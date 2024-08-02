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خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
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الإنسان والثقافة
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رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان: لا مشكلة في المواد الغذائية في حال توسع الحرب
رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان: لا مشكلة في المواد الغذائية في حال توسع الحرب
سبوتنيك عربي
طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي اللبنانيين بعدم وجود مشكلة في المواد الغذائية، مشيرا إلى أن معدل الأسعار لم يرتفع. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقال بحصلي في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك": "لا مشكلة في الوقت الحاضر في ما يخص مخزون المواد الغذائية".وعبر النقيب عن خشيته من "انقطاع الطرق وصعوبة توزيع هذه المواد في حال اندلاع حرب موسعة".وفي ما يتعلّق بارتفاع الأسعار قال بحصلي إن "معدل أسعار المواد الغذائية لم يرتفع بل على العكس، وقد يكون هناك بعض التجاوزات، يجب على وزارة الاقتصاد ضبطها".ونصح بحصلي اللبنانيين بـ"اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية وخصوصًا أولئك الذين لديهم أطفال أو مرضى و لكن مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التخزين المفرط للبضائع".
https://sarabic.ae/20240730/لبنان-يتقدم-بشكوى-لمجلس-الأمن-ردا-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-الضاحية-الجنوبية-1091265276.html
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لبنان, العالم, العالم العربي, حصري, سبوتنيك
لبنان, العالم, العالم العربي, حصري, سبوتنيك

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان: لا مشكلة في المواد الغذائية في حال توسع الحرب

11:00 GMT 02.08.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمسيرة عيد العمال في بيروت: تضامن مع فلسطين ومطالب اقتصادية ووطنية
مسيرة عيد العمال في بيروت: تضامن مع فلسطين ومطالب اقتصادية ووطنية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
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طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي اللبنانيين بعدم وجود مشكلة في المواد الغذائية، مشيرا إلى أن معدل الأسعار لم يرتفع.
وقال بحصلي في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك": "لا مشكلة في الوقت الحاضر في ما يخص مخزون المواد الغذائية".

وأوضح أن "هناك مخزون من البضائع يكفي لأكثر من 3 أشهر، على اعتبار أنّ المواد الغذائية وخلافًا للمحروقات وغيرها موجودة على كافة الأراضي اللبنانية في المحلات التجارية ويسهل تخزينها".

وعبر النقيب عن خشيته من "انقطاع الطرق وصعوبة توزيع هذه المواد في حال اندلاع حرب موسعة".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ردا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية
30 يوليو, 21:11 GMT
وفي ما يتعلّق بارتفاع الأسعار قال بحصلي إن "معدل أسعار المواد الغذائية لم يرتفع بل على العكس، وقد يكون هناك بعض التجاوزات، يجب على وزارة الاقتصاد ضبطها".
ونصح بحصلي اللبنانيين بـ"اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية وخصوصًا أولئك الذين لديهم أطفال أو مرضى و لكن مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التخزين المفرط للبضائع".
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