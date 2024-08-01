https://sarabic.ae/20240801/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يحدد-شروط-التفاوض-مع-أوكرانيا-1091308084.html
مجلس الفيدرالية الروسي يحدد شروط التفاوض مع أوكرانيا
مجلس الفيدرالية الروسي يحدد شروط التفاوض مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، بأن روسيا لم ترفض قط التفاوض مع أوكرانيا ولن ترفضه. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T08:08+0000
2024-08-01T08:08+0000
2024-08-01T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101578/50/1015785070_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_a378f654895e669c1477a6af36eb948f.jpg
وقالت ماتفيينكو خلال مؤتمرها الصحفي إن "روسيا لم ترفض قط التفاوض ولن ترفضه. كانت روسيا هي التي أصرت منذ عام 2014، ولمدة 8 سنوات، على الحل الدبلوماسي السلمي للأزمة الأوكرانية الداخلية على أساس اتفاقيات مينسك".وأضافت ماتفيينكو: "نحن مستعدون للمفاوضات إذا تأكدنا أن هذا ليس إلهاء آخر عن تحقيق أهدافنا، إذا كانت هناك الضمانات الصارمة التي حددتها روسيا لضمان الأمن القومي وسيادة روسيا، والضمانات والاستعداد لتنفيذها إذا تم التوصل إلى اتفاقات سلام وتم التوقيع عليها".وفيما يتعلق بخطة ترامب للسلام، نفت ماتفيينكو معرفة روسيا بخطته، مشيرة إلى أن موسكو ليست مستعدة في مثل هذه الظروف لتقييم خطة ترامب، مؤكدة على أن موسكو منفتحة وترغب بسماعها لكي تتمكن من تقييمها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240725/الكرملين-روسيا-لا-تعلم-مدى-واقعية-الإشارات-الحالية-حول-المحادثات-بشأن-أوكرانيا-1091133364.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101578/50/1015785070_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_d12f8e6731e177bfa95bb363027d6bb5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
مجلس الفيدرالية الروسي يحدد شروط التفاوض مع أوكرانيا
صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، بأن روسيا لم ترفض قط التفاوض مع أوكرانيا ولن ترفضه.
وقالت ماتفيينكو خلال مؤتمرها الصحفي إن "روسيا لم ترفض قط التفاوض ولن ترفضه. كانت روسيا هي التي أصرت منذ عام 2014، ولمدة 8 سنوات، على الحل الدبلوماسي السلمي للأزمة الأوكرانية الداخلية على أساس اتفاقيات مينسك".
وأضافت ماتفيينكو: "نحن مستعدون للمفاوضات إذا تأكدنا أن هذا ليس إلهاء آخر عن تحقيق أهدافنا، إذا كانت هناك الضمانات الصارمة التي حددتها روسيا لضمان الأمن القومي وسيادة روسيا، والضمانات والاستعداد لتنفيذها إذا تم التوصل إلى اتفاقات سلام وتم التوقيع عليها".
وتابعت ماتفيينكو: "نحن على استعداد للتفاوض، بالنظر إلى الوضع على الأرض وما يسمى بالواقع. ونحن مستعدون للمفاوضات مع مراعاة المصالح الوطنية لروسيا وإنجازات الأهداف والغايات المحددة في إطار العملية العسكرية الخاصة".
وفيما يتعلق بخطة ترامب للسلام، نفت ماتفيينكو معرفة روسيا بخطته، مشيرة إلى أن موسكو ليست مستعدة في مثل هذه الظروف لتقييم خطة ترامب، مؤكدة على أن موسكو منفتحة وترغب بسماعها لكي تتمكن من تقييمها".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.