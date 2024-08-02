https://sarabic.ae/20240802/إسرائيل-تستعد-لهجمات-إيران-بنظام-دفاع-جوي-بعيد-المدى-1091368769.html

إسرائيل تستعد لهجمات إيران بنظام دفاع جوي "بعيد المدى"

إسرائيل تستعد لهجمات إيران بنظام دفاع جوي "بعيد المدى"

سبوتنيك عربي

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، نجاح اختبار لنظام اعتراض "إل.آر.إيه.دي" بعيد المدى المصمم لصد عدد من التهديدات بما يشمل صواريخ كروز. 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T19:01+0000

2024-08-02T19:01+0000

2024-08-02T19:01+0000

العالم

أخبار العالم الآن

حول العالم

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/11/1048990607_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8b07ebc24bdff8c8c0a227d153a115a.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي إن البحرية الإسرائيلية استكملت هذا في الأيام القليلة الماضية، حيث أجري الاختبار في وقت ترتفع فيه حالة التأهب في إسرائيل استعداداً لهجمات محتملة من إيران ووكلائها في المنطقة.وأضاف الجيش، في البيان، أن سفينة من طراز "ساعر 6" أطلقت الصاروخ الاعتراضي بعد رصد وتتبع الهدف، ما أدى لتدميره.وتابع: "الجيش يتعامل هذه الأيام مع مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية من جبهات مختلفة، قريبة وبعيدة. وتشغيل صاروخ (إل آر إيه دي) بعيد المدى سيقوي من قدرات البحرية الإسرائيلية".

https://sarabic.ae/20240802/مراقبون-قبول-إسرائيل-رد-المقاومة-على-اغتيال-هنية-وشكر-يحدد-مصير-المرحلة-المقبلة-1091366915.html

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران