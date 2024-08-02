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الموافقة على قانون يشرع عملية تعدين العملات المشفرة في روسيا
الموافقة على قانون يشرع عملية تعدين العملات المشفرة في روسيا
سبوتنيك عربي
وافق مجلس الفيدرالية الروسي على قانون تقنين العملات المشفرة في البلاد، ابتداء من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T10:01+0000
2024-08-02T10:01+0000
روسيا
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ويحدد الوثيقة إجراءات وشروط إجراء مثل هذه الأنشطة. حيث سيكون للكيانات القانونية الروسية، وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية في روسيا الحق في ممارسة التعدين.سيكون للكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية الحق في العمل كمشغل للبنية التحتية للتعدين، بعد إدراجهم في سجل المشغلين والذي ستحتفظ به وزارة التنمية الرقمية. لن يتمكن رواد الأعمال الأفراد الذين لديهم إدانة غير مثبتة أو معلقة بارتكاب جرائم في المجال الاقتصادي، أو ضد سلطة الدولة، أو بارتكاب جرائم متعمدة ذات خطورة متوسطة، أو جرائم خطيرة بشكل خاص، مدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين، لن يتمكنوا من المشاركة في التعدين.
https://sarabic.ae/20240727/ترامب-يقول-إنه-سيضع-خطة-لضمان-أن-تصبح-أمريكا-عاصمة-العملات-المشفرة-على-الكوكب-1091184718.html
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روسيا, اقتصاد, العالم
روسيا, اقتصاد, العالم

الموافقة على قانون يشرع عملية تعدين العملات المشفرة في روسيا

10:01 GMT 02.08.2024
© Photo / unsplash/Traxerعملات رقمية مشفرة
عملات رقمية مشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Photo / unsplash/Traxer
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وافق مجلس الفيدرالية الروسي على قانون تقنين العملات المشفرة في البلاد، ابتداء من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.
ويحدد الوثيقة إجراءات وشروط إجراء مثل هذه الأنشطة. حيث سيكون للكيانات القانونية الروسية، وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية في روسيا الحق في ممارسة التعدين.

وسيتمكن الروس الذين ليسوا رواد أعمال فرديين من تعدين العملات الرقمية دون إدراجهم في السجل، إذا لم يتجاوزوا حدود استهلاك الطاقة التي حددتها الحكومة الروسية.

سيكون للكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية الحق في العمل كمشغل للبنية التحتية للتعدين، بعد إدراجهم في سجل المشغلين والذي ستحتفظ به وزارة التنمية الرقمية.
المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس لعام 2024 جاي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
ترامب يعتزم وضع خطة لضمان أن تصبح أمريكا "عاصمة العملات المشفرة على الكوكب"
27 يوليو, 23:14 GMT
لن يتمكن رواد الأعمال الأفراد الذين لديهم إدانة غير مثبتة أو معلقة بارتكاب جرائم في المجال الاقتصادي، أو ضد سلطة الدولة، أو بارتكاب جرائم متعمدة ذات خطورة متوسطة، أو جرائم خطيرة بشكل خاص، مدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين، لن يتمكنوا من المشاركة في التعدين.
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