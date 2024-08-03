https://sarabic.ae/20240803/مصدر-لـ-سبوتنيك-انتخاب-زعيم-سياسي-جديد-لحركة-حماس-سيستغرق-وقتا-طويلا-1091393223.html
مصدر لـ "سبوتنيك": انتخاب زعيم سياسي جديد لحركة حماس سيستغرق وقتا طويلا
مصدر لـ "سبوتنيك": انتخاب زعيم سياسي جديد لحركة حماس سيستغرق وقتا طويلا
سبوتنيك عربي
كشف مصدر في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، عن آخر تطورات انتخاب زعيم جديد للفصيل الفلسطيني بعد اغتيال الزعيم السابق إسماعيل هنية في العاصمة... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T21:51+0000
2024-08-03T21:51+0000
2024-08-03T21:57+0000
حركة حماس
غزة
إسماعيل هنية
العالم العربي
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وقال مصدر في الحركة لوكالة "سبوتنيك"، "ستتم مناقشة هذه القضية بعد انتهاء فترة الحداد التي استمرت ثلاثة أيام وستنتهي يوم الأحد، وستستغرق المناقشات حول هذه القضية عدة أيام".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت حماس أن هنية قُتل في هجوم إسرائيلي على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب حديثا مسعود بيزشكيان.وألقت حماس باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية وتعهدت بالرد.
https://sarabic.ae/20240803/تلميحات-من-المرشد-وتعزيزات-أمريكية-الرد-الإيراني-على-إسرائيل-يقترب-1091371328.html
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حركة حماس, غزة, إسماعيل هنية, العالم العربي
حركة حماس, غزة, إسماعيل هنية, العالم العربي
مصدر لـ "سبوتنيك": انتخاب زعيم سياسي جديد لحركة حماس سيستغرق وقتا طويلا
21:51 GMT 03.08.2024 (تم التحديث: 21:57 GMT 03.08.2024)
كشف مصدر في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، عن آخر تطورات انتخاب زعيم جديد للفصيل الفلسطيني بعد اغتيال الزعيم السابق إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.
وقال مصدر في الحركة لوكالة "سبوتنيك"، "ستتم مناقشة هذه القضية بعد انتهاء فترة الحداد التي استمرت ثلاثة أيام وستنتهي يوم الأحد، وستستغرق المناقشات حول هذه القضية عدة أيام".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت حماس أن هنية قُتل في هجوم إسرائيلي
على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب حديثا مسعود بيزشكيان.
وألقت حماس باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية وتعهدت بالرد.