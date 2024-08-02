https://sarabic.ae/20240802/مصر-والسعودية-يبحثان-التصعيد-الإقليمي-الخطير-ونهج-الاغتيالات-التي-تنفذه-إسرائيل-1091350965.html
مصر والسعودية يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير ونهج الاغتيالات التي تنفذه إسرائيل
مصر والسعودية يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير ونهج الاغتيالات التي تنفذه إسرائيل
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث بحثا التصعيد الإقليمي الخطير خلال الأيام الماضية... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T10:18+0000
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وحسب بيان الخارجية المصرية، أكد عبد العاطي خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وسبل دفع أوجه التعاون بين مصر والسعودية على مختلف الأصعدة. وأضاف أن القاهرة حرصة على استمرار التنسيق المتبادل والتشاور مع الرياض لمواجهة التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي.وشدد عبد العاطي على أهمية وقف التصعيد الجاري، وضرورة اضطلاع القوى الدولية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بدورها ومسئوليتها في وقف وتيرة هذا التصعيد. كما تطرق الجانبان إلى الجهود التي تبذلها القاهرة والرياض لحلحلة الأزمة السودانية، وإيقاف الصراع الدائر هناك بهدف الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، وذلك من خلال العمل المشترك على وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.بدوره، أعرب وزير الخارجية السعودي عن تطلعه لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بالقضايا والتحديات الإقليمية، بما يعمل على ضمان أمن واستقرار المنطقة.
https://sarabic.ae/20240802/قناة-إسرائيلية-الجيش-يجهز-عشرات-الطائرات-على-المدارج-استعدادا-للدفاع-والهجوم--1091341760.html
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مصر, السعودية, إسرائيل, أخبار السودان اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
مصر, السعودية, إسرائيل, أخبار السودان اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
مصر والسعودية يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير ونهج الاغتيالات التي تنفذه إسرائيل
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث بحثا التصعيد الإقليمي الخطير خلال الأيام الماضية نتيجة للسياسات الإسرائيلية.
وحسب بيان الخارجية المصرية، أكد عبد العاطي خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وسبل دفع أوجه التعاون بين مصر والسعودية
على مختلف الأصعدة.
وأضاف أن القاهرة حرصة على استمرار التنسيق المتبادل والتشاور مع الرياض لمواجهة التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وخلال الاتصال، بحث الوزيران التصعيد الإقليمي الخطير خلال الأيام الماضية نتيجة للسياسات الإسرائيلية المتطرفة، ونهج الاغتيالات التي تتبناه، وفق البيان.
وشدد عبد العاطي على أهمية وقف التصعيد الجاري، وضرورة اضطلاع القوى الدولية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بدورها ومسئوليتها في وقف وتيرة هذا التصعيد.
كما تطرق الجانبان إلى الجهود التي تبذلها القاهرة والرياض لحلحلة الأزمة السودانية
، وإيقاف الصراع الدائر هناك بهدف الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، وذلك من خلال العمل المشترك على وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.
بدوره، أعرب وزير الخارجية السعودي عن تطلعه لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بالقضايا والتحديات الإقليمية، بما يعمل على ضمان أمن واستقرار المنطقة.