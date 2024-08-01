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وزير الاستثمار السعودي: توجه لتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات
وزير الاستثمار السعودي: توجه لتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن المملكة العربية السعودية لديها توجه بزيادة الاستثمارات في مصر، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسع في... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T15:37+0000
2024-08-01T15:37+0000
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وحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري، جاء ذلك في اجتماع مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومسؤولين بالحكومة المصرية، اليوم الخميس.وقال الفالح إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي في مدينة العلمين فيما يُشبه "خلية نحل" مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، أوضح الفالح أن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر.وتابع: "ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة".واستطرد قائلا: "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".بدوره، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن حكومتي مصر والممكلة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.وأضاف مدبولي: "نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة".
https://sarabic.ae/20240507/وزير-التجارة-المصري-السابق-لـسبوتنيك-صفقات-استثمارية-كبرى-سيعلن-عنها-في-القاهرة-هذا-العام--1088618427.html
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مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, الأخبار, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, الأخبار, العالم العربي

وزير الاستثمار السعودي: توجه لتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات

15:37 GMT 01.08.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIوزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح
وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن المملكة العربية السعودية لديها توجه بزيادة الاستثمارات في مصر، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسع في استثماراتهم القائمة.
وحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري، جاء ذلك في اجتماع مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومسؤولين بالحكومة المصرية، اليوم الخميس.
وقال الفالح إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي في مدينة العلمين فيما يُشبه "خلية نحل" مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، أوضح الفالح أن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر.
وأفاد بأن "المملكة لديها توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.. وتوجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات".
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وتابع: "ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة".
واستطرد قائلا: "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
بدوره، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن حكومتي مصر والممكلة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.
وأضاف مدبولي: "نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة".
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