https://sarabic.ae/20240801/مباحثات-أمريكية-إماراتية-حول-التطورات-في-منطقة-الشرق-الأوسط-1091326110.html

مباحثات أمريكية إماراتية حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط

مباحثات أمريكية إماراتية حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، التطورات... 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T14:48+0000

2024-08-01T14:48+0000

2024-08-01T14:48+0000

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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ناقش الطرفان أيضاً سبل وقف أشكال التصعيد كافة، وتعزيز المساعي المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.وتطرق وزير الخارجية الإماراتي، خلال الاتصال، إلى أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وحماية أرواح المدنيين.كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.

https://sarabic.ae/20240801/نصر-الله-اغتيال-إسماعيل-هنية-في-طهران-لم-يؤد-إلا-إلى-تعزيز-قوى-المقاومة-1091323351.html

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