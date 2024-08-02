https://sarabic.ae/20240802/تونس-حريق-غابات-يقضي-على-25-هكتارا-1091356043.html
تونس... حريق غابات يقضي على 25 هكتارا
تونس... حريق غابات يقضي على 25 هكتارا
سبوتنيك عربي
سيطرت وحدات الحماية المدنية في ولاية بنزرت التونسية، مساء أمس الخميس، على حريق أتى على 25 هكتارا من غابة شعراء و أشجار بندق و صنوبر بمنطقة الحكارة من معتمدية... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T12:11+0000
2024-08-02T12:11+0000
2024-08-02T12:11+0000
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ونقل موقع "موزاييك إف إم" التونسي عن العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت تصريحات تلفزيونية قال فيها إن عمليات التبريد والمراقبة لا تزال متواصلة تحسبا لعودة انتشار النيران خاصة في ظلّ الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.وأفاد المليتي بعدم تسجيل أيّة أضرار بشرية ولا في الممتلكات الخاصة، فيما تدخلت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بباجة لإخماد حريق بحوالي 10 هكتارات غابة شعراء وأعشاب الضرو وبعض أعشاب الصنوبر الحلبي بمنطقة البحايحية من معتمدية نفزة.في السياق ذاته، أخمدت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة حريقا بحوالي 5 هكتارات غابة شعراء وصنوبر حلبي بمنطقة هرم الفجوج من معتمدية فرنانة ولازالت عمليات التبريد و المراقبة متواصلة. يذكر أنه يوم الإثنين الماضي، تمكنت فرق الحماية المدنية التونسية والجزائرية من السيطرة على حريق اندلع بالغابات بمنطقة "الحدب" الحدودية، وتسبب في إتلاف نحو نصف هكتار من الغابة وفق ما أكده مدير الحماية المدنية بجندوبة لوكالة تونس افريقيا للأنباء.وتمكنت فرق الحماية المدنية بالجهة ونظرائهم من الجزائر وبقية المتدخلين بصدد تبريد المناطق التي أتى عليها الحريق وملاحقة الجيوب المحتملة عودة اشتعالها ومراقبة التطورات.
https://sarabic.ae/20231003/أستراليا-حرائق-غابات-تجتاح-شرقي-البلاد-والسلطات-تطالب-بإخلاء-البيوت-1081613683.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
تونس... حريق غابات يقضي على 25 هكتارا
سيطرت وحدات الحماية المدنية في ولاية بنزرت التونسية، مساء أمس الخميس، على حريق أتى على 25 هكتارا من غابة شعراء و أشجار بندق و صنوبر بمنطقة الحكارة من معتمدية سجنان.
ونقل موقع
"موزاييك إف إم" التونسي عن العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت تصريحات تلفزيونية قال فيها إن عمليات التبريد والمراقبة لا تزال متواصلة تحسبا لعودة انتشار النيران خاصة في ظلّ الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وأفاد المليتي بعدم تسجيل أيّة أضرار بشرية ولا في الممتلكات الخاصة، فيما تدخلت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بباجة لإخماد حريق بحوالي 10 هكتارات غابة شعراء وأعشاب الضرو وبعض أعشاب الصنوبر الحلبي بمنطقة البحايحية من معتمدية نفزة.
في السياق ذاته، أخمدت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة حريقا بحوالي 5 هكتارات غابة شعراء وصنوبر حلبي بمنطقة هرم الفجوج من معتمدية فرنانة ولازالت عمليات التبريد و المراقبة متواصلة.
يذكر أنه يوم الإثنين الماضي، تمكنت فرق الحماية المدنية التونسية والجزائرية من السيطرة على حريق اندلع بالغابات بمنطقة "الحدب" الحدودية، وتسبب في إتلاف نحو نصف هكتار من الغابة وفق ما أكده مدير الحماية المدنية بجندوبة لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وتمكنت فرق الحماية المدنية بالجهة ونظرائهم من الجزائر وبقية المتدخلين بصدد تبريد المناطق التي أتى عليها الحريق وملاحقة الجيوب المحتملة عودة اشتعالها ومراقبة التطورات.