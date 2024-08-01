https://sarabic.ae/20240801/رئيس-الشورى-الإسلامي-الإيراني-يتحدث-عن-واجب-الرد-على-اغتيال-هنية-1091305797.html

رئيس "الشورى الإسلامي" الإيراني يتحدث عن "واجب" الرد على اغتيال هنية

رئيس "الشورى الإسلامي" الإيراني يتحدث عن "واجب" الرد على اغتيال هنية

سبوتنيك عربي

علق رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، اسماعيل هنية، حيث قال إنه "من واجبنا الرد على هذه الجريمة في... 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T07:02+0000

2024-08-01T07:02+0000

2024-08-01T07:02+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" عن قاليباف في كلمة ألقاها، اليوم الخميس خلال مراسم تشييع جثمان هنية، أوضح أن القيادي الراحل، كان قد تحدث معه في لقاء سابق عن "جرائم الكيان الصهيوني القاتل وقال إن رأيتم المقاومة اليوم في غزة، وأكثر من مليوني إنسان صامدون ولا يغادرون غزة، فان السبب الوحيد هو أنهم قد تربوا ونشـوا على ثقافة القرآن ومدرسة أهل البيت"، على حد تعبيره.وتابع قاليباف "هذه الثقافة هي التي تعرض اليوم وجود الكيان الصهيوني للخطر، وترسم معالم زواله أمام أعين العالم سواء أصدقاء فلسطين أو حماة هذا الكيان، وقد عرف الكل ماهية وطبيعة هذا الكيان"، بحسب قوله.ويرى قاليباف أنه مع انطلاق عملية طوفان الأقصى انهارت عناصر بقاء وفلسفة وجود إسرائيل، حيث أن عددا قليلا من المقاتلين، نفذوا هذه العملية وحطموا هيمنة إسرائيل، مؤكدا أن مجموعات المقاومة وبقدراتها النابعة من الناس، تعمل بواجبها الديني في مواجهة إسرائيل، وهي التي ترى أن النصر الإلهي قريب.واعتبر قاليباف أن "اغتيال قادة المقاومة في لبنان وطهران، هو مؤشر على ضعف إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الاغتيالات والإجراءات، لا أثر لها على مسار حركة المقاومة.وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية اغتالت فؤاد شكر، رئيس أركان "حزب الله" اللبناني.ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن نتنياهو، في كلمة له، أنه من البداية وحرب بلاده ضد إيران، مضيفًا أنه "خلال الأسابيع الماضية، وجّهت إسرائيل ضربات مباشرة لكل من "حماس" و"حزب الله" والحوثيين".وأكد نتنياهو أن بلاده "قتلت يوم أمس، نائب نصر الله في لبنان، والذي كان مسؤولا عن الهجمات في الشمال على مواطنينا"، مشددًا على أن "إسرائيل ستصفي حسابها مع كل من يمس بنا أو يرتكب مجازر ضد شعبنا"، على حد قوله.ولم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بذلك، بل أضاف بالقول: "لن أخضع للضغوط ولو كنت خضعت لها لما قتلنا مسؤولي "حماس" أو سيطرنا على محور فيلادلفيا ومعبر رفح"، منوهًا بالقول: "وجّهنا ضربات ساحقة لوكلاء إيران، ولم ولن أخضع لأي ضغوط بشأن إيقاف الحرب، وكل من يمس إسرائيل دمه مهدور".وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

https://sarabic.ae/20240801/فلسطين-تدعو-مجلس-الأمن-لمساءلة-إسرائيل-عن-انتهاكها-سيادة-الدول-في-المنطقة-1091303134.html

https://sarabic.ae/20240731/تقرير-إسرائيل-كسرت-حاجز-الخوف-باغتيالها-هنية-وشكر-1091300804.html

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