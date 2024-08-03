https://sarabic.ae/20240803/إطلاق-عشرات-الصواريخ-من-جنوب-لبنان-تجاه-إسرائيل-فيديو-1091393327.html

إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل.. فيديو

إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل.. فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بسقوط عدة صواريخ في مستوطنة "بيت هليل" شمال إسرائيل. 03.08.2024, سبوتنيك عربي

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وذكر الإعلام الإسرائيلي أن نحو 50 صاروخا أطلق من جنوب لبنان عند خط المواجهة في الجبهة الشمالية.وتداولت وسائل إعلام فلسطينية ولبنانية مقاطع مصورة تظهر عشرات الصواريخ في السماء، ومحاولة نظام القبة الحديدية الدفاعي الصاروخي الإسرائيلي التصدي لها.حزب الله يعلن قصف بيت هلل لأول مرةوأعلن حزب الله اللبناني، ليل السبت/ الأحد، قصف مستوطنة "بيت هلل" شمالي إسرائيل لأول مرة بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.وقال حزب الله في بيان له، " أدخلت ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية على جدول نيرانها ‏المستعمرة الجديدة بيت هلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".وأضاف البيان، أن ذلك يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين".الجيش الإسرائيلي يعلق على إطلاق عشرات الصواريخ من لبنانوعلق الجيش الإسرائيلي على عشرات الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، قائلا، رصدنا إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى. مضيفا أن الدفاعات الجوية اعترضت معظم الصواريخ وسقط أحدها في بيت هيلل دون أن يسبب إصابات.وما زالت أصداء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري لدى "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط.حيث توعدت إيران و"حزب الله" برد حازم وقاس على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر، وهنية، في بيروت وطهران.

https://sarabic.ae/20240803/مصدر-لـ-سبوتنيك-انتخاب-زعيم-سياسي-جديد-لحركة-حماس-سيستغرق-وقتا-طويلا-1091393223.html

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