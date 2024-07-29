بسبب "تعذيب" الأسرى الفلسطينيين.. محتجون يقتحمون سجن "سديه تيمان" الإسرائيلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
11:34 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قصف إسرائيلي مكثف على جنوب لبنان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240729/بسبب-تعذيب-الأسرى-الفلسطينيين-محتجون-يقتحمون-سجن-سديه-تيمان-الإسرائيلي-1091227314.html
بسبب "تعذيب" الأسرى الفلسطينيين.. محتجون يقتحمون سجن "سديه تيمان" الإسرائيلي
بسبب "تعذيب" الأسرى الفلسطينيين.. محتجون يقتحمون سجن "سديه تيمان" الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
اقتحم محتجون إسرائيليون، أمس الأحد، معسكر "سديه تيمان" بصحراء النقب، الذي يوجد به أسرى فلسطينيون، لرفضهم التحقيق مع جنود متهمين بتعذيب أسرى فلسطينيين والتنكيل... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T15:05+0000
2024-07-29T15:05+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101819/56/1018195606_0:171:3240:1994_1920x0_80_0_0_4153faf1f22b5b78e5dd8bc5ace70489.jpg
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قوله إن "اقتحام المعسكر يمثل حادثا خطيرا جدا ومخالف للقانون، ويعرّض أمن الدولة للخطر"، مؤكدا أنه "يتم العمل على استعادة النظام هناك".وقال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية إن "أعضاء الكنيست، الذين اقتحموا معسكر "سديه تيمان" يضعفون الدولة ويفككون الجيش، وما قاموا به جريمة حقيرة وخطيرة"، مضيفا: "السياسيون الذين تخلوا عن المختطفين والأمن ودمروا المجتمع الإسرائيلي هم الآن يدمرون تسلسل القيادة".وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن "الجيش يحقيق مع جنود في 48 حالة وفاة لفلسطينيين أغلبهم أسرى اعتقلوا من غزة"، مشيرة إلى أن "36 منهم كانوا في معسكر سديه تيمان".يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه حركة حماس الفلسطينية، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عاد إلى استراتيجية المماطلة والتسويف للتهرب من التوصل إلى اتفاق"، مشيرة إلى أن شروطه تمثل "تراجعا عما نقله الوسطاء وعن الورقة الإسرائيلية، التي كانت جزءا من مشروع بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب، التي راح ضحيتها نحو 40 ألف فلسطيني ونحو 90 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101819/56/1018195606_178:0:3063:2164_1920x0_80_0_0_b277f87a0af05dc4b33bfacf9345ca4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بسبب "تعذيب" الأسرى الفلسطينيين.. محتجون يقتحمون سجن "سديه تيمان" الإسرائيلي

15:05 GMT 29.07.2024
© AFP 2023 / DAVID FURSTأسرى فلسطينيين
أسرى فلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© AFP 2023 / DAVID FURST
تابعنا عبر
اقتحم محتجون إسرائيليون، أمس الأحد، معسكر "سديه تيمان" بصحراء النقب، الذي يوجد به أسرى فلسطينيون، لرفضهم التحقيق مع جنود متهمين بتعذيب أسرى فلسطينيين والتنكيل بهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، التي أشارت إلى حدوث صدامات بين المحتجين وضباط من المعسكر.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قوله إن "اقتحام المعسكر يمثل حادثا خطيرا جدا ومخالف للقانون، ويعرّض أمن الدولة للخطر"، مؤكدا أنه "يتم العمل على استعادة النظام هناك".
وقال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية إن "أعضاء الكنيست، الذين اقتحموا معسكر "سديه تيمان" يضعفون الدولة ويفككون الجيش، وما قاموا به جريمة حقيرة وخطيرة"، مضيفا: "السياسيون الذين تخلوا عن المختطفين والأمن ودمروا المجتمع الإسرائيلي هم الآن يدمرون تسلسل القيادة".
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن "الجيش يحقيق مع جنود في 48 حالة وفاة لفلسطينيين أغلبهم أسرى اعتقلوا من غزة"، مشيرة إلى أن "36 منهم كانوا في معسكر سديه تيمان".
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه حركة حماس الفلسطينية، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عاد إلى استراتيجية المماطلة والتسويف للتهرب من التوصل إلى اتفاق"، مشيرة إلى أن شروطه تمثل "تراجعا عما نقله الوسطاء وعن الورقة الإسرائيلية، التي كانت جزءا من مشروع بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب، التي راح ضحيتها نحو 40 ألف فلسطيني ونحو 90 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحام معسكر "سديه تيمان" الإسرائيلي14:21 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала