https://sarabic.ae/20240731/حزب-الله-يعلن-مقتل-القيادي-فؤاد-شكر-نتيجة-الغارة-الإسرائيلية-على-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1091297322.html
"حزب الله" يعلن مقتل القيادي فؤاد شكر نتيجة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
"حزب الله" يعلن مقتل القيادي فؤاد شكر نتيجة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، مقتل القيادي فؤاد شكر، نتيجة الغارة الإسرائيلية على بناية كان متواجودًا بها في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T17:50+0000
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وجاء في بيان للحزب: "بعد مسيرة حافلة... منّ الله تعالى على عبده المجاهد بوسام الشهادة الرفيع... هو القائد الجهادي الكبير الأخ العزيز والحبيب السيد فؤاد شكر (السيد محسن)، الذي نزفه شهيداً كبيراً على طريق القدس".وأضاف الحزب: "هذا بيان تعزيتنا وتبريكنا، وأما موقفنا السياسي من هذا الاعتداء الآثِم والجريمة الكُبرى سيُعبّر عنه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، غداً (الخميس)، في مسيرة تشييع الشهيد القائد".وجاء في بيان العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله"، أنه "كما بات معروفا قام العدو الصهيوني بالاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الثلاثاء بتاريخ 30-07-2024، حيث استهدف مبنى سكنياً في أحد أحيائها، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجراح وحصول دمار كبير في عدد من طوابق المبنى".وأضاف البيان أن "القائد الجهادي الكبير الأخ السيد فؤاد شكر (الحاج محسن)، حينها كان متواجدا في هذا المبنى". وشدد الحزب على أن "فرق الدفاع المدني تعمل منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض بشكل حثيث ولكن ببطء نظرا لوضعية الطبقات المدمرة وما زال الحزب، حتى الآن، بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما يتعلق بمصير القائد الكبير ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه".وتعرضت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، يوم أمس الثلاثاء، لغارة جوية، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذها لاستهداف قيادي كبير بـ"حزب الله".وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية ولبنانية، أمس الثلاثاء، معلومات بشأن المستهدف بالغارة الإسرائيلية وهو القيادي بـ"حزب الله"، فؤاد شكر، ولكن مسؤولًا بالحزب نفى لـ"سبوتنيك" صحة المعلومات المتداولة بشأن مقتل أحد قيادييه.وشهدت الأيام الماضية تصعيداً خطيراً على الجبهة اللبنانية الجنوبية بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، يوم السبت الماضي، أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في بلدة مجدل شمس شمالي هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث وجّه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني، في حين نفى الحزب نفياً قاطعاً الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.وتأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.
https://sarabic.ae/20240731/الخارجية-الإيرانية-تؤكد-مسؤولية-الإدارة-الأمريكية-عن-اغتيال-هنية-في-طهران-1091285296.html
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إسرائيل, العالم العربي, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
إسرائيل, العالم العربي, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
"حزب الله" يعلن مقتل القيادي فؤاد شكر نتيجة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
17:50 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 17:55 GMT 31.07.2024)
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، مقتل القيادي فؤاد شكر، نتيجة الغارة الإسرائيلية على بناية كان متواجودًا بها في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء.
وجاء في بيان للحزب: "بعد مسيرة حافلة... منّ الله تعالى على عبده المجاهد بوسام الشهادة الرفيع... هو القائد الجهادي الكبير الأخ العزيز والحبيب السيد فؤاد شكر (السيد محسن)، الذي نزفه شهيداً كبيراً على طريق القدس".
وأضاف الحزب: "هذا بيان تعزيتنا وتبريكنا، وأما موقفنا السياسي من هذا الاعتداء الآثِم والجريمة الكُبرى سيُعبّر عنه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، غداً (الخميس)، في مسيرة تشييع الشهيد القائد".
وأصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، بيانا أوضحت فيه بعض التفاصيل المرتبطة بالهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وجاء في بيان العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله"، أنه "كما بات معروفا قام العدو الصهيوني بالاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الثلاثاء بتاريخ 30-07-2024، حيث استهدف مبنى سكنياً في أحد أحيائها، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجراح وحصول دمار كبير في عدد من طوابق المبنى".
وأضاف البيان أن "القائد الجهادي الكبير الأخ السيد فؤاد شكر (الحاج محسن)، حينها كان متواجدا في هذا المبنى".
وشدد الحزب على أن "فرق الدفاع المدني تعمل منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض بشكل حثيث ولكن ببطء نظرا لوضعية الطبقات المدمرة وما زال الحزب، حتى الآن، بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما يتعلق بمصير القائد الكبير ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه".
وتعرضت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، يوم أمس الثلاثاء، لغارة جوية، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذها لاستهداف قيادي كبير بـ"حزب الله".
ووقع انفجار ناتج عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى بجانب مستشفى "بهمن" في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، نفذتها طائرة مسيرة، أطلقت 3 صواريخ.
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية ولبنانية، أمس الثلاثاء، معلومات بشأن المستهدف بالغارة الإسرائيلية وهو القيادي بـ"حزب الله"، فؤاد شكر، ولكن مسؤولًا بالحزب نفى لـ"سبوتنيك
" صحة المعلومات المتداولة بشأن مقتل أحد قيادييه.
وأعلنت الصحة اللبنانية، أمس الثلاثاء، مقتل امرأة وإصابة 68 آخرين خلال الغارة من بينهم 5 إصاباتهم حرجة.
وشهدت الأيام الماضية تصعيداً خطيراً على الجبهة اللبنانية الجنوبية
بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، مع ازدياد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد هجوم صاروخي، يوم السبت الماضي، أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في بلدة مجدل شمس شمالي هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث وجّه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني، في حين نفى الحزب نفياً قاطعاً الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.
وتأتي التطورات في سياق معارك متواصلة بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.