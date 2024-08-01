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خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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https://sarabic.ae/20240801/قبل-الانتخابات-مباشرة-خبير-بريطاني-يحذر-من-كارثة-مرتقبة-في-واشنطن-1091326828.html
"قبل الانتخابات مباشرة"... خبير بريطاني يحذر من كارثة مرتقبة في واشنطن
"قبل الانتخابات مباشرة"... خبير بريطاني يحذر من كارثة مرتقبة في واشنطن
سبوتنيك عربي
قال الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، إن الولايات المتحدة قد تواجه أزمتين دوليتين قبل الانتخابات الرئاسية مباشرة. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T16:27+0000
2024-08-01T16:27+0000
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وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع "يوتيوب": "يحاول الديمقراطيون وكامالا هاريس الآن غض الطرف عن كيفية تطور الأحداث على الجبهات الأوكرانية. وربما سيواجهون أزمة كبيرة في أوكرانيا، كما يحدث الآن في الشرق الأوسط. وكل هذا سيكون صحيحا قبل الانتخابات، الأمر الذي سيسبب لهم الكثير من الإزعاج".وستُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وكان من المفترض أن يظهر بايدن مرة أخرى على ورقة الاقتراع، لكن شخصيات داخل الحزب الديمقراطي بدأت تعرب عن قلقها بعد أدائه في مناظرة واسعة النطاق ضد منافسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في شهر يونيو/ حزيران الماضي.وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نيته الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، في 21 يوليو/ تموز الجاري، وأيد نائبته، الرئيس كامالا هاريس، كمرشحة بديلة عنه.
https://sarabic.ae/20240731/الولايات-المتحدة-تعترف-بالصعوبات-في-تخصيص-أموال-جديدة-لمساعدة-نظام-كييف-1091296426.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

"قبل الانتخابات مباشرة"... خبير بريطاني يحذر من كارثة مرتقبة في واشنطن

16:27 GMT 01.08.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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قال الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، إن الولايات المتحدة قد تواجه أزمتين دوليتين قبل الانتخابات الرئاسية مباشرة.
وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع "يوتيوب": "يحاول الديمقراطيون وكامالا هاريس الآن غض الطرف عن كيفية تطور الأحداث على الجبهات الأوكرانية. وربما سيواجهون أزمة كبيرة في أوكرانيا، كما يحدث الآن في الشرق الأوسط. وكل هذا سيكون صحيحا قبل الانتخابات، الأمر الذي سيسبب لهم الكثير من الإزعاج".

وكما أشار ميركوريس، فإن القوات الأوكرانية الآن في وضع صعب للغاية، خاصة في دونباس. ويعتقد الخبير أنه إذا استمرت وتيرة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية، فلن تتمكن كييف من النجاة من عام آخر من الأعمال القتالية.

العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة تعترف بالصعوبات في تخصيص أموال جديدة لمساعدة نظام كييف
أمس, 17:01 GMT
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم حملة دونالد ترامب، كارولين ليفيت، إن المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس ليس لديها خبرة في السياسة الخارجية ولا يمكنها إلا الترويج لـ "البرنامج الضعيف" لرئيس الدولة الحالي جو بايدن، الذي أدى إلى الصراع في أوكرانيا وتعزيز أعداء الولايات المتحدة الأمريكية.
وستُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وكان من المفترض أن يظهر بايدن مرة أخرى على ورقة الاقتراع، لكن شخصيات داخل الحزب الديمقراطي بدأت تعرب عن قلقها بعد أدائه في مناظرة واسعة النطاق ضد منافسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نيته الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، في 21 يوليو/ تموز الجاري، وأيد نائبته، الرئيس كامالا هاريس، كمرشحة بديلة عنه.
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