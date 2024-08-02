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ترامب: تقرير لجنة استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية يضع الجيش في "موقف سيء"
ترامب: تقرير لجنة استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية يضع الجيش في "موقف سيء"
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترمب، أن تقرير لجنة استراتيجية الدفاع الوطني، الذي صدر مؤخرا، ويسلط الضوء على المشاكل... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T16:55+0000
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وفي الشهر الماضي، قالت اللجنة التي أنشأها الكونغرس، إن "أمريكا تخاطر بالخسارة، في حالة نشوب صراعات عبر مسارح متعددة مع خصوم أقران أو أقران قريبين".وأضاف ترامب أن أمريكا لديها "جيش عظيم"، مستشهدا بقدرته على هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول) تحت إدارته.وأوصت لجنة استراتيجية الدفاع الوطني في تقريرها، الكونغرس الأمريكي بإقرار مشروع قانون مخصصات إضافية، لبدء استثمار متعدد السنوات في القاعدة الصناعية والابتكار في مجال الأمن القومي.كما وجدت اللجنة أن العجز في أمريكا يشكل مخاطر على الأمن القومي، وأوصت بفرض ضرائب إضافية وإصلاحات في الإنفاق على الاستحقاقات.
https://sarabic.ae/20240730/ترامب-حفل-افتتاح-الأوليمبياد-كان-مهينا-1091234871.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الأمريكي
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الأمريكي

ترامب: تقرير لجنة استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية يضع الجيش في "موقف سيء"

16:55 GMT 02.08.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISSالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، بعد إدانة محكمة له في قضية دفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها عن إقامة علاقة معه، نيويورك، 31 مايو/ أيار 2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، بعد إدانة محكمة له في قضية دفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها عن إقامة علاقة معه، نيويورك، 31 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، بعد إدانة محكمة له في قضية دفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها عن إقامة علاقة معه، نيويورك، 31 مايو/ أيار 2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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اعتبر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترمب، أن تقرير لجنة استراتيجية الدفاع الوطني، الذي صدر مؤخرا، ويسلط الضوء على المشاكل المحتملة التي تواجهها القوات المسلحة الأمريكية، "يضع الجيش في موقف سيء"، وفق قوله.
وفي الشهر الماضي، قالت اللجنة التي أنشأها الكونغرس، إن "أمريكا تخاطر بالخسارة، في حالة نشوب صراعات عبر مسارح متعددة مع خصوم أقران أو أقران قريبين".

وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية عندما سُئل عن تقرير اللجنة: "هل يمكنك أن تتخيل أن تقول لجنة من الضباط العسكريين وغيرهم شيئا كهذا؟ حتى لو كان صحيحا، فلماذا تنشر تقريرا كهذا؟ إنه يضعنا في مثل هذا الموقف السيء".

وأضاف ترامب أن أمريكا لديها "جيش عظيم"، مستشهدا بقدرته على هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول) تحت إدارته.
ترامب يتحدث خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
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30 يوليو, 01:09 GMT
وأوصت لجنة استراتيجية الدفاع الوطني في تقريرها، الكونغرس الأمريكي بإقرار مشروع قانون مخصصات إضافية، لبدء استثمار متعدد السنوات في القاعدة الصناعية والابتكار في مجال الأمن القومي.
كما وجدت اللجنة أن العجز في أمريكا يشكل مخاطر على الأمن القومي، وأوصت بفرض ضرائب إضافية وإصلاحات في الإنفاق على الاستحقاقات.
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