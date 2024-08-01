https://sarabic.ae/20240801/رئيس-مجلس-إقليمي-إسرائيلي-مئات-الطائرات-دون-طيار-اقتحمت-شمالي-البلاد-منذ-بداية-الحرب-1091315778.html
رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي: مئات الطائرات دون طيار اقتحمت شمالي البلاد منذ بداية الحرب
رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي: مئات الطائرات دون طيار اقتحمت شمالي البلاد منذ بداية الحرب
سبوتنيك عربي
صرح موشيه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الإقليمي لـ"ميتا آشر" الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن مئات الطائرات دون طيار اقتحمت شمالي البلاد منذ بداية الحرب على قطاع غزة،... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت إذاعة ريشت بيت الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن موشيه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الإقليمي لـ"ميتا آشر" ورئيس منتدى خط الصراع، أن 768 طائرة دون طيار وطائرات مسيرة اقتحمت أو تسللت إلى شمال إسرائيل منذ بداية الحرب.وأوضح أن طائرة واحدة فقط دخلت مدينة تل أبيب وفعلت ما فعلته، فما بال دخول 768 طائرة مسيرة إلى مناطق ومستوطنات الشمال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح أمس الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240801/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-يلغي-إجازات-جنوده-استعدادا-لرد-محتمل-من-إيران-وحزب-الله-1091314536.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي: مئات الطائرات دون طيار اقتحمت شمالي البلاد منذ بداية الحرب
صرح موشيه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الإقليمي لـ"ميتا آشر" الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن مئات الطائرات دون طيار اقتحمت شمالي البلاد منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وحتى الآن.
ونقلت إذاعة ريشت بيت الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن موشيه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الإقليمي لـ"ميتا آشر" ورئيس منتدى خط الصراع، أن 768 طائرة دون طيار وطائرات مسيرة اقتحمت أو تسللت إلى شمال إسرائيل منذ بداية الحرب.
وأوضح أن طائرة واحدة فقط دخلت مدينة تل أبيب وفعلت ما فعلته، فما بال دخول 768 طائرة مسيرة إلى مناطق ومستوطنات الشمال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله
"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.
كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح أمس الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية
، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل
و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.