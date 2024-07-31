https://sarabic.ae/20240731/مسؤول-حركة-حماس-محمود-طه-إسرائيل-اغتالت-إسماعيل-هنية-بضوء-أخضر-أمريكي-1091271080.html
مسؤول حركة "حماس" محمود طه: إسرائيل اغتالت إسماعيل هنية بضوء أخضر أمريكي
مسؤول حركة "حماس" محمود طه: إسرائيل اغتالت إسماعيل هنية بضوء أخضر أمريكي
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس" محمود طه " أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران هو عمل جبان". 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T06:41+0000
2024-07-31T06:41+0000
2024-07-31T06:41+0000
العالم العربي
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وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "الجيش الإسرائيلي نفذ هذه العملية بضوء أخضر أمريكي محملا مسؤولية هذا العمل إلى إسرائيل والإدارة الأمريكية".وأعلن طه أن "كل الاحتمالات والسيناريوهات واردة للرد على هذا الاغتيال"، لافتا إلى أن "هذا التطور قد يؤدي الى حرب إقليمية واسعة وعلى واشنطن تحمل تبعات هذا التصعيد".وكان هنية قد وصل إلى طهران يوم الثلاثاء لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود پزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.البيت الأبيض: أمريكا على علم بالتقارير التي تتحدث عن مقتل إسماعيل هنيةانتخب هنية رئيساً للمكتب السياسي لحركة "حماس" في 2017 خلفاً لخالد مشعل. وكان هنية بالفعل شخصية معروفة بعد أن أصبح رئيس وزراء فلسطين في 2006 إثر فوز الحركة غير المتوقع في انتخابات البرلمان تلك السنة.سافر في مهام دبلوماسية إلى إيران وتركيا خلال الحرب، والتقى بكل من الرئيسين التركي والإيراني. كما كان يحافظ على علاقات جيدة مع رؤساء الفصائل الفلسطينية المختلفة، بما في ذلك خصوم حماس.يشار إلى أن هنية انضم إلى حماس في 1987 عندما تأسست الحركة في خضم الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي استمرت حتى 1993.
https://sarabic.ae/20240731/البيت-الأبيض-أمريكا-على-علم-بالتقارير-التي-تتحدث-عن-مقتل-إسماعيل-هنية-1091269076.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
مسؤول حركة "حماس" محمود طه: إسرائيل اغتالت إسماعيل هنية بضوء أخضر أمريكي
حصري
أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس" محمود طه " أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران هو عمل جبان".
وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "الجيش الإسرائيلي نفذ هذه العملية بضوء أخضر أمريكي محملا مسؤولية هذا العمل إلى إسرائيل والإدارة الأمريكية".
وشدد القيادي في "حماس" على أن الحركة لطالما ما تعرضت لعدة اغتيالات و"استشهاد" هنية سيزيد من عزم الحركة وإصرارها على مواجهة الجيش الإسرائيلي".
وأعلن طه أن "كل الاحتمالات والسيناريوهات واردة للرد على هذا الاغتيال"، لافتا إلى أن "هذا التطور قد يؤدي الى حرب إقليمية واسعة وعلى واشنطن تحمل تبعات هذا التصعيد".
وأشار إلى أن "إسرائيل نفّذت هذا الاغتيال من أجل الضغط على حركة "حماس "لتجعلها ترضخ لشروطها في المفاوضات وهو ما نرفضه ونؤكّد أنّ هذه الجريمة سيدفع ثمنها الجيش الإسرائيلي غاليا".
وكان هنية قد وصل إلى طهران يوم الثلاثاء لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود پزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
انتخب هنية رئيساً للمكتب السياسي لحركة "حماس" في 2017 خلفاً لخالد مشعل. وكان هنية بالفعل شخصية معروفة بعد أن أصبح رئيس وزراء فلسطين في 2006 إثر فوز الحركة غير المتوقع في انتخابات البرلمان تلك السنة.
سافر في مهام دبلوماسية إلى إيران وتركيا خلال الحرب، والتقى بكل من الرئيسين التركي والإيراني. كما كان يحافظ على علاقات جيدة مع رؤساء الفصائل الفلسطينية المختلفة، بما في ذلك خصوم حماس.
يشار إلى أن هنية انضم إلى حماس في 1987 عندما تأسست الحركة في خضم الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي استمرت حتى 1993.