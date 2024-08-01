الشرطة السودانية تبدأ حملة اعتقالات للأجانب المخالفين في الخرطوم

عربي
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يوضحون رد المقاومة على الاغتيالات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قوافل مساعدات حكومية وشعبية مصرية وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240801/الشرطة-السودانية-تبدأ-حملة-اعتقالات-للأجانب-المخالفين-في-الخرطوم-1091305033.html
الشرطة السودانية تبدأ حملة اعتقالات للأجانب المخالفين في الخرطوم
الشرطة السودانية تبدأ حملة اعتقالات للأجانب المخالفين في الخرطوم
سبوتنيك عربي
أطلقت ولاية الخرطوم السودانية بالتعاون مع الشرطة حملات القبض على الأجانب المخالفين لقرار المغادرة بعد انقضاء المهلة المحددة لهم للمغادرة الطوعية وتوفيق الأوضاع... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T06:27+0000
2024-08-01T06:34+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102968/76/1029687642_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1b0065d57fd32def5cc4de60e99219ca.jpg
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، قوله بأن أن المقبوض عليهم سيتم فتح بلاغات في مواجهتهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.في السياق ذاته، أوضح اللواء عبد المحمود العوض علي مدير شرطة ولاية الخرطوم بالإنابة أن الحملة جاءت بناء على قرار لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم. من جانبه، لفت مدير دائرة الأجانب العقيد نزار خليل مكي، إلى أن الحملة الأولى اسفرت عن القبض على (34) أجنبيا وستتواصل الحملة للوصول لكافة المخالفين، فيما أشاد والي الخرطوم ما تم، واصفا إياه بأنه إنجاز كبير يتوافق مع النجاحات التي ظلت تحققها هيئة الأمن عبر الخلية الأمنية وتنفيذ أوامر الطوارئ، معلنا عن تحفيزه للقوة بمبلغ 3 ملايين جنيه.يذكر أنه في منتصف يوليو/ تموز الماضي، أصدر مدير إدارة الأجانب وضبط الهجرة في ولاية الخرطوم، العقيد شرطة نزار خليل، إعلانا يطلب من جميع الأجانب مغادرة ولاية الخرطوم في غضون 15 يوما حفاظا على سلامتهم، كما أمهلت سلطات محلية الدامر، عاصمة ولاية نهر النيل السودانية، الأجانب فترة 10 أيام لمغادرة المحلية، في ظل الحرب المشتعلة في البلاد منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023.وأفادت محلية حلفا بالولاية الشمالية في السودان، يوم 24 يوليو الماضي، بترحيل 600 أجنبي إلى بلدانهم في إطار حملة تقنين الوجود الأجنبي بالولاية الشمالية.ونقل موقع "الراكوبة" السوداني، عن رئيس اللجنة الأمنية بالمحلية، قوله إن "القرار يأتي استمرارا لحملات الخلية الأمنية بالمحلية، في محاربة الظواهر السالبة واستهداف وملاحقة الخلايا النائمة"، مطمئنا مواطنيه بأن "السلطات تعمل جاهدة لمزيد من استتباب الأمن والاستقرار بالمحلية".وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240731/البرهان-يدعو-السعودية-والولايات-المتحدة-إلى-الحديث-مع-حكومة-السودان-1091295157.html
https://sarabic.ae/20240728/ما-دلالات-رسو-بوارج-إريترية-قبالة-سواحل-السودان-1091199204.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102968/76/1029687642_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_59ce5cb72b6c967e9b65cc16a3ca9fea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

الشرطة السودانية تبدأ حملة اعتقالات للأجانب المخالفين في الخرطوم

06:27 GMT 01.08.2024 (تم التحديث: 06:34 GMT 01.08.2024)
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYعناصر الشرطة السودانية
عناصر الشرطة السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
أطلقت ولاية الخرطوم السودانية بالتعاون مع الشرطة حملات القبض على الأجانب المخالفين لقرار المغادرة بعد انقضاء المهلة المحددة لهم للمغادرة الطوعية وتوفيق الأوضاع للاجئين المسجلين رسميا لدي معتمدية اللاجئين.
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، قوله بأن أن المقبوض عليهم سيتم فتح بلاغات في مواجهتهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.
في السياق ذاته، أوضح اللواء عبد المحمود العوض علي مدير شرطة ولاية الخرطوم بالإنابة أن الحملة جاءت بناء على قرار لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم.
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
البرهان يدعو السعودية والولايات المتحدة إلى الحديث مع حكومة السودان
أمس, 16:26 GMT
من جانبه، لفت مدير دائرة الأجانب العقيد نزار خليل مكي، إلى أن الحملة الأولى اسفرت عن القبض على (34) أجنبيا وستتواصل الحملة للوصول لكافة المخالفين، فيما أشاد والي الخرطوم ما تم، واصفا إياه بأنه إنجاز كبير يتوافق مع النجاحات التي ظلت تحققها هيئة الأمن عبر الخلية الأمنية وتنفيذ أوامر الطوارئ، معلنا عن تحفيزه للقوة بمبلغ 3 ملايين جنيه.
يذكر أنه في منتصف يوليو/ تموز الماضي، أصدر مدير إدارة الأجانب وضبط الهجرة في ولاية الخرطوم، العقيد شرطة نزار خليل، إعلانا يطلب من جميع الأجانب مغادرة ولاية الخرطوم في غضون 15 يوما حفاظا على سلامتهم، كما أمهلت سلطات محلية الدامر، عاصمة ولاية نهر النيل السودانية، الأجانب فترة 10 أيام لمغادرة المحلية، في ظل الحرب المشتعلة في البلاد منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023.
ميناء بورتسودان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
ما دلالات رسو بوارج إريترية قبالة سواحل السودان؟
28 يوليو, 13:04 GMT
وأفادت محلية حلفا بالولاية الشمالية في السودان، يوم 24 يوليو الماضي، بترحيل 600 أجنبي إلى بلدانهم في إطار حملة تقنين الوجود الأجنبي بالولاية الشمالية.
ونقل موقع "الراكوبة" السوداني، عن رئيس اللجنة الأمنية بالمحلية، قوله إن "القرار يأتي استمرارا لحملات الخلية الأمنية بالمحلية، في محاربة الظواهر السالبة واستهداف وملاحقة الخلايا النائمة"، مطمئنا مواطنيه بأن "السلطات تعمل جاهدة لمزيد من استتباب الأمن والاستقرار بالمحلية".
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إيران: إسرائيل تسعى لتوسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط بأكمله05:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала