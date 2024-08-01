https://sarabic.ae/20240801/مباحثات-أمريكية-إماراتية-حول-التطورات-في-منطقة-الشرق-الأوسط-1091326110.html
مباحثات أمريكية إماراتية حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط
مباحثات أمريكية إماراتية حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، التطورات... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T14:48+0000
2024-08-01T14:48+0000
2024-08-01T14:48+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ناقش الطرفان أيضاً سبل وقف أشكال التصعيد كافة، وتعزيز المساعي المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.وتطرق وزير الخارجية الإماراتي، خلال الاتصال، إلى أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وحماية أرواح المدنيين.كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.
https://sarabic.ae/20240801/نصر-الله-اغتيال-إسماعيل-هنية-في-طهران-لم-يؤد-إلا-إلى-تعزيز-قوى-المقاومة-1091323351.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط, العالم, العالم العربي, الأخبار
مباحثات أمريكية إماراتية حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط
بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط.