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روسيا تدين بأشد العبارات اغتيال إسماعيل هنية
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خبير في الشؤون الأمريكية يؤكد لـ"سبوتنيك": ما يحصل اليوم يعتبر ورقة انتخابية بيد الديمقراطيين
خبير في الشؤون الأمريكية يؤكد لـ"سبوتنيك": ما يحصل اليوم يعتبر ورقة انتخابية بيد الديمقراطيين
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشؤون الأمريكية، محمد العالم، أن "الضوء الأخضر الأمريكي الذي حصلت عليه إسرائيل في تنفيذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية،... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T08:11+0000
2024-07-31T08:11+0000
العالم العربي
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ولفت العالم في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "المشهد العالمي المقبل يعتمد على هوية الرئيس المقبل، فإذا كانت الإدارة "جمهورية" برئاسة المرشح دونالد ترامب فإن الحرب قد تنتهي وذلك على عكس الإدارة "الديمقراطية" برئاسة كامالا هاريس".وأشار الخبير في الشؤون الأمريكية إلى أن "واشنطن ومنذ بداية الحرب في غزة تعتمد أسلوب المناورة، إذ أنها تدعو من جهة إلى وقف الحرب ومن جهة ثانية تنفّذ على الأرض شيء آخر، مثلا ادّعت انها أنجزت الرصيف البحري في غزة لأهداف إنسانية، فتبين لاحقاً أن الهدف الرئيسي من هذا الرصيف هو تحرير الأسرى".
https://sarabic.ae/20240731/مسؤول-حركة-حماس-محمود-طه-إسرائيل-اغتالت-إسماعيل-هنية-بضوء-أخضر-أمريكي-1091271080.html
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خبير في الشؤون الأمريكية يؤكد لـ"سبوتنيك": ما يحصل اليوم يعتبر ورقة انتخابية بيد الديمقراطيين

08:11 GMT 31.07.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMROتجمع حشود قرب موقع ضربة عسكرية إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية
تجمع حشود قرب موقع ضربة عسكرية إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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رأى الخبير في الشؤون الأمريكية، محمد العالم، أن "الضوء الأخضر الأمريكي الذي حصلت عليه إسرائيل في تنفيذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، جاء من خلال دعم واشنطن لتل أبيب عسكريا وماديا، وما يحصل اليوم من تصعيد في المنطقة يعتبر ورقة انتخابية بالنسبة للحزب الديمقراطي الأمريكي".
ولفت العالم في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "المشهد العالمي المقبل يعتمد على هوية الرئيس المقبل، فإذا كانت الإدارة "جمهورية" برئاسة المرشح دونالد ترامب فإن الحرب قد تنتهي وذلك على عكس الإدارة "الديمقراطية" برئاسة كامالا هاريس".
وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية تضع أمن إسرائيل في المقام الأول، بدليل تحريكها للبوارج الأمريكية عند أي خطر لتوجه عبرها رسائل عالية النبرة إلى دول المنطقة".
رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة اسماعيل هنية أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
مسؤول حركة "حماس" محمود طه: إسرائيل اغتالت إسماعيل هنية بضوء أخضر أمريكي
06:41 GMT

وأوضح أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب حتى إنجاز الانتخابات الأمريكية".

وأشار الخبير في الشؤون الأمريكية إلى أن "واشنطن ومنذ بداية الحرب في غزة تعتمد أسلوب المناورة، إذ أنها تدعو من جهة إلى وقف الحرب ومن جهة ثانية تنفّذ على الأرض شيء آخر، مثلا ادّعت انها أنجزت الرصيف البحري في غزة لأهداف إنسانية، فتبين لاحقاً أن الهدف الرئيسي من هذا الرصيف هو تحرير الأسرى".
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