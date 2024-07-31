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https://sarabic.ae/20240731/خبراء-ما-يشهده-الشرق-الأوسط-من-تطورات-ينعكس-على-أسعار-الطاقة-1091277988.html
خبراء: ما يشهده الشرق الأوسط من تطورات ينعكس على أسعار الطاقة
خبراء: ما يشهده الشرق الأوسط من تطورات ينعكس على أسعار الطاقة
سبوتنيك عربي
حذر خبراء اقتصاد وطاقة من انعكاسات التطورات الجيوسياسية، وخاصة على جبهة لبنان وتأثيرها على أسعار الطاقة في العالم، في حال اندلعت مواجهات في المنطقة. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T10:12+0000
2024-07-31T10:12+0000
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وتراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ممتدة خسائرها عن الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن الطلب في الصين.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5% إلى 79.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.6% إلى 75.38 دولار للبرميل.اجتماع "أوبك"وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك +"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت في الأول من شهر أغسطس المقبل لمراجعة أوضاع السوق، في ظل توترات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر بدرجة تنذر بتوسع رقعة الصراع في غزة.عوامل تؤثر في الأسعارقال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن أسعار النفط لم تتأثر حتى الآن مع الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، لكن هذا لا يعني أن أي تطور في الأحداث الأمنية، لن ينعكس على أسواق الطاقة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تأثر أسعار النفط نتيجة للتوترات تعكس مدى حساسية أسواق الطاقة للأحداث الجيوسياسية، حيث أنه من الممكن أن تؤدي التوترات إلى اضطرابات في إمدادات النفط، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير.سيناريوهات محتملةوأشار عكوش إلى عدة سيناريوهات محتملة نتيجة اندلاع الحرب بشكل أوسع، يمكن أن تأخذ عدة أشكال منها:اندلاع مواجهات محدودة: وهنا يمكن أن نشهد ارتفاعًا معتدلًا في الأسعار نتيجة المخاوف من تصعيد أكبر، وقد تتأثر بعض خطوط النقل، ولكن لن يكون هناك انقطاع شامل في الإمدادات.تصاعد المواجهات لتشمل أطراف إقليمية: حيث سيكون التأثير على الأسعار أكبر، وسيشهد النفط ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار نتيجة القلق من تأثير واسع النطاق على الإنتاج والنقل ، ما يعني التأثر بشدة، مع احتمالية انقطاع إمدادات النفط من بعض الدول المنتجة في المنطقة.تدخل دولي لاحتواء الوضع، لكن ستبقى الأسعار متقلبة مع وجود محاولات دولية لتهدئة الوضع، فيما تظل الإمدادات مستقرة نسبيًا إذا تمكنت الجهود الدولية من احتواء التصعيد.وأشار إلى أن تأثير التوترات على أسعار النفط وإمدادات الطاقة تتوقف على تطور الأحداث ومدى التصعيد العسكري والسياسي، مع استبعاد تطورها بشكل كبير، نظرا للخسائر التي تحملها للجميع.في الإطار، قال خبير الطاقة الجزائري، أحمد طرطار، إن كافة العوامل القائمة منذ فترة كما هي دون تغير، ما يعني أن المعطي الجيوسياسية الراهنة لا توحي بتغيرات على الأسعار.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاجتماع المقبل لمجموعة "أوبك +" قد لا يطرأ عليه أي تغيير ما لم تقع تطورات مغايرة لما هي عليه الآن.ومن جانبه، قال الدكتور عبد الجليل معيوف، مستشار الطاقة الليبي، إن كل التوترات السياسية والعسكرية تؤثر مباشرة على أسعار النفط بالارتفاع.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن منطقة الشرق الأوسط يتواجد بها الدول الكبيرة من حيث الإنتاج النفطي، ما يعني تأثر الأسعار والإمدادات بقوة حال وقوع مواجهات واسعة.وحذر من اللجوء للحرب، بما يحتمل معها من انجرار الكثير من الدول إلى هذه المواجهات، وبالتالي تأثر الأسعار بشكل كبير، بما يخلف الكثير من التداعيات الاقتصادية.تخفيض سابقوأقرّ تحالف "أوبك +"، في وقت سابق، تخفيضا حاليا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا بما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي في إطار سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022، في إطار ضبط الأسواق والأسعار.وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وافق التحالف على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025، وتمديد تخفيضات إضافية أحدث بواقع 2.2 مليون برميل يوميا من 8 أعضاء لمدة 3 أشهر، حتى نهاية سبتمبر 2024، فيما يتوقع الخبراء الإبقاء على نفس نسبة التخفيض.
https://sarabic.ae/20240511/وزير-النفط-العراقي-لن-نوافق-على-تجديد-تخفيضات-إنتاج-النفط-في-اجتماع-أوبك-المقبل-1088734419.html
https://sarabic.ae/20240731/خامنئي-إسرائيل-مهدت-الطريق-لعقابها-الشديد-بسبب-قتلها-هنية-1091274842.html
https://sarabic.ae/20240124/توقعات-أسعار-النفط-غير-مؤكدة-في-2024-والتقلبات-ستهيمن-في-المدى-القصير-1085362037.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم العربي

خبراء: ما يشهده الشرق الأوسط من تطورات ينعكس على أسعار الطاقة

10:12 GMT 31.07.2024
© AP Photoناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AP Photo
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حصري
حذر خبراء اقتصاد وطاقة من انعكاسات التطورات الجيوسياسية، وخاصة على جبهة لبنان وتأثيرها على أسعار الطاقة في العالم، في حال اندلعت مواجهات في المنطقة.
وتراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ممتدة خسائرها عن الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن الطلب في الصين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5% إلى 79.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.6% إلى 75.38 دولار للبرميل.

اجتماع "أوبك"

وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك +"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت في الأول من شهر أغسطس المقبل لمراجعة أوضاع السوق، في ظل توترات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر بدرجة تنذر بتوسع رقعة الصراع في غزة.
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وزير النفط العراقي: لن نوافق على تجديد تخفيضات إنتاج النفط في اجتماع "أوبك+" المقبل
11 مايو, 13:35 GMT

عوامل تؤثر في الأسعار

قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن أسعار النفط لم تتأثر حتى الآن مع الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، لكن هذا لا يعني أن أي تطور في الأحداث الأمنية، لن ينعكس على أسواق الطاقة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تأثر أسعار النفط نتيجة للتوترات تعكس مدى حساسية أسواق الطاقة للأحداث الجيوسياسية، حيث أنه من الممكن أن تؤدي التوترات إلى اضطرابات في إمدادات النفط، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير.

سيناريوهات محتملة

وأشار عكوش إلى عدة سيناريوهات محتملة نتيجة اندلاع الحرب بشكل أوسع، يمكن أن تأخذ عدة أشكال منها:
اندلاع مواجهات محدودة: وهنا يمكن أن نشهد ارتفاعًا معتدلًا في الأسعار نتيجة المخاوف من تصعيد أكبر، وقد تتأثر بعض خطوط النقل، ولكن لن يكون هناك انقطاع شامل في الإمدادات.
تصاعد المواجهات لتشمل أطراف إقليمية: حيث سيكون التأثير على الأسعار أكبر، وسيشهد النفط ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار نتيجة القلق من تأثير واسع النطاق على الإنتاج والنقل ، ما يعني التأثر بشدة، مع احتمالية انقطاع إمدادات النفط من بعض الدول المنتجة في المنطقة.
المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
خامنئي: إسرائيل مهدت الطريق لعقابها الشديد بسبب قتلها هنية
09:22 GMT
تدخل دولي لاحتواء الوضع، لكن ستبقى الأسعار متقلبة مع وجود محاولات دولية لتهدئة الوضع، فيما تظل الإمدادات مستقرة نسبيًا إذا تمكنت الجهود الدولية من احتواء التصعيد.
وأشار إلى أن تأثير التوترات على أسعار النفط وإمدادات الطاقة تتوقف على تطور الأحداث ومدى التصعيد العسكري والسياسي، مع استبعاد تطورها بشكل كبير، نظرا للخسائر التي تحملها للجميع.
في الإطار، قال خبير الطاقة الجزائري، أحمد طرطار، إن كافة العوامل القائمة منذ فترة كما هي دون تغير، ما يعني أن المعطي الجيوسياسية الراهنة لا توحي بتغيرات على الأسعار.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاجتماع المقبل لمجموعة "أوبك +" قد لا يطرأ عليه أي تغيير ما لم تقع تطورات مغايرة لما هي عليه الآن.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الجليل معيوف، مستشار الطاقة الليبي، إن كل التوترات السياسية والعسكرية تؤثر مباشرة على أسعار النفط بالارتفاع.
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
توقعات أسعار النفط غير مؤكدة في 2024 والتقلبات ستهيمن في المدى القصير
24 يناير, 12:06 GMT
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن منطقة الشرق الأوسط يتواجد بها الدول الكبيرة من حيث الإنتاج النفطي، ما يعني تأثر الأسعار والإمدادات بقوة حال وقوع مواجهات واسعة.
وحذر من اللجوء للحرب، بما يحتمل معها من انجرار الكثير من الدول إلى هذه المواجهات، وبالتالي تأثر الأسعار بشكل كبير، بما يخلف الكثير من التداعيات الاقتصادية.

تخفيض سابق

وأقرّ تحالف "أوبك +"، في وقت سابق، تخفيضا حاليا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا بما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي في إطار سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022، في إطار ضبط الأسواق والأسعار.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وافق التحالف على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025، وتمديد تخفيضات إضافية أحدث بواقع 2.2 مليون برميل يوميا من 8 أعضاء لمدة 3 أشهر، حتى نهاية سبتمبر 2024، فيما يتوقع الخبراء الإبقاء على نفس نسبة التخفيض.
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