معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة يختتم فعالياته بمشاركة روسية.. صور
© Photo / Russian Cultural Center in Egyptختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
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اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة، الذي شهد مشاركة واسعة من جامعات مصرية وأجنبية.
واستعرض ضيف الشرف في المعرض مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، الأنشطة المتنوعة التي تقدمها المراكز، بما في ذلك المنح الدراسية وفرص دراسة اللغة الروسية في القاهرة والإسكندرية، كما تناول جاتين كيفية التقديم للمنح الدراسية وقواعد الاختيار الخاصة بها.
7 يونيو 2021, 19:22 GMT
المعرض افتتح في 30 يوليو/ تموز الماضي بحضور شخصيات بارزة مثل الدكتور عبدالوهاب عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، والدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي لشؤون التعليم التكنولوجي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور ريم بهجت، رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية.
© Photo / Russian Cultural Center in Egyptختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
1/4
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
© Photo / Russian Cultural Center in Egyptختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
2/4
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
© Photo / Russian Cultural Center in Egyptختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
3/4
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
© Photo / Russian Cultural Center in Egyptختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
4/4
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
1/4
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
2/4
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
3/4
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
4/4
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
وأعرب الدكتور مجدي إبراهيم، رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بمشاركة الجامعات الأجنبية والمصرية، بينما أشاد زياد السيد، مدير العلاقات العامة بالمعرض، بأهمية المشاركة الروسية وكلمة مراد جاتين، التي زودت الشباب بالمعلومات القيمة حول الدراسة في روسيا.