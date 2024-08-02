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20 قتيلا على الأقل جراء تفجير انتحاري في مقديشو
20 قتيلا على الأقل جراء تفجير انتحاري في مقديشو
سبوتنيك عربي
قتل 20 شخصا على الأقل مساء اليوم الجمعة، في هجوم انتحاري في مقديشو، تبنته حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، وفق ما ذكرت صحيفة جاروي المحلية على الإنترنت. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T21:30+0000
2024-08-02T21:30+0000
الصومال
تفجير انتحاري
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت الصحيفة: "قتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في انفجار قوي هز فندق بيتش فيو الشهير على شاطئ ليدو بمقديشو مساء الجمعة... وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم".هذا وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.وتكثف الحكومة الصومالية من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
https://sarabic.ae/20240715/مقتل-5-أشخاص-وإصابة-20-آخرين-في-انفجار-بالعاصمة-الصومالية-مقديشو-1090799330.html
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الصومال, تفجير انتحاري, العالم العربي
الصومال, تفجير انتحاري, العالم العربي

20 قتيلا على الأقل جراء تفجير انتحاري في مقديشو

21:30 GMT 02.08.2024
© AFP 2023 / HASSAN ALI ELMIتفجير في الصومال
تفجير في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© AFP 2023 / HASSAN ALI ELMI
تابعنا عبر
قتل 20 شخصا على الأقل مساء اليوم الجمعة، في هجوم انتحاري في مقديشو، تبنته حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، وفق ما ذكرت صحيفة جاروي المحلية على الإنترنت.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت الصحيفة: "قتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في انفجار قوي هز فندق بيتش فيو الشهير على شاطئ ليدو بمقديشو مساء الجمعة... وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم".
وترددت أنباء عن تواجد الشرطة في مكان الحادث، خشية ارتفاع عدد القتلى.
هذا وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو
15 يوليو, 03:17 GMT
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وتكثف الحكومة الصومالية من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
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