https://sarabic.ae/20240731/زعيم-أنصار-الله-إسرائيل-تورطت-باغتيال-هنية-لتنقل-المعركة-إلى-مستوى-أوسع-1091299065.html
زعيم "أنصار الله": إسرائيل تورطت باغتيال هنية لتنقل المعركة إلى مستوى أوسع
زعيم "أنصار الله": إسرائيل تورطت باغتيال هنية لتنقل المعركة إلى مستوى أوسع
سبوتنيك عربي
تعهد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الأربعاء، بـ"الانتقام من إسرائيل"، رداً على اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية،... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T19:10+0000
2024-07-31T19:10+0000
2024-07-31T19:10+0000
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وقال الحوثي، في بيان بثه تلفزيون "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله"، بشأن اغتيال إسرائيل كلاً من إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقيادي في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في العاصمة اللبنانية بيروت: "لن نألو جهدا وبالتعاون مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة في الانتقام للشهيد وسائر الشهداء ولمظلومية الشعب الفلسطيني".ورأى الحوثي أن "العدو الإسرائيلي لن يحقق شيئاً من آماله بكسر المقاومة وإخماد الروح الجهادية والإرادة الفولاذية للإخوة المجاهدين في فلسطين وفي كل جبهات الإسناد".وأكد أن "جريمة استهداف المجاهد الكبير هنية ستكون حافزاً أكبر على الصمود والثبات والتنكيل بالعدو المجرم"، على حد تعبيره.وأشار إلى "أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية يرتكبها العدو الإسرائيلي باشتراك أمريكي على مدى 10 أشهر".وختم زعيم "أنصار الله"، بالقول: "مهما بلغت التضحيات فإن العاقبة المحتومة هي النصر وزوال العدو الإسرائيلي وكيانه المؤقت".وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران؛ حيث وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية وقالت، إن الهجوم لن يمر دون رد.فيما حذرت الحكومة الإسرائيلية إيران من أنها ستتحمل عواقب أي تصعيد ينتج عن أفعالها، وأكدت أن المواجهة مع حزب الله اللبناني ستتواصل.وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اغتيال هنية، بأنه "جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة".
https://sarabic.ae/20240731/نتنياهو-كل-من-يمس-إسرائيل-دمه-مهدور-1091298416.html
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طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسماعيل هنية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسماعيل هنية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
زعيم "أنصار الله": إسرائيل تورطت باغتيال هنية لتنقل المعركة إلى مستوى أوسع
تعهد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الأربعاء، بـ"الانتقام من إسرائيل"، رداً على اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية.
وقال
الحوثي، في بيان بثه تلفزيون "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله"، بشأن اغتيال إسرائيل كلاً من إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقيادي في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في العاصمة اللبنانية بيروت: "لن نألو جهدا وبالتعاون مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة في الانتقام للشهيد وسائر الشهداء ولمظلومية الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "تورط العدو المجرم بالاستهداف للشهيد لينقل المعركة إلى مستوى أوسع وأبعاد أكبر، تكون عواقبها على العدو بإذن الله وخيمة".
ورأى الحوثي أن "العدو الإسرائيلي لن يحقق شيئاً من آماله بكسر المقاومة وإخماد الروح الجهادية والإرادة الفولاذية للإخوة المجاهدين في فلسطين وفي كل جبهات الإسناد".
وأكد أن "جريمة استهداف المجاهد الكبير هنية ستكون حافزاً أكبر على الصمود والثبات والتنكيل بالعدو المجرم"، على حد تعبيره.
وأشار إلى "أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية يرتكبها العدو الإسرائيلي باشتراك أمريكي على مدى 10 أشهر".
وختم زعيم "أنصار الله
"، بالقول: "مهما بلغت التضحيات فإن العاقبة المحتومة هي النصر وزوال العدو الإسرائيلي وكيانه المؤقت".
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران؛ حيث وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية وقالت، إن الهجوم لن يمر دون رد.
فيما حذرت الحكومة الإسرائيلية إيران من أنها ستتحمل عواقب أي تصعيد ينتج عن أفعالها، وأكدت أن المواجهة مع حزب الله اللبناني ستتواصل.
وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اغتيال هنية
، بأنه "جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة".