https://sarabic.ae/20240802/ترامب-تقرير-لجنة-استراتيجية-الدفاع-الوطني-الأمريكية-يضع-الجيش-في-موقف-سيء-1091365816.html
ترامب: تقرير لجنة استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية يضع الجيش في "موقف سيء"
ترامب: تقرير لجنة استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية يضع الجيش في "موقف سيء"
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترمب، أن تقرير لجنة استراتيجية الدفاع الوطني، الذي صدر مؤخرا، ويسلط الضوء على المشاكل... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T16:55+0000
2024-08-02T16:55+0000
2024-08-02T16:55+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
الجيش الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1f/1089395390_0:0:1478:832_1920x0_80_0_0_73a382410d4d5c48fde08868fe94975f.jpg
وفي الشهر الماضي، قالت اللجنة التي أنشأها الكونغرس، إن "أمريكا تخاطر بالخسارة، في حالة نشوب صراعات عبر مسارح متعددة مع خصوم أقران أو أقران قريبين".وأضاف ترامب أن أمريكا لديها "جيش عظيم"، مستشهدا بقدرته على هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول) تحت إدارته.وأوصت لجنة استراتيجية الدفاع الوطني في تقريرها، الكونغرس الأمريكي بإقرار مشروع قانون مخصصات إضافية، لبدء استثمار متعدد السنوات في القاعدة الصناعية والابتكار في مجال الأمن القومي.كما وجدت اللجنة أن العجز في أمريكا يشكل مخاطر على الأمن القومي، وأوصت بفرض ضرائب إضافية وإصلاحات في الإنفاق على الاستحقاقات.
https://sarabic.ae/20240730/ترامب-حفل-افتتاح-الأوليمبياد-كان-مهينا-1091234871.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1f/1089395390_165:0:1478:985_1920x0_80_0_0_0b990790334357e3f75d1a84f3e6a63f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الأمريكي
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الأمريكي
ترامب: تقرير لجنة استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية يضع الجيش في "موقف سيء"
اعتبر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترمب، أن تقرير لجنة استراتيجية الدفاع الوطني، الذي صدر مؤخرا، ويسلط الضوء على المشاكل المحتملة التي تواجهها القوات المسلحة الأمريكية، "يضع الجيش في موقف سيء"، وفق قوله.
وفي الشهر الماضي، قالت اللجنة التي أنشأها الكونغرس، إن "أمريكا تخاطر بالخسارة، في حالة نشوب صراعات عبر مسارح متعددة مع خصوم أقران أو أقران قريبين".
وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية عندما سُئل عن تقرير اللجنة: "هل يمكنك أن تتخيل أن تقول لجنة من الضباط العسكريين وغيرهم شيئا كهذا؟ حتى لو كان صحيحا، فلماذا تنشر تقريرا كهذا؟ إنه يضعنا في مثل هذا الموقف السيء".
وأضاف ترامب أن أمريكا لديها "جيش عظيم"، مستشهدا بقدرته على هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول) تحت إدارته.
وأوصت لجنة استراتيجية الدفاع الوطني في تقريرها، الكونغرس الأمريكي بإقرار مشروع قانون مخصصات إضافية، لبدء استثمار متعدد السنوات في القاعدة الصناعية والابتكار في مجال الأمن القومي.
كما وجدت اللجنة أن العجز في أمريكا يشكل مخاطر على الأمن القومي، وأوصت بفرض ضرائب إضافية وإصلاحات في الإنفاق على الاستحقاقات.