https://sarabic.ae/20240802/20-قتيلا-على-الأقل-جراء-تفجير-انتحاري-في-مقديشو-1091370935.html
20 قتيلا على الأقل جراء تفجير انتحاري في مقديشو
20 قتيلا على الأقل جراء تفجير انتحاري في مقديشو
سبوتنيك عربي
قتل 20 شخصا على الأقل مساء اليوم الجمعة، في هجوم انتحاري في مقديشو، تبنته حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، وفق ما ذكرت صحيفة جاروي المحلية على الإنترنت. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T21:30+0000
2024-08-02T21:30+0000
2024-08-02T21:30+0000
الصومال
تفجير انتحاري
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت الصحيفة: "قتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في انفجار قوي هز فندق بيتش فيو الشهير على شاطئ ليدو بمقديشو مساء الجمعة... وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم".هذا وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.وتكثف الحكومة الصومالية من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
https://sarabic.ae/20240715/مقتل-5-أشخاص-وإصابة-20-آخرين-في-انفجار-بالعاصمة-الصومالية-مقديشو-1090799330.html
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الصومال, تفجير انتحاري, العالم العربي
الصومال, تفجير انتحاري, العالم العربي
20 قتيلا على الأقل جراء تفجير انتحاري في مقديشو
قتل 20 شخصا على الأقل مساء اليوم الجمعة، في هجوم انتحاري في مقديشو، تبنته حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، وفق ما ذكرت صحيفة جاروي المحلية على الإنترنت.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت الصحيفة: "قتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في انفجار قوي هز فندق بيتش فيو الشهير على شاطئ ليدو بمقديشو مساء الجمعة... وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم".
وترددت أنباء عن تواجد الشرطة في مكان الحادث، خشية ارتفاع عدد القتلى.
هذا وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وتكثف الحكومة الصومالية من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.