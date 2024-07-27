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https://sarabic.ae/20240727/ترامب-يقول-إنه-سيضع-خطة-لضمان-أن-تصبح-أمريكا-عاصمة-العملات-المشفرة-على-الكوكب-1091184718.html
ترامب يقول إنه سيضع خطة لضمان أن تصبح أمريكا "عاصمة العملات المشفرة على الكوكب"
ترامب يقول إنه سيضع خطة لضمان أن تصبح أمريكا "عاصمة العملات المشفرة على الكوكب"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يريد أن تقود الولايات المتحدة العالم في صناعة العملات المشفرة، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T23:14+0000
2024-07-27T23:14+0000
ترامب
العملات الإلكترونية
العالم
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب في مؤتمر بيتكوين 2024 في ناشفيل، "بعد ظهر هذا اليوم، أضع خطتي للتأكد من أن الولايات المتحدة ستكون عاصمة العملات المشفرة على الكوكب والبطل الخارق للبيتكوين".وتجاوزت تكلفة عملة البيتكوين، أول رسملة للعملة المشفرة، عند افتتاح البورصة الأمريكية السبت، 69 ألف دولار ترقبا لخطاب ترامب في اليوم الأخير.وقال، "أعلن أنه إذا تم انتخابي، فإنني أختار سياسة إدارتي في الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفاظ بنسبة 100 بالمائة من إجمالي عملة البيتكوين التي تمتلكها حكومة الولايات المتحدة حاليًا أو تحصل عليها في المستقبل. سنحتفظ بنسبة 100 بالمائة. آمل أن تفعلوا ذلك حسنًا".وأضاف: "سيكون هذا في الواقع بمثابة جوهر مخزون البيتكوين الوطني الاستراتيجي".
https://sarabic.ae/20240726/حيازات-العملات-المشفرة-في-دول-حول-العالم-1091153434.html
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ترامب, العملات الإلكترونية, العالم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, العملات الإلكترونية, العالم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يقول إنه سيضع خطة لضمان أن تصبح أمريكا "عاصمة العملات المشفرة على الكوكب"

23:14 GMT 27.07.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISSالمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس لعام 2024 جاي دي فانس
المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس لعام 2024 جاي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يريد أن تقود الولايات المتحدة العالم في صناعة العملات المشفرة، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك.
وقال ترامب في مؤتمر بيتكوين 2024 في ناشفيل، "بعد ظهر هذا اليوم، أضع خطتي للتأكد من أن الولايات المتحدة ستكون عاصمة العملات المشفرة على الكوكب والبطل الخارق للبيتكوين".
وتجاوزت تكلفة عملة البيتكوين، أول رسملة للعملة المشفرة، عند افتتاح البورصة الأمريكية السبت، 69 ألف دولار ترقبا لخطاب ترامب في اليوم الأخير.
وأضاف ترامب، أنه يريد الاحتفاظ بنسبة 100 في المائة من جميع عملات بيتكوين التي تمتلكها الولايات المتحدة حاليًا والاحتفاظ بها كمخزون وطني استراتيجي، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك يوم السبت.
وقال، "أعلن أنه إذا تم انتخابي، فإنني أختار سياسة إدارتي في الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفاظ بنسبة 100 بالمائة من إجمالي عملة البيتكوين التي تمتلكها حكومة الولايات المتحدة حاليًا أو تحصل عليها في المستقبل. سنحتفظ بنسبة 100 بالمائة. آمل أن تفعلوا ذلك حسنًا".
حيازات العملات المشفرة في دول حول العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
وسائط متعددة
حيازات العملات المشفرة في دول حول العالم
أمس, 14:50 GMT
وأضاف: "سيكون هذا في الواقع بمثابة جوهر مخزون البيتكوين الوطني الاستراتيجي".
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