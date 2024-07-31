https://sarabic.ae/20240731/تقرير-أممي-الأسرى-الفلسطينيين-تعرضوا-لـأفعال-مروعة-في-سجون-إسرائيل-1091282223.html

تقرير أممي: الأسرى الفلسطينيون تعرضوا لـ"أفعال مروعة" في سجون إسرائيل

تقرير أممي: الأسرى الفلسطينيون تعرضوا لـ"أفعال مروعة" في سجون إسرائيل

سبوتنيك عربي

أشار تقرير أممي إلى أن غالبية الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل في حرب غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم احتجازهم في سجون سرية. 31.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-31T11:44+0000

2024-07-31T11:44+0000

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صدر التقرير عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، وتحدث عن مواجهة الأسرى الفلسطينيين لمعاملة يمكن وصفها بـ"التعذيب"، حسب إذاعة "مونت كارلو" الدولية. وأوضح أن المحتجزين تم وضعهم في سجون سرية وحرمانهم من التواصل مع ذويهم أو المطالبة بمحام يدافع عنهم، كما لم يتم توجيه اتهامات محددة لهم.وبحسب فولكر تورك، المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن ما تم التوصل له من معلومات يشير لتعرض الفلسطينيين إلى أفعال مروعة أبرزها "الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب عليهم"، مشيرا إلى أن هذه الأمور تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني".واقتحم يمينيون يهود متشددون سجن " سديه تيمان" الإسرائيلي بصحراء النقب، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الإثنين الماضي، أنهم كانوا يريدون منع التحقيق مع جنود داخل المعسكر بعد اتهامهم بتعذيب فلسطينيين والتنكيل بهم.وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى الآن إلى مقتل نحو 40 ألف فلسطيني وإصابة نحو 90 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

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