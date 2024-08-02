أرتال عسكرية ضخمة تقتحم قرية بولاية الجزيرة السودانية

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بث مباشر لمراسم تشييع إسماعيل هنية في قطر... فيديو
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29 د
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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
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كواليس السينما
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مرايا العلوم
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
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من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
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مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240802/أرتال-عسكرية-ضخمة-تقتحم-قرية-بولاية-الجزيرة-السودانية-1091344712.html
أرتال عسكرية ضخمة تقتحم قرية بولاية الجزيرة السودانية
أرتال عسكرية ضخمة تقتحم قرية بولاية الجزيرة السودانية
سبوتنيك عربي
أفادت لجان مقاومة مدينة ود مدني السودانية، اليوم الجمعة، بأن قوات الدعم السريع اقتحمت قرية "العدناب" ريفي سرحان بولاية الجزيرة، بأرتال عسكرية ضخمة بغرض النهب... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T09:21+0000
2024-08-02T09:21+0000
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ونقل موقع "المشهد السوداني" عن المقاومة قولها أن "أهالي القرية قاوموا عناصر الدعم السريع بالأسلحة البيضاء دفاعا عن أرضهم وعرضهم"، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن ضحايا بين المدنيين.يأتي ذلك رغم ترحيب قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في وقت سابق، بمحادثات لوقف إطلاق النار في السودان الشهر المقبل.وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قال محمد حمدان دقلو إنه يرحب بدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمفاوضات.وكتب دقلو: "أُعلن مشاركتنا في محادثات وقف إطلاق النار القادمة في 14 أغسطس/ آب 2024 في سويسرا. إنني أقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا في تنظيم هذه المداولات المهمة".وأضاف: "نحن نتشارك مع المجتمع الدولي في الهدف المتمثل في تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء البلاد، وتسهيل الوصول الإنساني لجميع المحتاجين، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه".وتابع: "إن حجم المعاناة والدمار في بلدنا كبير، ونحن نجدد موقفنا الثابت، والذي جاء في بيان السيد وزير الخارجية الأمريكي اليوم وهو الإصرار على إنقاذ الأرواح ووقف القتال وتمهيد الطريق إلى حل سياسي تفاوضي سلمي يعيد البلاد إلى الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي". وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقًا للأمم المتحدة.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار

أرتال عسكرية ضخمة تقتحم قرية بولاية الجزيرة السودانية

09:21 GMT 02.08.2024
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أفادت لجان مقاومة مدينة ود مدني السودانية، اليوم الجمعة، بأن قوات الدعم السريع اقتحمت قرية "العدناب" ريفي سرحان بولاية الجزيرة، بأرتال عسكرية ضخمة بغرض النهب والسلب والبطش بالمواطنين.
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن المقاومة قولها أن "أهالي القرية قاوموا عناصر الدعم السريع بالأسلحة البيضاء دفاعا عن أرضهم وعرضهم"، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن ضحايا بين المدنيين.
يأتي ذلك رغم ترحيب قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في وقت سابق، بمحادثات لوقف إطلاق النار في السودان الشهر المقبل.
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وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قال محمد حمدان دقلو إنه يرحب بدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمفاوضات.
وكتب دقلو: "أُعلن مشاركتنا في محادثات وقف إطلاق النار القادمة في 14 أغسطس/ آب 2024 في سويسرا. إنني أقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا في تنظيم هذه المداولات المهمة".
وأضاف: "نحن نتشارك مع المجتمع الدولي في الهدف المتمثل في تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء البلاد، وتسهيل الوصول الإنساني لجميع المحتاجين، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه".
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وتابع: "إن حجم المعاناة والدمار في بلدنا كبير، ونحن نجدد موقفنا الثابت، والذي جاء في بيان السيد وزير الخارجية الأمريكي اليوم وهو الإصرار على إنقاذ الأرواح ووقف القتال وتمهيد الطريق إلى حل سياسي تفاوضي سلمي يعيد البلاد إلى الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي".
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقًا للأمم المتحدة.
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