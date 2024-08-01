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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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https://sarabic.ae/20240801/معرض-الشرق-الأوسط-التعليمي-في-القاهرة-يختتم-فعالياته-بمشاركة-روسية-صور-1091320592.html
معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة يختتم فعالياته بمشاركة روسية.. صور
معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة يختتم فعالياته بمشاركة روسية.. صور
سبوتنيك عربي
اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة، الذي شهد مشاركة واسعة من جامعات مصرية وأجنبية. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T13:05+0000
2024-08-01T13:05+0000
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واستعرض ضيف الشرف في المعرض مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، الأنشطة المتنوعة التي تقدمها المراكز، بما في ذلك المنح الدراسية وفرص دراسة اللغة الروسية في القاهرة والإسكندرية، كما تناول جاتين كيفية التقديم للمنح الدراسية وقواعد الاختيار الخاصة بها.المعرض افتتح في 30 يوليو/ تموز الماضي بحضور شخصيات بارزة مثل الدكتور عبدالوهاب عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، والدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي لشؤون التعليم التكنولوجي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور ريم بهجت، رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية.وأعرب الدكتور مجدي إبراهيم، رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بمشاركة الجامعات الأجنبية والمصرية، بينما أشاد زياد السيد، مدير العلاقات العامة بالمعرض، بأهمية المشاركة الروسية وكلمة مراد جاتين، التي زودت الشباب بالمعلومات القيمة حول الدراسة في روسيا.
https://sarabic.ae/20210607/مدير-المركز-الثقافي-الروسي-عام-التبادل-الإنساني-بين-موسكو-والقاهرة-يمثل-أهمية-كبيرة-1049189244.html
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منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم

معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة يختتم فعالياته بمشاركة روسية.. صور

13:05 GMT 01.08.2024
© Photo / Russian Cultural Center in Egyptختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
تابعنا عبر
اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة، الذي شهد مشاركة واسعة من جامعات مصرية وأجنبية.
واستعرض ضيف الشرف في المعرض مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، الأنشطة المتنوعة التي تقدمها المراكز، بما في ذلك المنح الدراسية وفرص دراسة اللغة الروسية في القاهرة والإسكندرية، كما تناول جاتين كيفية التقديم للمنح الدراسية وقواعد الاختيار الخاصة بها.
دا الأوبرا المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2021
مدير المركز الثقافي الروسي في مصر: عام التبادل الإنساني بين موسكو والقاهرة يمثل أهمية كبيرة
7 يونيو 2021, 19:22 GMT
المعرض افتتح في 30 يوليو/ تموز الماضي بحضور شخصيات بارزة مثل الدكتور عبدالوهاب عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، والدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي لشؤون التعليم التكنولوجي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور ريم بهجت، رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية.
© Photo / Russian Cultural Center in Egyptختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا - سبوتنيك عربي
1/4
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
© Photo / Russian Cultural Center in Egyptختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا - سبوتنيك عربي
2/4
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
© Photo / Russian Cultural Center in Egyptختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا - سبوتنيك عربي
3/4
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
© Photo / Russian Cultural Center in Egyptختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا - سبوتنيك عربي
4/4
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
1/4
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
2/4
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
3/4
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
4/4
© Photo / Russian Cultural Center in Egypt
ختام معرض الشرق الأوسط التعليمي في القاهرة بمشاركة روسيا
وأعرب الدكتور مجدي إبراهيم، رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بمشاركة الجامعات الأجنبية والمصرية، بينما أشاد زياد السيد، مدير العلاقات العامة بالمعرض، بأهمية المشاركة الروسية وكلمة مراد جاتين، التي زودت الشباب بالمعلومات القيمة حول الدراسة في روسيا.
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