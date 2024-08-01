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https://sarabic.ae/20240801/النائب-قبلان-قبلان-الرد-اللبناني-على-إسرائيل-سيكون-سياسيا-وعسكريا-1091312682.html
النائب قبلان قبلان: الرد اللبناني على إسرائيل سيكون سياسيا وعسكريا
النائب قبلان قبلان: الرد اللبناني على إسرائيل سيكون سياسيا وعسكريا
سبوتنيك عربي
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" البرلمانية النائب اللبناني، قبلان قبلان، أن"عملية الاستهدافات الإسرائيلية الثلاث في المنطقة أعادت خلط الأوراق". 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T09:36+0000
2024-08-01T09:36+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأوضح قبلان في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن إسرائيل تسعى إلى تدمير المنطقة من أجل أن يتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الهروب من العقاب".وأشار النائب اللبناني إلى أن "الرد اللبناني سيكون بإتجاهين الأول عبر الحكومة اللبنانية وعلى الصعيد الدبلوماسي إضافة إلى رفع شكاوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن، أما الاتجاه الثاني يتمثّل في المقاومة".ولفت إلى أن "إيران بدورها لديها حساب مع إسرائيل على اعتبار أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اغتيل على أراضيها، وأيضا الجانب العراقي لديه حساب مع الجيش الاسرائيلي".وتابع قبلان أن "كل هذا المحور يدرس خيار تأديب الجيش الاسرائيلي مع الأخذ بعين الاعتبار عدم انزلاق المنطقة في حرب شاملة، على اعتبار أن إسرائيل وصلت إلى حائط مسدود في هذه المواجهة وتريد هدم الهيكل على رؤوس الجميع".وشدد قبلان على أن "الولايات المتحدة الأمريكية وعبر دبلوماسييها لطالما أكدت أن أمن اسرائيل في المنطقة أولوية ولها الحق في الدفاع عن نفسها، وعليه فإن نتنياهو وبعد عودته من الكونغرس الأمريكي أخذ الضوء الأخضر لتنفيذ هذا التصعيد، وواشنطن شريك أساسي في هذه الممارسات، وتصريحاتها في ما يتعلق بالاستهدافات الثلاث تأتي في إطار المناورة والهروب من الإحراج أمام الرأي العالمي".
https://sarabic.ae/20240731/تقرير-إسرائيل-كسرت-حاجز-الخوف-باغتيالها-هنية-وشكر-1091300804.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

النائب قبلان قبلان: الرد اللبناني على إسرائيل سيكون سياسيا وعسكريا

09:36 GMT 01.08.2024
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYATقدرات حزب الله اللناني الصاروخية
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYAT
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أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" البرلمانية النائب اللبناني، قبلان قبلان، أن"عملية الاستهدافات الإسرائيلية الثلاث في المنطقة أعادت خلط الأوراق".
وأوضح قبلان في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن إسرائيل تسعى إلى تدمير المنطقة من أجل أن يتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الهروب من العقاب".
وأشار النائب اللبناني إلى أن "الرد اللبناني سيكون بإتجاهين الأول عبر الحكومة اللبنانية وعلى الصعيد الدبلوماسي إضافة إلى رفع شكاوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن، أما الاتجاه الثاني يتمثّل في المقاومة".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
تقرير: إسرائيل كسرت حاجز الخوف باغتيالها هنية وشكر
أمس, 20:24 GMT
ولفت إلى أن "إيران بدورها لديها حساب مع إسرائيل على اعتبار أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اغتيل على أراضيها، وأيضا الجانب العراقي لديه حساب مع الجيش الاسرائيلي".
وتابع قبلان أن "كل هذا المحور يدرس خيار تأديب الجيش الاسرائيلي مع الأخذ بعين الاعتبار عدم انزلاق المنطقة في حرب شاملة، على اعتبار أن إسرائيل وصلت إلى حائط مسدود في هذه المواجهة وتريد هدم الهيكل على رؤوس الجميع".
وشدد قبلان على أن "الولايات المتحدة الأمريكية وعبر دبلوماسييها لطالما أكدت أن أمن اسرائيل في المنطقة أولوية ولها الحق في الدفاع عن نفسها، وعليه فإن نتنياهو وبعد عودته من الكونغرس الأمريكي أخذ الضوء الأخضر لتنفيذ هذا التصعيد، وواشنطن شريك أساسي في هذه الممارسات، وتصريحاتها في ما يتعلق بالاستهدافات الثلاث تأتي في إطار المناورة والهروب من الإحراج أمام الرأي العالمي".
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