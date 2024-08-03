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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
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كواليس السينما
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بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
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خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
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عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
59 د
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شؤون عسكرية
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240803/تقرير-يكشف-كيف-يستعد-الجيش-الإسرائيلي-لمواجهة-إيران-وحزب-الله-1091378279.html
تقرير يكشف كيف يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة إيران و"حزب الله"
تقرير يكشف كيف يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة إيران و"حزب الله"
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي نفذ أخيرًا عدة إجراءات من أجل زيادة التأهب والجهوزية، وذلك وسط المخاوف من التصعيد بسبب عمليات الاغتيال... 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T12:13+0000
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وذكر موقع "I24" أن الجيش الإسرائيلي فرض حظر خروج على المقاتلين وخاصة الجنود النظاميين من منازلهم وطالبهم برفع حالة التأهب.وأضاف الموقع، أنه تم رصد تعزيز وتكثيف لجميع التشكيلات، وتعزيز قوات المراقبة والاستخبارات، ونشر الكمائن في منطقة القيادة الشمالية. وأوضحت أن قائد القيادة الشمالية يقوم بتقييمات ميدانية للوضع على مدار الساعة، كما تقوم القوات الجوية ومراكز الإطفاء بتحديد أهداف معرضة للهجوم.وفيما يتعلق بالجبهة الداخلية في الشمال، هناك تنسيق وحوار منتظم مع رؤساء السلطات والمنسقين الأمنيين العسكريين، تحسبا لأي تطورات. ووفقا للموقع، فإن سلاح الجو الإسرائيلي بأكمله في حالة تأهب عالي المستوى، حيث تقوم المقاتلات بالتحليق المستمر في الجو، بالإضافة إلى الانتهاء من نشر بطاريات الدفاع الجوي.كما رفعت قوات الأمن حالة التأهب في الضفة الغربية بسبب التوترات الأمنية.وما زالت أصداء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري لدى "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط.حيث توعدت إيران و"حزب الله" برد حازم وقاس على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية في بيروت وطهران.
https://sarabic.ae/20240803/سيناتور-أمريكي-يوضح-طريقة-ردع-إيران-1091377581.html
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لبنان, إسرائيل, غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس, إسماعيل هنية, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار, إيران
لبنان, إسرائيل, غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس, إسماعيل هنية, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار, إيران

تقرير يكشف كيف يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة إيران و"حزب الله"

12:13 GMT 03.08.2024
© AP Photo / Steve Helberالطائرة الحربية الأمريكية "إف 35" على متن حاملة طائرات
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Steve Helber
تابعنا عبر
كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي نفذ أخيرًا عدة إجراءات من أجل زيادة التأهب والجهوزية، وذلك وسط المخاوف من التصعيد بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة في بيروت وطهران.
وذكر موقع "I24" أن الجيش الإسرائيلي فرض حظر خروج على المقاتلين وخاصة الجنود النظاميين من منازلهم وطالبهم برفع حالة التأهب.
وأضاف الموقع، أنه تم رصد تعزيز وتكثيف لجميع التشكيلات، وتعزيز قوات المراقبة والاستخبارات، ونشر الكمائن في منطقة القيادة الشمالية.
وأوضحت أن قائد القيادة الشمالية يقوم بتقييمات ميدانية للوضع على مدار الساعة، كما تقوم القوات الجوية ومراكز الإطفاء بتحديد أهداف معرضة للهجوم.
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع قادة الحرس الثوري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
سيناتور أمريكي يوضح طريقة ردع إيران
10:31 GMT
وفيما يتعلق بالجبهة الداخلية في الشمال، هناك تنسيق وحوار منتظم مع رؤساء السلطات والمنسقين الأمنيين العسكريين، تحسبا لأي تطورات.
ووفقا للموقع، فإن سلاح الجو الإسرائيلي بأكمله في حالة تأهب عالي المستوى، حيث تقوم المقاتلات بالتحليق المستمر في الجو، بالإضافة إلى الانتهاء من نشر بطاريات الدفاع الجوي.
كما رفعت قوات الأمن حالة التأهب في الضفة الغربية بسبب التوترات الأمنية.
وما زالت أصداء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري لدى "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، تلقي بظلالها على الساحة السياسة في الشرق الأوسط.
حيث توعدت إيران و"حزب الله" برد حازم وقاس على إسرائيل بعد عمليتي اغتيال شكر وهنية في بيروت وطهران.
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