https://sarabic.ae/20240802/الموافقة-على-قانون-يشرع-عملية-تعدين-العملات-المشفرة-في-روسيا-1091350500.html

الموافقة على قانون يشرع عملية تعدين العملات المشفرة في روسيا

الموافقة على قانون يشرع عملية تعدين العملات المشفرة في روسيا

سبوتنيك عربي

وافق مجلس الفيدرالية الروسي على قانون تقنين العملات المشفرة في البلاد، ابتداء من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T10:01+0000

2024-08-02T10:01+0000

2024-08-02T10:01+0000

روسيا

اقتصاد

العالم

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ويحدد الوثيقة إجراءات وشروط إجراء مثل هذه الأنشطة. حيث سيكون للكيانات القانونية الروسية، وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية في روسيا الحق في ممارسة التعدين.سيكون للكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية الحق في العمل كمشغل للبنية التحتية للتعدين، بعد إدراجهم في سجل المشغلين والذي ستحتفظ به وزارة التنمية الرقمية. لن يتمكن رواد الأعمال الأفراد الذين لديهم إدانة غير مثبتة أو معلقة بارتكاب جرائم في المجال الاقتصادي، أو ضد سلطة الدولة، أو بارتكاب جرائم متعمدة ذات خطورة متوسطة، أو جرائم خطيرة بشكل خاص، مدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين، لن يتمكنوا من المشاركة في التعدين.

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