https://sarabic.ae/20240731/وزير-الخارجية-القطري-كيف-تجري-مفاوضات-يقوم-فيها-طرف-بقتل-من-يفاوضه-1091294448.html

وزير الخارجية القطري: كيف تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه؟

وزير الخارجية القطري: كيف تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه؟

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن "السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين، وموقف دولي ضد التصعيد... 31.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-31T16:09+0000

2024-07-31T16:09+0000

2024-07-31T16:09+0000

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وأضاف آل ثاني، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن "نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد المقصود ضد المدنيين في غزة في كل مرحلة من مراحل التفاوض، يدفع إلى التساؤل كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه في الوقت ذاته؟".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، حذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن عملية اغتيال رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية، والسلوك الإسرائيلي المستهتر باستهداف المدنيين المستمر في غزة، من شأنها أن تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى "دائرة الفوضى" وتقويض فرص السلام.وجددت الخارجية القطرية تأكيد "موقف قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، مهما كانت الدوافع والأسباب.يأتي ذلك إثر إعلان حركة حماس الفلسطينية وإيران، صباح اليوم، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية وقالت إن الهجوم لن يمر دون رد.يشار إلى أنه منذ إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتواصل مساعي إقليمية ودولية بمشاركة قطرية مصرية أمريكية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين من الجانبين.

https://sarabic.ae/20240731/جنرال-إسرائيلي-سابق-نعيش-أنجح-24-ساعة-منذ-7-أكتوبر-1091293394.html

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