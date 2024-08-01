https://sarabic.ae/20240801/قائمة-الشخصيات-الروسية-قد-تكون-مدرجة-ضمن-عملية-التبادل-مع-الجانب-الأمريكي--1091324523.html

قائمة الشخصيات الروسية قد تكون مدرجة ضمن عملية التبادل مع الجانب الأمريكي

قائمة الشخصيات الروسية قد تكون مدرجة ضمن عملية التبادل مع الجانب الأمريكي

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن طائرة تقل سجناء روس هبطت في مطار أنقرة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة. 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T14:32+0000

2024-08-01T14:32+0000

2024-08-01T14:32+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت قناة "إن تي في" التلفزيونية التركية: "هبطت الطائرة التي تقل سجناء روس في مطار أنقرة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت طائرة أخرى (أمريكية) قد وصلت؛ الحديث يدور عن تبادل 26 شخصًا، بينهم طفلان، من خلال وساطة مديرية الاستخبارات الوطنية التركية".ومن بين السجناء المتوقع الإفراج عنهم: ألكسندر فينيكتم القبض على متخصص تكنولوجيا المعلومات الروسي فينيك، في اليونان في 25 يوليو/ تموز 2017، بناءً على طلب من الولايات المتحدة، حيث اتهم بانتهاك القانون الأمريكي وإنشاء بورصة عملات مشفرة دون ترخيص من السلطات الأمريكية، والتي من خلالها، بحسب الولايات المتحدة، تم غسل مليارات الدولارات.وافق فينيك على الاعتراف بالذنب في 3 مايو/ أيار 2024، بتهمة التآمر لارتكاب غسيل أموال كجزء من صفقة مع المدعين العامين، وحددت المحكمة في البداية موعدًا للنطق بالحكم في 12 يوليو الجاري، لكنها أجلته لاحقًا حتى أوائل عام 2025.مكسيم مارشينكوواعتقل الروسي مكسيم مارشينكو، في سبتمبر/ أيلول 2023. أقر بأنه مذنب في شراء ونقل الإلكترونيات الدقيقة الأمريكية ذات الاستخدام المزدوج بشكل غير قانوني إلى روسيا، وأن إجمالي العقوبة القصوى التي يواجهها الروسي هي السجن 30 عامًا.فاديم كونوشينوكتم اعتقال كونوششينوك في 27 أكتوبر/ تشرين الأول أثناء محاولته مغادرة إستونيا إلى روسيا. وفي 13 يوليو 2023، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة من إستونيا. وفي الولايات المتحدة، تم اتهامه بالتآمر للتحايل على العقوبات، والمشتريات غير القانونية لمجمع الدفاع الروسي والاحتيال المالي ذي الصلة. لم يعترف كونوششينوك بالذنب في المحكمة، ولا يزال رهن الاعتقال.فلاديسلاف كليوشينواعتقل كليوشين في مارس/ آذار 2021 في سويسرا بناء على طلب أمريكي. تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، وفي فبراير 2023، وجدت هيئة المحلفين أن الروسي مذنب. وفي سبتمبر/ أيلول 2023، حكمت محكمة في بوسطن الأمريكية على الروسي فلاديسلاف كليوشين بالسجن تسع سنوات. اتهمت السلطات الأمريكية مؤسس شركة تكنولوجيا المعلومات "إم 13" بالتداول الداخلي في الأوراق المالية بناءً على معلومات مسروقة وغير عامة بمشاركة العديد من المتواطئين.آنا وأرتيوم دولتسيفوتم القبض عليهما في سلوفينيا في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وأدانتهما المحكمة بالتجسس. حكمت عليهما المحكمة بالسجن سنة وسبعة أشهر والإبعاد عن البلاد.فاديم كراسيكوفوفي 15 ديسمبر/ أيلول 2019، أدانت المحكمة العليا في برلين الروسي فاديم سوكولوف (كراسيكوف) بقتل المواطن الجورجي زيليمخان خانغوشفيلي وحكمت عليه بالسجن المؤبد.رومان سيليزنيفتم اعتقال ابن أحد نواب مجلس الدوما من الحزب الليبرالي الديمقراطي، من قبل عملاء الخدمة السرية الأمريكية في يوليو 2014 في جزر المالديف، وتم نقله إلى الولايات المتحدة، وفي أبريل/ نيسان 2017، حُكم عليه بالسجن لمدة 27 عامًا بتهم الاحتيال عبر الإنترنت، ولا سيما سرقة بطاقة الائتمان. البيانات وتنظيم الاحتيال عبر الإنترنت بأضرار قدرها 170 مليون دولار - وفي الحالة الثانية، اعترف بأنه كان جزءًا من المجموعة الدولية للمحتالين عبر الإنترنت.فلاديمير دوناييفبناءً على طلب من الولايات المتحدة، في 25 مايو/ أيار 2021، تم اعتقال المواطن الروسي فلاديمير دوناييف، في كوريا الجنوبية لصلته بالاحتيال السيبراني. وفي 29 أكتوبر، أخطرت كوريا الجنوبية الجانب الروسي باحتجاز وتسليم روسي إلى الولايات المتحدة. وفي يناير/ كانون الثاني 2024، حكمت محكمة في الولايات المتحدة على الروسي فلاديمير دوناييف، بالسجن 5 سنوات و4 أشهر في قضية احتيال إلكتروني. وبحسب الجانب الأمريكي، فمن نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 إلى أغسطس/ آب 2020، تورط دوناييف في سرقة أموال ومعلومات سرية، وكان أيضًا عضوًا في منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية قامت بتطوير برنامج "Trickbot" الخبيث.وتوجه الصحفيان في "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، وبول ويلان، إلى روسيا، وتم تبادلهما كجزء من عملية تشمل عدة دول، حسبما ذكرت صحيفة أمريكية نقلاً عن مصادر لم تسمها.وأضافت صحيفة "بلومبرغ"، أنه "ستطلق روسيا سراح غيرشكوفيتش وويلان كجزء من عملية تبادل كبيرة للسجناء مع الولايات المتحدة... ويتجه الصحفيان إلى مواقع خارج روسيا. وستعيد الولايات المتحدة وحلفاؤها السجناء إلى روسيا".

https://sarabic.ae/20240801/إعلام-أنباء-عن-نجاح-عملية-تبادل-صحفيين-معتقلين-بين-موسكو-وواشنطن--1091318138.html

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