https://sarabic.ae/20240730/برلمانية-إسرائيلية-حول-الشغب-في-قاعدة-سديه-تيمان-حالة-من-التفكك-الكامل-1091264941.html

برلمانية إسرائيلية حول "الشغب" في قاعدة "سديه تيمان": حالة من التفكك الكامل

برلمانية إسرائيلية حول "الشغب" في قاعدة "سديه تيمان": حالة من التفكك الكامل

سبوتنيك عربي

صرحت ‏برلمانية إسرائيلية، تعليقا على "الشغب" في قاعدة "سديه تيمان" الإسرائيلي، الذي وقع أمس الاثنين، بأنه "حالة من التفكك الكامل". 30.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-30T20:48+0000

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2024-07-30T20:48+0000

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن عضو الكنيست عن حزب "العمل"، نعماه لزيمي، قولها: "حالة من الفوضى والشغب الكبيرين حدثت أمس داخل قاعدة "سديه تيمان" بصحراء النقب جنوبي البلاد".وأوضحت البرلمانية الإسرائيلية أن "وقوع حالة من الشغب والفوضى داخل قواعد الجيش الإسرائيلي أثناء مجريات الحرب على قطاع غزة هو شيء إجرامي تماما، واقتحام قاعدة عسكرية وتدخل قوات الأمن يعني وجود حالة من التفكك الكامل داخل البلاد".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، طالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بفتح تحقيق حول تدخل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لمنع الشرطة من تفريق مقتحمي مقر الشرطة العسكرية (بيت ليد).وأوضح غالانت أن ما وقع من أحداث شغب، أمس الاثنين، ومشاركة أعضاء الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" في الأحداث يعد "استهدافا كبيرا لدولة إسرائيل"، بحسب قوله.وتظاهر نشطاء يمينيون وأعضاء في الكنيست في قاعدة ميدانية بـ"سديه تيمان"، يوم أمس الاثنين، بعد اعتقال 9 جنود من الجيش الإسرائيلي للاشتباه في إساءة معاملة الأسير الفلسطيني نوح، وتوسعت المظاهرات إلى قاعدة قريبة من منزل، حيث يُحتجز الجنود التسعة، واقتحم المتظاهرون المكان، فيما أدان الجيش الإسرائيلي الحادث الخطير، قائلا إنه "إهانة لأمن الدولة".وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 1200 متظاهر وصلوا إلى قاعدة "بيت ليد" وإن العشرات منهم اقتحموها أثناء أعمال الشغب، وقال مسؤولون كبار في جيش الدفاع الإسرائيلي إن المناقشات الأمنية الحرجة والحساسة، بشأن رد جيش الدفاع الإسرائيلي في لبنان توقفت، بسبب اقتحام القاعدتين.وبدأ تسلسل الأحداث قبل 3 أسابيع، عندما تم إدخال أسير فلسطيني من "حماس"، اعتقل في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي واقتيد إلى قاعدة ميدانية، ثم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع في حالة خطيرة، بعد أن تعرض للضرب وتعرض لاعتداء جنسي، وخضع لعملية جراحية منقذة للحياة، وبعد ذلك بدأت الشرطة العسكرية التحقيق تحت إشراف المدعي العام العسكري.

https://sarabic.ae/20240730/غالانت-يطالب-بفتح-تحقيق-بشأن-إمكانية-تدخل-بن-غفير-لمنع-الشرطة-من-تفريق-مقتحمي-مقر-الشرطة-العسكرية-1091254755.html

https://sarabic.ae/20240730/خطر-على-الأمن-القومي-تقرير-الجيش-الإسرائيلي-أوقف-الحديث-عن-لبنان-وانشغل-بـأحداث-الشغب-1091255772.html

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