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مباحثات أمريكية إماراتية حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط
مباحثات أمريكية إماراتية حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط
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بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، التطورات... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ناقش الطرفان أيضاً سبل وقف أشكال التصعيد كافة، وتعزيز المساعي المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.وتطرق وزير الخارجية الإماراتي، خلال الاتصال، إلى أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وحماية أرواح المدنيين.كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.
https://sarabic.ae/20240801/نصر-الله-اغتيال-إسماعيل-هنية-في-طهران-لم-يؤد-إلا-إلى-تعزيز-قوى-المقاومة-1091323351.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط, العالم, العالم العربي, الأخبار

مباحثات أمريكية إماراتية حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط

14:48 GMT 01.08.2024
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019
 وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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تابعنا عبر
بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ناقش الطرفان أيضاً سبل وقف أشكال التصعيد كافة، وتعزيز المساعي المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
حسن نصرالله لإسرائيل: اضحكوا قليلا وستبكون كثيرا... لقد دخلنا مرحلة جديدة
13:55 GMT
وتطرق وزير الخارجية الإماراتي، خلال الاتصال، إلى أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وحماية أرواح المدنيين.
وأكد بن زايد لبلينكن على أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.
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حسن نصر الله - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نصر الله يتحدث عن الرد الإيراني و"المعركة الكبرى"14:01 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:12 GMT
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