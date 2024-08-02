https://sarabic.ae/20240802/رئيس-نقابة-مستوردي-المواد-الغذائية-في-لبنان-لا-مشكلة-في-المواد-الغذائية-في-حال-توسع-الحرب-1091351474.html

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان: لا مشكلة في المواد الغذائية في حال توسع الحرب

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان: لا مشكلة في المواد الغذائية في حال توسع الحرب

سبوتنيك عربي

طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي اللبنانيين بعدم وجود مشكلة في المواد الغذائية، مشيرا إلى أن معدل الأسعار لم يرتفع. 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T11:00+0000

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وقال بحصلي في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك": "لا مشكلة في الوقت الحاضر في ما يخص مخزون المواد الغذائية".وعبر النقيب عن خشيته من "انقطاع الطرق وصعوبة توزيع هذه المواد في حال اندلاع حرب موسعة".وفي ما يتعلّق بارتفاع الأسعار قال بحصلي إن "معدل أسعار المواد الغذائية لم يرتفع بل على العكس، وقد يكون هناك بعض التجاوزات، يجب على وزارة الاقتصاد ضبطها".ونصح بحصلي اللبنانيين بـ"اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية وخصوصًا أولئك الذين لديهم أطفال أو مرضى و لكن مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التخزين المفرط للبضائع".

https://sarabic.ae/20240730/لبنان-يتقدم-بشكوى-لمجلس-الأمن-ردا-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-الضاحية-الجنوبية-1091265276.html

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