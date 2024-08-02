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بث مباشر لمراسم تشييع إسماعيل هنية في قطر... فيديو
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مقتل قائد بارز في حركة "الجهاد" بضربة جوية إسرائيلية على غزة... فيديو
مقتل قائد بارز في حركة "الجهاد" بضربة جوية إسرائيلية على غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أحد القادة البارزين في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غارة جوية على قطاع غزة. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T08:43+0000
2024-08-02T08:43+0000
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قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن القتيل هو محمد الجعبري، نائب رئيس وحدة تصنيع الأسلحة في حركة الجهاد المسؤول عن تمويل الوحدة.وأشار إلى أنه "لعب دورا نشطا في محاولة استعادة قدراتها على إنتاج الصواريخ والبنية التحتية". كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه خلال اليوم السابق، "تم القضاء على نحو 30 إرهابيا في مواجهات وهجمات لسلاح الجو في رفح". حسب تعبيره.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة. وأودت الحرب الإسرائيلية على القطاع بحياة أكثر من 40 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20240802/قناة-إسرائيلية-الجيش-يجهز-عشرات-الطائرات-على-المدارج-استعدادا-للدفاع-والهجوم--1091341760.html
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طوفان الأقصى, قطاع غزة, غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, قطاع غزة, غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

مقتل قائد بارز في حركة "الجهاد" بضربة جوية إسرائيلية على غزة... فيديو

08:43 GMT 02.08.2024
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© AFP 2023 / John Macdougall
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أحد القادة البارزين في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غارة جوية على قطاع غزة.
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن القتيل هو محمد الجعبري، نائب رئيس وحدة تصنيع الأسلحة في حركة الجهاد المسؤول عن تمويل الوحدة.

وأضاف أن الجعبري "كان مكلفا بإنتاج الأسلحة لحركة الجهاد شمالي قطاع غزة، وتوزيع الرواتب والأموال على أعضاء الحركة".

وأشار إلى أنه "لعب دورا نشطا في محاولة استعادة قدراتها على إنتاج الصواريخ والبنية التحتية".
كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه خلال اليوم السابق، "تم القضاء على نحو 30 إرهابيا في مواجهات وهجمات لسلاح الجو في رفح". حسب تعبيره.
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07:56 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وأودت الحرب الإسرائيلية على القطاع بحياة أكثر من 40 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين.
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