https://sarabic.ae/20240729/بسبب-تعذيب-الأسرى-الفلسطينيين-محتجون-يقتحمون-سجن-سديه-تيمان-الإسرائيلي-1091227314.html
بسبب "تعذيب" الأسرى الفلسطينيين.. محتجون يقتحمون سجن "سديه تيمان" الإسرائيلي
بسبب "تعذيب" الأسرى الفلسطينيين.. محتجون يقتحمون سجن "سديه تيمان" الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
اقتحم محتجون إسرائيليون، أمس الأحد، معسكر "سديه تيمان" بصحراء النقب، الذي يوجد به أسرى فلسطينيون، لرفضهم التحقيق مع جنود متهمين بتعذيب أسرى فلسطينيين والتنكيل... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T15:05+0000
2024-07-29T15:05+0000
2024-07-29T15:05+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101819/56/1018195606_0:171:3240:1994_1920x0_80_0_0_4153faf1f22b5b78e5dd8bc5ace70489.jpg
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قوله إن "اقتحام المعسكر يمثل حادثا خطيرا جدا ومخالف للقانون، ويعرّض أمن الدولة للخطر"، مؤكدا أنه "يتم العمل على استعادة النظام هناك".وقال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية إن "أعضاء الكنيست، الذين اقتحموا معسكر "سديه تيمان" يضعفون الدولة ويفككون الجيش، وما قاموا به جريمة حقيرة وخطيرة"، مضيفا: "السياسيون الذين تخلوا عن المختطفين والأمن ودمروا المجتمع الإسرائيلي هم الآن يدمرون تسلسل القيادة".وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن "الجيش يحقيق مع جنود في 48 حالة وفاة لفلسطينيين أغلبهم أسرى اعتقلوا من غزة"، مشيرة إلى أن "36 منهم كانوا في معسكر سديه تيمان".يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه حركة حماس الفلسطينية، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عاد إلى استراتيجية المماطلة والتسويف للتهرب من التوصل إلى اتفاق"، مشيرة إلى أن شروطه تمثل "تراجعا عما نقله الوسطاء وعن الورقة الإسرائيلية، التي كانت جزءا من مشروع بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب، التي راح ضحيتها نحو 40 ألف فلسطيني ونحو 90 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101819/56/1018195606_178:0:3063:2164_1920x0_80_0_0_b277f87a0af05dc4b33bfacf9345ca4d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بسبب "تعذيب" الأسرى الفلسطينيين.. محتجون يقتحمون سجن "سديه تيمان" الإسرائيلي
اقتحم محتجون إسرائيليون، أمس الأحد، معسكر "سديه تيمان" بصحراء النقب، الذي يوجد به أسرى فلسطينيون، لرفضهم التحقيق مع جنود متهمين بتعذيب أسرى فلسطينيين والتنكيل بهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، التي أشارت إلى حدوث صدامات بين المحتجين وضباط من المعسكر.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قوله إن "اقتحام المعسكر يمثل حادثا خطيرا
جدا ومخالف للقانون، ويعرّض أمن الدولة للخطر"، مؤكدا أنه "يتم العمل على استعادة النظام هناك".
وقال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية إن "أعضاء الكنيست، الذين اقتحموا معسكر "سديه تيمان" يضعفون الدولة ويفككون الجيش، وما قاموا به جريمة حقيرة وخطيرة"، مضيفا: "السياسيون الذين تخلوا عن المختطفين والأمن ودمروا المجتمع الإسرائيلي هم الآن يدمرون تسلسل القيادة".
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن "الجيش يحقيق مع جنود في 48 حالة وفاة لفلسطينيين
أغلبهم أسرى اعتقلوا من غزة"، مشيرة إلى أن "36 منهم كانوا في معسكر سديه تيمان".
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه حركة حماس الفلسطينية، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عاد إلى استراتيجية المماطلة والتسويف للتهرب من التوصل إلى اتفاق"، مشيرة إلى أن شروطه تمثل "تراجعا عما نقله الوسطاء وعن الورقة الإسرائيلية، التي كانت جزءا من مشروع بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب
، التي راح ضحيتها نحو 40 ألف فلسطيني ونحو 90 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال".