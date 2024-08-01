https://sarabic.ae/20240801/رئيس-مجلس-إقليمي-إسرائيلي-مئات-الطائرات-دون-طيار-اقتحمت-شمالي-البلاد-منذ-بداية-الحرب-1091315778.html

رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي: مئات الطائرات دون طيار اقتحمت شمالي البلاد منذ بداية الحرب

رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي: مئات الطائرات دون طيار اقتحمت شمالي البلاد منذ بداية الحرب

سبوتنيك عربي

صرح موشيه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الإقليمي لـ"ميتا آشر" الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن مئات الطائرات دون طيار اقتحمت شمالي البلاد منذ بداية الحرب‏ على قطاع غزة،... 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T11:44+0000

2024-08-01T11:44+0000

2024-08-01T11:44+0000

أخبار حزب الله

لبنان

أخبار لبنان

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082390678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b5c402f6e662dcabb523aa1fa08cba0.jpg

ونقلت إذاعة ريشت بيت الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن موشيه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الإقليمي لـ"ميتا آشر" ورئيس منتدى خط الصراع، أن 768 طائرة دون طيار وطائرات مسيرة اقتحمت أو تسللت إلى شمال إسرائيل منذ بداية الحرب.وأوضح أن طائرة واحدة فقط دخلت مدينة تل أبيب وفعلت ما فعلته، فما بال دخول 768 طائرة مسيرة إلى مناطق ومستوطنات الشمال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح أمس الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240801/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-يلغي-إجازات-جنوده-استعدادا-لرد-محتمل-من-إيران-وحزب-الله-1091314536.html

https://sarabic.ae/20240801/جنرال-إسرائيلي-سابق-الاستمرار-في-الحرب-على-غزة-سيؤدي-إلى-انهيار-إسرائيل-وليس-حماس-1091312281.html

لبنان

أخبار لبنان

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار