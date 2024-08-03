مصدر لـ "سبوتنيك": انتخاب زعيم سياسي جديد لحركة حماس سيستغرق وقتا طويلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
08:04 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:17 GMT
20 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لتشكيل "تحالف إقليمي" ضد إيران، وتعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240803/مصدر-لـ-سبوتنيك-انتخاب-زعيم-سياسي-جديد-لحركة-حماس-سيستغرق-وقتا-طويلا-1091393223.html
مصدر لـ "سبوتنيك": انتخاب زعيم سياسي جديد لحركة حماس سيستغرق وقتا طويلا
مصدر لـ "سبوتنيك": انتخاب زعيم سياسي جديد لحركة حماس سيستغرق وقتا طويلا
سبوتنيك عربي
كشف مصدر في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، عن آخر تطورات انتخاب زعيم جديد للفصيل الفلسطيني بعد اغتيال الزعيم السابق إسماعيل هنية في العاصمة... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T21:51+0000
2024-08-03T21:57+0000
حركة حماس
غزة
إسماعيل هنية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086089732_0:0:804:452_1920x0_80_0_0_09e82820a46f55deb6010c5b5cb508aa.jpg
وقال مصدر في الحركة لوكالة "سبوتنيك"، "ستتم مناقشة هذه القضية بعد انتهاء فترة الحداد التي استمرت ثلاثة أيام وستنتهي يوم الأحد، وستستغرق المناقشات حول هذه القضية عدة أيام".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت حماس أن هنية قُتل في هجوم إسرائيلي على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب حديثا مسعود بيزشكيان.وألقت حماس باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية وتعهدت بالرد.
https://sarabic.ae/20240803/تلميحات-من-المرشد-وتعزيزات-أمريكية-الرد-الإيراني-على-إسرائيل-يقترب-1091371328.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086089732_0:0:804:604_1920x0_80_0_0_37cfc89ecbf822611925ad249c118628.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, غزة, إسماعيل هنية, العالم العربي
حركة حماس, غزة, إسماعيل هنية, العالم العربي

مصدر لـ "سبوتنيك": انتخاب زعيم سياسي جديد لحركة حماس سيستغرق وقتا طويلا

21:51 GMT 03.08.2024 (تم التحديث: 21:57 GMT 03.08.2024)
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDيحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
تابعنا عبر
كشف مصدر في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، عن آخر تطورات انتخاب زعيم جديد للفصيل الفلسطيني بعد اغتيال الزعيم السابق إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.
وقال مصدر في الحركة لوكالة "سبوتنيك"، "ستتم مناقشة هذه القضية بعد انتهاء فترة الحداد التي استمرت ثلاثة أيام وستنتهي يوم الأحد، وستستغرق المناقشات حول هذه القضية عدة أيام".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت حماس أن هنية قُتل في هجوم إسرائيلي على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب حديثا مسعود بيزشكيان.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
تلميحات من المرشد وتعزيزات أمريكية.. الرد الإيراني على إسرائيل يقترب
00:15 GMT
وألقت حماس باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في مقتل هنية وتعهدت بالرد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في وقف إطلاق النار في غزةأمس, 05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала