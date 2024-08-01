https://sarabic.ae/20240801/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يحدد-شروط-التفاوض-مع-أوكرانيا-1091308084.html

مجلس الفيدرالية الروسي يحدد شروط التفاوض مع أوكرانيا

مجلس الفيدرالية الروسي يحدد شروط التفاوض مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، بأن روسيا لم ترفض قط التفاوض مع أوكرانيا ولن ترفضه. 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T08:08+0000

2024-08-01T08:08+0000

2024-08-01T08:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت ماتفيينكو خلال مؤتمرها الصحفي إن "روسيا لم ترفض قط التفاوض ولن ترفضه. كانت روسيا هي التي أصرت منذ عام 2014، ولمدة 8 سنوات، على الحل الدبلوماسي السلمي للأزمة الأوكرانية الداخلية على أساس اتفاقيات مينسك".وأضافت ماتفيينكو: "نحن مستعدون للمفاوضات إذا تأكدنا أن هذا ليس إلهاء آخر عن تحقيق أهدافنا، إذا كانت هناك الضمانات الصارمة التي حددتها روسيا لضمان الأمن القومي وسيادة روسيا، والضمانات والاستعداد لتنفيذها إذا تم التوصل إلى اتفاقات سلام وتم التوقيع عليها".وفيما يتعلق بخطة ترامب للسلام، نفت ماتفيينكو معرفة روسيا بخطته، مشيرة إلى أن موسكو ليست مستعدة في مثل هذه الظروف لتقييم خطة ترامب، مؤكدة على أن موسكو منفتحة وترغب بسماعها لكي تتمكن من تقييمها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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