https://sarabic.ae/20240802/كرة-قدم-مصر-إلى-نصف-نهائي-أولمبياد-باريس-بعد-ماراثون-مثير-أمام-باراغواي-1091370799.html
كرة قدم.. مصر إلى نصف نهائي أولمبياد باريس بعد ماراثون مثير أمام باراغواي
كرة قدم.. مصر إلى نصف نهائي أولمبياد باريس بعد ماراثون مثير أمام باراغواي
سبوتنيك عربي
حجزت مصر مكانها، مساء اليوم الجمعة، في الدور نصف النهائي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بفوزها (5-4) بركلات الترجيح على منافستها، منتخب باراغواي. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
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وواصل لاعب الفريق المصري، إبراهيم عادل، بطولاته في العاصمة الفرنسية باريس، ليحرز هدف التعادل في الدقيقة الـ88 من عمر المباراة، فضلا عن تسجيله الركلة الخامسة والأخيرة في ركلات الترجيح، ليساهم في صعود "الفراعنة" إلى نصف نهائي الأولمبياد .وتلقت باراغواي 7 أهداف في دور المجموعات، لكنها قدمت عرضا دفاعيا لا هوادة فيه ضد فريق، روجيريو ميكالي، وسجلت هدف الافتتاح الرائع في الدقيقة 71، عندما سدد دييجو جوميز تسديدة رائعة منخفضة في الشباك.وكان لمصر الكلمة الأخيرة في المباراة، بعد أن تصدى حارس المرمي، حمزة علاء، ببراعة لركلة الجزاء التي سددها مارسيلو بيريز - اللاعب الوحيد الذي فشل في التسجيل - قبل أن يسدد إبراهيم عادل ركلة الفوز، ليمنح فريقه الفوز 5-4 بركلات الترجيح.واستقبلت مشاهد الابتهاج عادل من جماهير بلاده بتأهل مصر إلى الدور قبل النهائي، لتواجه فرنسا المضيفة أو الأرجنتين في ليون، مساء الاثنين المقبل.وستلتقي المغرب مع إسبانيا في الدور قبل النهائي الآخر للرجال في مرسيليا، في وقت سابق من يوم الاثنين المقبل.
https://sarabic.ae/20240728/لاعب-مصري-لا-نجد-الطعام-والمياه-في-أولمبياد-باريس-وكل-الفرق-تعاني-1091194070.html
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أخبار كرة القدم, رياضة, منتخب مصر الوطني, الأخبار
أخبار كرة القدم, رياضة, منتخب مصر الوطني, الأخبار
كرة قدم.. مصر إلى نصف نهائي أولمبياد باريس بعد ماراثون مثير أمام باراغواي
حجزت مصر مكانها، مساء اليوم الجمعة، في الدور نصف النهائي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بفوزها (5-4) بركلات الترجيح على منافستها، منتخب باراغواي.
وواصل لاعب الفريق المصري، إبراهيم عادل، بطولاته في العاصمة الفرنسية باريس، ليحرز هدف التعادل في الدقيقة الـ88 من عمر المباراة، فضلا عن تسجيله الركلة الخامسة والأخيرة في ركلات الترجيح، ليساهم في صعود "الفراعنة" إلى نصف نهائي الأولمبياد .
وتلقت باراغواي 7 أهداف في دور المجموعات، لكنها قدمت عرضا دفاعيا لا هوادة فيه ضد فريق، روجيريو ميكالي، وسجلت هدف الافتتاح الرائع في الدقيقة 71، عندما سدد دييجو جوميز تسديدة رائعة منخفضة في الشباك.
وكان لمصر الكلمة الأخيرة في المباراة، بعد أن تصدى حارس المرمي، حمزة علاء، ببراعة لركلة الجزاء التي سددها مارسيلو بيريز - اللاعب الوحيد الذي فشل في التسجيل - قبل أن يسدد إبراهيم عادل ركلة الفوز، ليمنح فريقه الفوز 5-4 بركلات الترجيح.
واستقبلت مشاهد الابتهاج عادل من جماهير بلاده بتأهل مصر إلى الدور قبل النهائي، لتواجه فرنسا المضيفة أو الأرجنتين في ليون، مساء الاثنين المقبل.
وستلتقي المغرب مع إسبانيا في الدور قبل النهائي الآخر للرجال في مرسيليا، في وقت سابق من يوم الاثنين المقبل.