https://sarabic.ae/20240727/ترامب-يقول-إنه-سيضع-خطة-لضمان-أن-تصبح-أمريكا-عاصمة-العملات-المشفرة-على-الكوكب-1091184718.html
ترامب يقول إنه سيضع خطة لضمان أن تصبح أمريكا "عاصمة العملات المشفرة على الكوكب"
ترامب يقول إنه سيضع خطة لضمان أن تصبح أمريكا "عاصمة العملات المشفرة على الكوكب"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يريد أن تقود الولايات المتحدة العالم في صناعة العملات المشفرة، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T23:14+0000
2024-07-27T23:14+0000
2024-07-27T23:14+0000
ترامب
العملات الإلكترونية
العالم
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/10/1090837897_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_bcf222e4a37bdd5edd5e925a6abf4509.jpg
وقال ترامب في مؤتمر بيتكوين 2024 في ناشفيل، "بعد ظهر هذا اليوم، أضع خطتي للتأكد من أن الولايات المتحدة ستكون عاصمة العملات المشفرة على الكوكب والبطل الخارق للبيتكوين".وتجاوزت تكلفة عملة البيتكوين، أول رسملة للعملة المشفرة، عند افتتاح البورصة الأمريكية السبت، 69 ألف دولار ترقبا لخطاب ترامب في اليوم الأخير.وقال، "أعلن أنه إذا تم انتخابي، فإنني أختار سياسة إدارتي في الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفاظ بنسبة 100 بالمائة من إجمالي عملة البيتكوين التي تمتلكها حكومة الولايات المتحدة حاليًا أو تحصل عليها في المستقبل. سنحتفظ بنسبة 100 بالمائة. آمل أن تفعلوا ذلك حسنًا".وأضاف: "سيكون هذا في الواقع بمثابة جوهر مخزون البيتكوين الوطني الاستراتيجي".
https://sarabic.ae/20240726/حيازات-العملات-المشفرة-في-دول-حول-العالم-1091153434.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/10/1090837897_317:0:3018:2026_1920x0_80_0_0_8160da38ffcb2493e77b817737be56c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, العملات الإلكترونية, العالم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, العملات الإلكترونية, العالم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يقول إنه سيضع خطة لضمان أن تصبح أمريكا "عاصمة العملات المشفرة على الكوكب"
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يريد أن تقود الولايات المتحدة العالم في صناعة العملات المشفرة، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك.
وقال ترامب في مؤتمر بيتكوين 2024 في ناشفيل، "بعد ظهر هذا اليوم، أضع خطتي للتأكد من أن الولايات المتحدة
ستكون عاصمة العملات المشفرة على الكوكب والبطل الخارق للبيتكوين".
وتجاوزت تكلفة عملة البيتكوين، أول رسملة للعملة المشفرة، عند افتتاح البورصة الأمريكية السبت، 69 ألف دولار ترقبا لخطاب ترامب في اليوم الأخير.
وأضاف ترامب، أنه يريد الاحتفاظ بنسبة 100 في المائة من جميع عملات بيتكوين التي تمتلكها الولايات المتحدة حاليًا والاحتفاظ بها كمخزون وطني استراتيجي، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك يوم السبت.
وقال، "أعلن أنه إذا تم انتخابي، فإنني أختار سياسة إدارتي في الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفاظ بنسبة 100 بالمائة من إجمالي عملة البيتكوين التي تمتلكها حكومة الولايات المتحدة حاليًا أو تحصل عليها في المستقبل. سنحتفظ بنسبة 100 بالمائة. آمل أن تفعلوا ذلك حسنًا".
وأضاف: "سيكون هذا في الواقع بمثابة جوهر مخزون البيتكوين الوطني الاستراتيجي".