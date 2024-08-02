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إسرائيل تستعد لهجمات إيران بنظام دفاع جوي "بعيد المدى"
إسرائيل تستعد لهجمات إيران بنظام دفاع جوي "بعيد المدى"
سبوتنيك عربي
أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، نجاح اختبار لنظام اعتراض "إل.آر.إيه.دي" بعيد المدى المصمم لصد عدد من التهديدات بما يشمل صواريخ كروز. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T19:01+0000
2024-08-02T19:01+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي إن البحرية الإسرائيلية استكملت هذا في الأيام القليلة الماضية، حيث أجري الاختبار في وقت ترتفع فيه حالة التأهب في إسرائيل استعداداً لهجمات محتملة من إيران ووكلائها في المنطقة.وأضاف الجيش، في البيان، أن سفينة من طراز "ساعر 6" أطلقت الصاروخ الاعتراضي بعد رصد وتتبع الهدف، ما أدى لتدميره.وتابع: "الجيش يتعامل هذه الأيام مع مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية من جبهات مختلفة، قريبة وبعيدة. وتشغيل صاروخ (إل آر إيه دي) بعيد المدى سيقوي من قدرات البحرية الإسرائيلية".
https://sarabic.ae/20240802/مراقبون-قبول-إسرائيل-رد-المقاومة-على-اغتيال-هنية-وشكر-يحدد-مصير-المرحلة-المقبلة-1091366915.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
إسرائيل تستعد لهجمات إيران بنظام دفاع جوي "بعيد المدى"
أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، نجاح اختبار لنظام اعتراض "إل.آر.إيه.دي" بعيد المدى المصمم لصد عدد من التهديدات بما يشمل صواريخ كروز.
وقال الجيش الإسرائيلي
إن البحرية الإسرائيلية استكملت هذا في الأيام القليلة الماضية، حيث أجري الاختبار في وقت ترتفع فيه حالة التأهب في إسرائيل استعداداً لهجمات محتملة من إيران ووكلائها في المنطقة.
وأضاف الجيش، في البيان، أن سفينة من طراز "ساعر 6" أطلقت الصاروخ الاعتراضي بعد رصد وتتبع الهدف، ما أدى لتدميره.
وتابع: "الجيش يتعامل هذه الأيام مع مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية من جبهات مختلفة، قريبة وبعيدة. وتشغيل صاروخ (إل آر إيه دي) بعيد المدى سيقوي من قدرات البحرية الإسرائيلية".