الشرق الأوسط".

وفي تعليقه على اغتيال القوات الأمريكية عناصر تابعة لقوات الحشد الشعبي في العراق، قال اللامي: "الفصائل العراقية سترد على الجرائم الإسرائيلية والأمريكية، وستساند محور المقاومة في كل خطوة يتخذها".

إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
"أنصار الله" تعليقا على اغتيال إسماعيل هنية: ردنا على الجريمة الإسرائيلية الأمريكية سيذهل العالم
07:58 GMT

وشدّد على أن "كل المواقع الإسرائيلية ستصبح أهدافا وفي مرمى نيران الفصائل العراقية".

وكشف اللامي أنّ "الطائرات التي وجهت ضربات لمواقع الحشد الشعبي قد انطلقت من الكويت"، محذّرا "السلطات الكويتية من تحويل أراضيها إلى منصات لاستهداف الفصائل العراقية".
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