https://sarabic.ae/20240727/جدل-حول-جوازات-سفر-إماراتية-في-مركبات-عسكرية-بالسودان-ما-القصة-1091171922.html

جدل حول "جوازات سفر إماراتية" داخل مركبات عسكرية في السودان.. ما القصة؟

جدل حول "جوازات سفر إماراتية" داخل مركبات عسكرية في السودان.. ما القصة؟

سبوتنيك عربي

نفت الإمارات تقارير زعمت أنه تم العثور على صور لجوازات سفر إماراتية في حطام مركبة عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في السودان. 27.07.2024, سبوتنيك عربي

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وأكد سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، في بيان أن "5 من جوازات السفر الـ 6 تخص وفدا من منظمة إنسانية مقرها الإمارات تسمى المنظمة الخيرية الدولية زار السودان في مايو/ أيار 2022".وكانت صحيفة "الغارديان"، قد ذكرت الخميس الماضي، أنها اطلعت على وثيقة تم إرسالها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحتوي على صور لجوازات سفر إماراتية يُزعم أنه عُثر عليها في السودان ومرتبطة بجنود قوات الدعم السريع.ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الأمر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه تم انتشال جوازات السفر من بين حطام سيارة عثر عليها في أم درمان في فبراير/ شباط الماضي.وأضافت أن أم درمان كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع، لكن الجيش السوداني استعادها مؤخرا.وأوضحت الصحيفة أنه سبق أن نفت الإمارات جميع الاتهامات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح.يذكر أن الإمارات كانت قد نفت مرارا تزويد طرفي النزاع في السودان بالأسلحة والذخيرة وعدم انحيازها لأحدهما.وأكدت الخارجية الإماراتية، في وقت سابق، عدم انحياز بلادها إلى أي طرف في الصراع في السودان وتسعى إلى إنهاء الصراع، داعية إلى احترام سيادة البلاد.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار